Titan: Keenan MacIsaac n’a pas tardé à faire sa place

Le Titan d'Acadie-Bathurst contre Armada de Blainville-Boisbriand plus tôt cette saison. Cole Rafuse glisse sous les yeux du gardien Reilly Pickard et de son coéquipier Keenan MacIsaac (14). - Collaboration spéciale: Emmanuelle Parent

Acquis des Saguenéens de Chicoutimi pendant le week-end du repêchage en juin, le défenseur Keenan MacIsaac a rapidement gagné la confiance de Mario Pouliot par la qualité de son jeu. C’est justement pourquoi ce dernier n’hésite pas à lui donner du temps de glace de qualité au sein du Titan d’Acadie-Bathurst.

C’est d’ailleurs vers lui que l’entraîneur s’est tourné lorsqu’est venu le temps d’intégrer le Slovaque Michal Ivan au sein de la brigade défensive. Le duo n’a pas mis de temps à cliquer.

«C’est plutôt amusant jusqu’ici de jouer avec Michal», affirme le Néo-Écossais de Hammonds Plains.

«Nous en sommes encore à tenter de mieux nous comprendre sur la glace, mais si l’entraîneur décide de nous garder ensemble je crois sincèrement que nous pouvons former une solide paire», soutient le hockeyeur de 6 pieds et 177 livres.

Âgé de seulement 18 ans, MacIsaac commence enfin à démontrer pourquoi les Saguenéens l’ont sélectionné en première ronde (19e au total) lors de l’encan de 2015. Après des campagnes de 7 (0-7, 48 duels) et 12 (2-10, 51 duels) points, l’arrière gaucher totalise déjà 9 points (1-8) en seulement 17 parties.

«Je suis plutôt satisfait de mon début de saison, avoue-t-il. M’habituer à vivre et à jouer ici a été facile. Nous avons un bon groupe de joueurs et ils ont facilité ma transition.»

En fin de semaine (vendredi et samedi), le Titan disputera deux rencontres en autant de soirs face aux Screaming Eagles du Cap-Breton. Lors des deux premiers face à face contre la formation de Sydney cette saison, le Titan a encaissé des revers de 3 à 2 (fusillade) et de 4 à 3 (prolongation).

À la (re)découverte de Drake Batherson

La visite des Screaming Eagles est aussi l’occasion pour les partisans de (re)découvrir la nouvelle grande vedette de la LHJMQ, Drake Batherson, qui domine les buteurs et les pointeurs de la ligue avec 17 buts et 29 points.

Notons que Batherson était toujours à son camp professionnel à Ottawa lorsque les Eagles sont venus l’emporter en fusillade pour l’ouverture de la saison à Bathurst contre le Titan.

«Batherson est un excellent joueur, ça c’est certain. Mais comme équipe, nous ne tentons pas de garder notre concentration sur un seul joueur en particulier.Le plus important pour nous c’est de rester concentrés sur notre jeu et de jouer de la bonne façon», mentionne Keenan MacIsaac.

Et le nouveau venu German Rubtsov? Lui qui a été son coéquipier à Chicoutimi, peut-il nous dire si le Titan vient réellement de mettre la main sur un grand joueur de hockey? La question amuse MacIsaac.

«Vous n’avez pas à vous inquiéter. C’est un grand joueur de hockey. German va devenir un gros morceau pour cette équipe», complète-t-il en souriant.