Les Wildcats de Moncton ont remporté une partie chaudement disputée, vendredi soir, au Colisée, contre le Phoenix de Sherbrooke. Les Chats sauvages ont triomphé par la marque de 3 à 1. Brady Pataki a marqué le but gagnant en début de 3e période, en plus d’ajouter le but d’assurance dans un filet désert. Jonathan Aspirot a aussi marqué pour les Wildcats. Nicolas Poulin a assuré la réplique de Sherbrooke.