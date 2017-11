Acadie-Chaleur: les Alpines s’emparent de la tête

Le capitaine des Acadiens de Caraquet, Yan Rail, tente d’inscrire un quatrième but face au gardien Jimmy Doiron et les Rameurs de la baie des Chaleurs, vendredi. - Collaboration spéciale: Louis Légère

Les Alpines de Tracadie se sont emparés du premier rang dans la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur, avec une victoire de 9 à 2 sur les Navigateurs de Baie-Sainte-Anne (1-2-0, 2 points), dimanche soir, devant leurs partisans.

Les Alpines (3-0-0, 6 points) passent donc devant les Acadiens de Caraquet (2-2-0, 4 points) au classement, en ayant un match de plus à disputer que leur adversaire.

Ces derniers ont renversé les Rameurs de Chaleur (1-1-1, 3 points) 5 à 1, vendredi soir, dans un match présenté au Colisée Léopold-Foulem.

Le capitaine Yan Rail a dirigé les opérations avec un tour du chapeau. Francis Thériault et Jean Samuel Lagacé ont aussi touché la cible pour les gagnants. Jérôme Bérubé a été le seul à prendre le gardien Antoine Landry en défaut.

Dans l’autre rencontre présentée vendredi, les Marchands de Shippagan (1-1-0, 2 points) ont signé un triomphe de 9 à 5 contre les Ice Dogs de Néguac.

André-Oliva Roussel et François Mazerolle et René-Guy Haché ont dirigé l’attaque des gagnants avec chacun deux buts. Les autres filets des Marchands ont été l’affaire de Charles Bergeron, Tommy Chiasson et de Charles Haché.

Bryce Silliker (un tour du chapeau), Tyron Breau et Jorden Drillen ont riposté.

Samedi, les Navigateurs de Baie-Sainte-Anne ont disposé des Acadiens de Caraquet 4 à 1.

Brett Young (un doublé), Abel Arsenault et Jesse Shipley ont enfilé les buts des vainqueurs.

Yan Rail a privé le gardien Marc Richard d’un blanchissage.

Dans la Ligue de hockey senior Nord-Est, les JC’s de Bouctouche (2-0-1, 5 points) ont consolidé leur emprise sur le premier rang, avec une victoire de 5 à 4 sur les Stallions de Montague (1-1-0, 2 points), samedi soir.

Craig Soke (avec deux), Jacques Cormier, Dan Petterson et Étienne Robichaud ont réussi les buts des JC’s.

Chris Doyle, Spencer MacDonald, Stuart MaCrae et Josh Pugsley ont inscrit les Stallions au pointage.

Les Acadiens de Memramcook (1-2-0, 2 points) ont de leur côté signé un triomphe de 3 à 1 sur les Hawks d’Elsipogtog (1-1-0, 2 points), une rencontre qui a aussi lieu samedi soir.

Billy Bezeau (un doublé) et Tommy Bezeau ont trouvé le fond du filet pour les Acadiens.

Tyler Carroll a réussi l’unique but des Hawks.