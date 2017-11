Yannick Bastarache fait déjà tourner bien des têtes

Les Flyers de Moncton sont une véritable pépinière de beaux talents cette saison. Les recruteurs de la LHJMQ seront d’ailleurs nombreux à épier les moindres faits et gestes de l’équipe de John DeCourcey. Ils auront l’embarras du choix puisque la formation midget AAA aligne pas moins de sept joueurs âgés de 15 ans. Parmi eux, on retrouve le talentueux Yannick Bastarache.

Le patineur de 6 pieds 1 pouce et de 170 livres fait déjà tourner bien des têtes. Certains recruteurs affirment qu’il est peut-être le plus bel espoir pour le junior majeur chez les attaquants néo-brunswickois.

Le hockeyeur originaire de Bouctouche affirme rêver au circuit Courteau depuis sa plus tendre enfance.

«Je trouve que c’est une bonne ligue et les joueurs sont vraiment exposés aux recruteurs de la LNH. C’est aussi la ligue que j’ai le plus suivie en grandissant», raconte celui qui présente un dossier de quatre buts et de neuf points en 11 rencontres cette saison.

«Mon rêve est de jouer au hockey professionnel. Je sais que ce n’est pas tout le monde qui a cette chance. Il faut que tu sois bon, que tu travailles fort et que tu sois chanceux», raconte le numéro 11 des Flyers.

Celui qui se dit un fervent admirateur de Brendan Gallagher et du Canadien de Montréal n’a pas de préférence. S’il aimerait évoluer près de chez lui, les voyages ne lui font pas peur, lui qui a évolué pour des équipes dans la région de Kent, à Dieppe et à Moncton au hockey mineur.

«C’est un gros engagement, mais c’est ce que j’aime le plus dans la vie, jouer au hockey. Ce n’est pas un gros sacrifice pour moi. Je suis prêt pour les voyages de la LHJMQ, parce que j’ai déjà goûté à ça», rigole-t-il.

L’ancien des Flyers de Dieppe (dans le bantam AAA) s’est rapidement adapté au niveau supérieur.

«C’est un peu plus vite et c’est plus physique, mais j’aime ça quand ça brasse un peu! Mais je suis aussi quelqu’un qui bouge bien la rondelle et qui peut marquer des buts», analyse-t-il.

«Mon but est d’avoir une bonne année et de me faire repêcher. Je vais travailler fort pour être un joueur-clé chez les Flyers.»

Le jeune Bastarache sait que les recruteurs ont déjà un oeil sur lui, mais ça ne semble pas le déranger outre mesure.

«Ça ne change pas mon jeu. Je continue de faire ce que j’ai toujours fait. Je ne me stresse pas avec ça. Je veux être un gars qui apporte une bonne attitude et qui peut jouer dans les deux sens de la patinoire.»

L’entraîneur-chef des Flyers, John DeCourcey, affirme que la recrue est déjà un élément important de son attaque.

«C’est un bon jeune et un gros travaillant. Il n’est pas toujours flamboyant, mais il fait tout bien. Il va bloquer des tirs, envoyer la rondelle dans le fond de la zone, gagner ses batailles le long des bandes et il est aussi un excellent joueur défensif.»

Autour du filet adverse, Bastarache peut faire payer cher la moindre erreur de l’adversaire.

«Offensivement, il est aussi doué. Il a des bonnes mains et un très bon tir. Je dirais qu’il est un joueur complet. Il peut certainement aspirer à la LHJMQ. C’est un gars physique et il veut devenir un joueur de hockey, poursuit-il. Cela dit, il devra améliorer son coup de patin, mais tous les jeunes de cet âge ont des choses à travailler. Je pense qu’il sera un joueur populaire auprès des recruteurs.»

Selon quelques recruteurs interrogés, le jeune Bastarache devrait trouver preneur lors du prochain repêchage du circuit Courteau. Ce qui ne surprend pas du tout John DeCourcey.

«À seulement 15 ans, il est déjà un joueur-clé pour nous. Il a beaucoup de temps de glace sur les unités spéciales (avantage et désavantage numérique). Il a toute ma confiance dans les situations corsées.»