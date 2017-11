Circuit régional de hockey: une avalanche de buts

L’avalanche de buts s’est poursuivie dans la deuxième fin de semaine d’activités du Circuit régional de hockey du Nord-Ouest. Plusieurs joueurs en ont profité pour engraisser joyeusement leurs fiches personnelles.

La performance du week-end revient à MacKenzie Brown, du Thunder de Perth-Andover. Après avoir inscrit un tour du chapeau dans une victoire des siens 5 à 2 sur les Cataractes de Grand-Sault vendredi soir, l’attaquant a ajouté quatre buts dans un gain de 7 à 4 sur les Draveurs du Bas-Madawaska, samedi.

Une autre prestation exceptionnelle a retenu l’attention, soit les cinq buts de Bryce Milson, dans un triomphe facile des Castors de Saint-Quentin 10 à 3 sur les Prédateurs du Témiscouata, vendredi. Maxime Cayouette a aussi réussi un triplé pour les gagnants.

En parlant de tour du chapeau, Chad Denny en a obtenu un dans la seule troisième période, dont son dernier but avec seulement 61 secondes à écouler au cadran, et il a permis au Dynamo de Kedgwick de se sauver avec une décision de 7 à 6 aux dépens des As de Saint-Basile, qui ont eu pourtant droit aux quatre filets de Samuel Cyr.

Dans les autres duels, des doublés d’Olivier Gendron, de Joël Lavoie et d’Éric Roy ont pavé la voie aux Draveurs du Bas-Madawaska vers une victoire de 8 à 3 sur les Ambassadeurs de Saint-Jacques, vendredi. Pendant ce temps, deux buts d’Andrew Meredith ont permis aux Prédateurs d’avoir le dessus sur les Panthères du Haut-Madawaska 4 à 3.

Ces mêmes Panthères se sont bien repris samedi avec trois filets en désavantage numérique, en route vers une victoire de 6 à 1 sur les As de Saint-Basile.

Enfin, Mathieu Loisel a inscrit son deuxième but gagnant de la saison alors que les Ambassadeurs ont défait le Dynamo 5 à 2 samedi.

Dimanche soir, Saint-Quentin rendait visite à Grand-Sault.