Le Titan et Rubtsov: la chimie opère déjà

German Rubtsov est tout un joueur de hockey. Avec sa présence dans l’alignement, l’attaque du Titan d’Acadie-Bathurst est l’une des plus redoutables de la LHJMQ. Pas convaincu? Parlez-en aux Screaming Eagles du Cap-Breton…

La troupe de Marc-André Dumont (10-8-1=21 points) devait avoir hâte de quitter la région Chaleur, après avoir accordé pas moins de 12 filets à l’adversaire en moins de 24 heures.

Autant vendredi que samedi, le Titan (9-5-5=23 points) a inscrit des victoires de 6 à 3 face une très bonne équipe de hockey.

Le numéro 98 n’a pas déçu ses nouveaux partisans, avec une récolte de trois points en deux rencontres. Le Russe risque de former tout un trio avec Antoine Morand et Jordan Maher.

«Ce qui m’a réellement surpris de lui, c’est son sens du jeu. Il est très impliqué et très fort. C’est aussi un gars très calme avec la rondelle», commente l’entraîneur Mario Pouliot.

«Il sait où se placer et sait comment se détacher de ses couvreurs. On voyait que les trois gars avaient besoin de temps pour s’ajuster lors du premier match. Ils ne se voyaient pas autant. Mais samedi, les trois ont été réellement bons. Les buts de Jordan (Maher) et de German (Rubtsov) ont été réussis après des beaux jeux de passes. Ils semblent se créer une très belle chimie entre les trois.»

Le pilote s’est dit comblé par la prestation de son groupe en fin de semaine devant ses partisans.

«Nous avons amassé neuf points sur dix durant notre dernier séjour à la maison. Le seul point que nous avons perdu, c’est contre les Huskies (de Rouyn-Noranda. Un revers de 1 à 0 en prolongation le 27 octobre) et c’est (Samuel) Harvey qui nous a volés», affirme-t-il.

«Je suis réellement content de l’engagement des joueurs défensivement. Samedi, nous avons donné seulement 21 tirs. On menait par un but en troisième période et les Screaming Eagles ont réussi leur premier tir au but à la 12e minute.»

Pouliot s’est dit impressionné de voir ses joueurs dominer une aussi bonne équipe.

«J’ai aimé comment les gars ont joué contre une équipe qui est rapide et grosse physiquement. On a été très bons dans nos décisions avec la rondelle et on a créé beaucoup de temps de possession, souligne-t-il. Ils sont jeunes, mais ils ont une équipe rapide et intense en échec avant. Mais nous avons été réellement bons dans nos sorties de zone, ce qui ne leur a pas donné de temps fort dans notre zone.»

L’attaque s’est chargée du reste, particulièrement en fin de rencontre.

«Quand on est en avance, je ne suis pas vraiment du style à demander à mes joueurs de se replier et à se défendre. La meilleure chose à faire, c’est de continuer d’attaquer. Quand ils n’ont pas la rondelle, ils ne peuvent pas marquer. On est vraiment content de la façon dont on s’est comporté durant ces deux parties contre le Cap-Breton.»