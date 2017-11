Coureur de l’année: trois Acadiens en nomination

Paul Lavoie, de Fredericton, et Scott Hare, de Pointe-du-Chêne, seront intronisés au Temple de la renommée de Course Nouveau-Brunswick, le dimanche 18 novembre, au Centre de conférence Wu à Fredericton.

Et comme c’est devenu la coutume, les prix annuels seront également remis pendant la soirée.

Pour les deux prix principaux, notons qu’un trio acadien est en nomination pour celui de coureur de l’année, soit Sylvain Arseneau, de Petit-Rocher, Greg Sawyer, d’Edmundston, et Jean-Marc Doiron, de Moncton. Du côté féminin, ça va se jouer entre Patty Blanchard, de Dieppe, Shelley Doucet, de Quispamsis, et Sacha Hourihan, de Southfield.

La recrue masculine sera choisie entre Zachary Boulanger, de Saint-Jean, Scott Lee, de Baxters Corner, et Tim McDonough, de Saint-Jean. Chez les filles, Lily Coffin et Erin Vringer, de Saint-Jean, ainsi qu’Emily James, de Rothesay, sont en nomination.

En ce qui concerne l’événement de l’année, les trois finalistes sont Across Town for Crosswinds (Sussex), Herring Run (Mascarene) et Run for Renee (Quispamsis).

Pour le prix de l’inspiration de l’année, on retrouve les finalistes Daniel Landry, de Petit-Rocher, Dean Strowbridge, de Willow Grove, et Dan Dineen, de Quispamsis.

Carole Fournier, d’Edmundston, Nathalie Thériault-Roy, de Beresford, et Paul Sands, de Saint-Jean, sont les nominés pour le prix de la réalisation personnelle.

Denis Poirier, de Tracadie, et Kim Spinney, de Saint-Jean, sont quant à eux les finalistes pour le prix du marcheur de l’année.

Enfin, l’un des trois finalistes suivants, soit Kevin Barrett, de Quispamsis, ainsi qu’Alex Coffin et Daryl Steeves, tous deux de Saint-Jean, recevra le prix de la contribution exceptionnelle.

Il est possible de se procurer les billets pour cette soirée à compter du 13 novembre à https://raceroster.com/events/2017/14371/run-nb-gala-2017 au coût de 30 $ l’unité. La soirée débutera à 17h et le banquet sera servi dès 18h.