Hockey: les Aigles Bleues se font avoir par les Mounties

Il fallait vraiment savoir que l’équipe de hockey féminine des Aigles Bleues de l’Université de Moncton venait d’aller chercher trois points sur une possibilité de quatre dans son nid, dimanche après-midi. Les visages étaient bas et le ton plutôt sec.

C’est que l’équipe de Denis Ross (4-3-1= 9 points) venait d’offrir aux Mounties de l’Université Mount Allison (1-6-1= 3 points) une première victoire en 2017-2018, un gain de 2 à 1 acquis en deuxième période de prolongation.

Un but d’Abby Beale contre Sabrina Lebrun a finalement tranché le débat.

Élizabeth Tremblay, avec son premier filet dans le circuit universitaire, a marqué le seul but de son équipe.

«Les Mounties ont travaillé plus fort que nous, avance Marie-Pier Corriveau, sans détour. Je trouve qu’on a regardé le défilé. On a beaucoup plus de tirs qu’elles (34-22), mais on n’a pas su la mettre dedans quand il le fallait. Je trouve qu’en général, on a été très ordinaires.»

Le jeu de passes de l’U de M était particulièrement horrible dimanche.

«Je ne comprends pas pourquoi. On est 100 fois plus rapides qu’elles et on aurait dû patiner avec la rondelle, se faire des meilleures passes. On dirait que tout le monde voulait faire tout un peu tout seul.»

Serait-il possible que les Aigles Bleues aient pris à la légère une équipe qu’elle a dominée 8 à 0 (en match préparatoire) et 4 à 0 lors des rencontres précédentes?

«On en avait parlé. Je ne sais pas si c’est parce que nous avons gagné contre la grosse équipe de la ligue vendredi qu’on pensait que ce serait facile dimanche contre Mount Allison. Mais dans cette ligue, tout le monde peut battre tout le monde. Aujourd’hui, on s’est fait avoir.»

Vendredi, le Bleu et Or avait pourtant signé une belle victoire de 2 à 1 contre les X-Women de l’Université St. Francis Xavier (5-1-1= 11 points), une rencontre qui a aussi eu lieu dans son nid. Il s’agissait du premier revers en temps réglementaire des Néo-Écossaises cette saison.

Un but de Katryne Villeneuve en deuxième période a procuré cette précieuse victoire à l’U de M. Sarah-Ève Mailhot a réussi l’autre filet des gagnantes.

Au hockey masculin, l’équipe de Judes Vallée s’est inclinée 6 à 1 devant les puissants Varsity Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick, une rencontre présentée samedi au Centre Aitken de Fredericton.

Jean-François PLante a été le seul à toucher la cible à mi-chemin en troisième période, privant le gardien de UNB, Rylan Parenteau, d’un jeu blanc. Kris Bennett a été le meilleur du côté des hommes en rouge avec un tour du chapeau.

«On n’a pas été bien fort sur la glace, déplore le pilote du Bleu et Or. Il y a des gars qui ont lâché et on ne peut pas se permettre ça. Notre gardien (Alexi Thibaudeau) a fait un travail extraordinaire avec 53 arrêts. Mais il ne peut pas tout faire seul.»

Un voyage horrible en volleyball

Les Aigles Bleues jubilent après un coup gagnant contre les Sea-Hawks de l’Université Mount Allison. – Gracieuseté

L’équipe de volleyball des Aigles Bleues de l’Université de Moncton (1-3) va se souvenir longtemps de son voyage à Terre-Neuve-et-Labrador, et ça n’aura rien à voir avec la beauté des paysages.

La troupe de Monette Boudreau-Carroll disputait trois rencontres en autant de jours face aux Sea-Hawks de l’Université Memorial (3-0). Et c’est avec trois défaites de son plus à son dossier que le Bleu et Or rentre au bercail.

Cet horrible voyage a débuté vendredi avec un revers de trois sets à zéro (25-23, 25-18 et 25-23). Christelle Bertin a été la meilleure dans le camp des perdantes avec 12 coups gagnants, 36 attaques et 16 sauvetages.

L’histoire a été semblable samedi, alors que les visiteuses ont quitté le terrain avec une défaite de trois sets à un (25-13, 20-25, 25-21 et 25-16).

Encore une fois, Bertin a mené le jeu (13 coups gagnants, 38 attaques et 21 sauvetages), mais ce fut loin d’être suffisant.

Mentionnons aussi la performance de Pascal Doiron, qui a réussi 12 coups gagnants, 42 attaques et 12 sauvetages.

Le pénible voyage a pris fin dimanche, avec un autre échec de trois sets à un (21-25, 25-21, 25-14 et 25-20).

Sans surprise, Christelle Bertin a mené son équipe avec 10 coups gagnants, 37 attaques et 14 sauvetages. Émilie Landry a pour sa part enregistré 11 coups gagnants et 25 attaques.

Les Aigles Bleues seront heureusement de retour à la maison pour leur prochaine rencontre, qui aura lieu le jeudi 16 novembre à compter de 19h. Et ce sont justement les Sea-Hawks qui seront de passage en ville…