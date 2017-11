Arts martiaux mixtes: victoire expéditive de Marc Hébert

Marc Hébert et son équipe, samedi soir au Casino du Nouveau-Brunswick à Moncton. - Gracieuseté

Marc Hébert avait affirmé qu’il serait agressif dans son combat contre Kyle Blinkhorn, samedi soir au Casino du Nouveau-Brunswick à Moncton. Après une victoire sans appel dès le premier round, il faut bien avouer que l’athlète de Sainte-Anne-de-Kent a tenu parole!

L’Acadien a été l’une des principales vedettes de la soirée d’arts martiaux mixtes présentée par le groupe Elite 1 MMA Productions.

Hébert l’a emporté par K.-O. technique après seulement 4:56 secondes d’action.

Le pugiliste âgé de 22 ans s’attendait pourtant à un véritable ouragan en mettant le pied sur le matelas.

«Il n’a pas voulu toucher mes gants au début du combat, je m’attendais donc à qu’il soit agressif. Mais il a fait l’erreur de m’attendre», note-t-il.

«Sa seule chance de gagner, c’était de m’amener au sol. Il a essayé deux fois de lutter avec moi, mais mon jeu au sol était trop bon. J’ai utilisé mes genoux quand on était au corps à corps et ma boxe quand on était debout.»

L’athlète de 5 pieds 9 pouces et de 155 livres flottait encore sur un nuage, dimanche.

«Après chacun de mes combats, je ne suis jamais satisfait. Mais samedi, j’étais content! J’avais l’impression d’être au sommet du monde en quittant l’octogone. Moi et ma copine, on fait beaucoup de sacrifices pour que je puisse faire ça», exprime-t-il.

«Ce fut beaucoup de travail, mais maintenant, on peut enfin célébrer!»

Dans le combat principal de la soirée, le Néo-Brunswickois Adam Macdougall a terrassé l’Insulaire Morgan Rhynes, avec un K.-O. technique à 2:05 de la première ronde.

Il remporte ainsi la ceinture de la catégorie bantam du groupe Elite 1 MMA.

Kyle Allain, de Charlottetown, a vaincu Sebastien Akerly, de Fredericton, par décision unanime des juges.

Nick Combes, de Hampton, a eu le meilleur sur Ryan Atkinson, de Halifax, par décision partagée des juges (29-28, 29-28 et 29-29).

Keith Nowlan, de Moncton, a triomphé de Ryan Reynolds, de Riverview, avec une guillotine à seulement 40 secondes du début du combat.

Corey Forsythe (Havelock) met la main sur le titre vacant de la catégorie bantam face à Jake Kelly (Cornerbrook), un autre affrontement qui s’est soldé par une décision partagée des juges.

L’Albertain Josh MacKenzie remporte pour sa part le titre chez les poids légers, grâce à une victoire sur le Néo-Écossais Jerico Macphee avec un KO technique à 2:44 du deuxième engagement.

Et dans le combat féminin de la soirée, Emma Horner (Ontario) a eu le dessus sur Denee Gallant (Île-du-Prince-Édouard) par une décision unanime des juges.