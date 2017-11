Wildcats: un voyage difficile au Québec

Lors du premier voyage de la saison en sol québécois, les Wildcats de Moncton avaient rapporté quatre points sur six à la maison. Cette fois, les joueurs de Darren Rumble n’ont que des selfies devant le château Frontenac et quelques douloureux souvenirs dans leurs bagages…

La formation néo-brunswickoise (11-7-2=24 points) n’a pas fait long feu durant ce périple de trois rencontres en quatre soirs au royaume de Philippe Couillard.

Le tout a débuté avec un cuisant revers de 4 à 0 aux mains des Olympiques de Gatineau (8-7-2= 18 points), mercredi soir au Centre Robert-Guertin. Le gardien Mathieu Bellemare a été tout simplement parfait, stoppant les 19 tirs de l’adversaire.

Deux jours plus tard, les Remparts de Québec (13-4-1=27 points) renversaient les visiteurs 5 à 3 devant plus de 7500 spectateurs au Centre Vidéotron. Moncton avait pourtant pris une avance de 2 à 0 sur des filets de Dylan Seitz et de Simon Le Coultre. Mais une riposte de cinq buts consécutifs a fait pencher la balance en faveur des locaux. Le jeune Mathieu Boulianne, rappelé pour ce match devant ses parents et amis (il est originaire d’Alma, au Québec), a récolté son tout premier point dans la LHJMQ.

Ce désastreux voyage a pris fin samedi soir, avec un revers de 5 à 3 face aux Tigres de Victoriaville (8-8-1= 17 points) au Colisée Desjardins. Cette fois, cinq buts de suite des locaux ont pavé la voie à ce triomphe. Les deux buts de Jeremy McKenna (12e et 13e) et les trois points de Mika Cyr sont peut-être les seuls points positifs de cette rencontre.

On pourrait donc croire que ces trois échecs vont venir ébranler la confiance des Wildcats. Absolument pas, rétorque le défenseur Jonathan Aspirot.

«Je ne penserais pas. On a une équipe soudée et on sait qu’on est capable de bien jouer. Trois défaites comme ça, ça ne viendra pas nous toucher. On oublie ça et on repart du bon bien mercredi soir contre Baie-Comeau (8-8-1= 17 points) au Colisée», affirme-t-il.

«On a quand même joué des bonnes parties. Je ne sais pas exactement ce qui s’est passé, mais il faut oublier ça et repartir à zéro au prochain match, poursuit le numéro 18 des Wildcats. Des fois, ça prend juste une erreur ou deux pour que l’autre équipe puisse aller chercher un ou deux buts et reprenne le momentum du match. C’est un jeu d’erreurs et c’est arrivé quelques fois pendant le voyage.»

Selon lui, on ne peut pas parler d’un désastre.

«Il y a eu beaucoup de choses positives durant ce voyage. Nous avons bien joué à Québec, notamment. Je pense que nous aurions pu aller chercher une victoire ou deux avec un peu de chance. Mais ce sont des choses qui arrivent et on doit apprendre de ça.»

Pour le patineur âgé de 18 ans, le résultat des rencontres n’est qu’un aspect de ces longs périples.

«Juste passer du temps avec ses amis et être toujours ensemble, ça contribue à souder encore plus l’esprit d’équipe. On apprend à se connaître encore davantage et ça contribue à améliorer la cohésion du groupe.»