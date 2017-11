Volleyball: les Aigles Bleues face à un beau défi

Après une belle victoire contre les Varsity Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick en levée de rideau, l’équipe de volleyball féminin des Aigles Bleues de l’Université de Moncton relèvera un défi intéressant, alors qu’elle se mesurera à trois reprises aux toujours puissantes Sea-Hawks de l’Université Memorial.

L’entraîneure Monette Boudreau-Carroll et sa troupe se rendront à St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador, vendredi, samedi et dimanche, dans le but avoué d’y récolter de précieux points au classement.

«Pendant la première partie, les deux équipes pourront essayer des jeux, a mentionné Monette Boudreau-Carroll. On va regarder leur style et voir si on peut y répondre. Les Sea-Hawks ont toujours une équipe forte et il y a eu de gros changements dans chaque équipe. Cela veut dire moins d’expérience, mais c’est également l’inconnu. Il faudra voir dès la première manche et c’est toujours une dynamique intéressante. Jouer trois parties en trois jours contre la même équipe est exigeant.»

«Il faut apprendre à jouer ensemble et à mieux se connaître durant ce voyage, a ajouté la joueuse Pascale Doiron. Memorial a toujours une équipe assez forte, mais comme nous, cette équipe a de nouvelles joueuses. Il faudra s’adapter et jouer notre partie. La première partie va influencer les autres et on voudra jouer à notre tempo. Il faut travailler tous les aspects, avoir de bonnes réceptions de service, amener le ballon en avant et attaquer.»

Au hockey masculin, les Aigles Bleus de l’Université de Moncton, qui ont remporté leur premier gain de la saison mercredi (6 à 4 sur les Panthers de UPEI), souhaitent que la série se poursuivra vendredi soir, au centre Aitken de Fredericton, face aux Varsity Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick.

Moncton (1-6-2=4 points, 7e) n’aura pas la tâche facile face à la formation de deuxième position au classement, avec sept gains, aucun revers et une nulle, pour 15 points.

Au hockey féminin, les Aigles Bleus de l’Université de Moncton (3-3-0= 6 points, 4e) disputeront deux rencontres à domicile en fin de semaine à l’aréna J.-Louis-Lévesque.

Le Bleu et Or accueille les X-Women de l’Université St. Francis Xavier (5-0-1= 11 points, 2e), vendredi soir à 19h, et les Mounties de l’Université Mount Allison (0-6-0= 0 points, 7e), dimanche à 14 h.