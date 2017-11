Un vestiaire féminin adéquat au Centre civique de Campbellton

Le nombre de plus en plus élevé de jeunes filles pratiquant le hockey vient de pousser l’administration du Centre civique de Campbellton à leur consacrer un vestiaire entier.

Difficile à croire qu’avec l’ampleur du bâtiment – qui comprend notamment deux glaces olympiques et huit vestiaires publics –, le Centre civique n’a encore aucun vestiaire régulier pour accommoder sa clientèle féminine. C’est le cas, mais les choses vont bientôt changer.

«On s’est rendu compte qu’il y avait un manque de ce côté. Nous avons actuellement une salle à la disposition des filles, mais elle est vraiment petite et ne peut accueillir qu’environ quatre joueuses en même temps. C’est trop peu, ça ne cadre plus du tout avec la réalité», explique le directeur général du Centre civique, John LeBlanc.

Le problème ne se situe pas au niveau des clubs entièrement féminins – qui eux ont droit à des chambres complètes lorsqu’elles croisent le fer –, mais plutôt aux clubs mixtes évoluant au niveau senior ou dans le hockey mineur.

«Les filles jouent de plus en plus au hockey et on s’est aperçu de cette tendance depuis quelques années déjà. Les équipes arrivent avec plusieurs filles dans l’alignement. On devait réagir, car ça s’en venait problématique en terme de manque d’espace», dit-il.

Afin de régler la situation, la direction de l’établissement s’est penchée sur une série de solutions. L’une des plus rapides et moins coûteuses est la conversion (en vestiaire) d’une salle utilisée pour le rangement d’équipements. Cette salle, qui peut accommoder une vingtaine de joueuses, comprend déjà une douche ainsi que les installations sanitaires nécessaires. Il s’agit, en fait, d’une ancienne pièce destinée au départ pour les arbitres convertie en salle de rangement.

«De la place pour du rangement, on peut en faire, mais on est limité pour ce qui est de la conception d’un vestiaire entier. Cette pièce cadrait donc parfaitement avec nos besoins. Ce vestiaire sera mieux pour les filles. Ce sera plus grand, plus intime et plus sécuritaire», croit le directeur du complexe sportif.

Selon M. LeBlanc, le vestiaire sera prêt dans quelques jours.

«Nous avons commencé le travail et selon moi, ça devrait être prêt dès la semaine prochaine, indique-t-il. Pour le moment, on se dépêche à rendre le local disponible, mais il faudra par contre faire un peu de travail au printemps prochain afin de le rendre plus pratique. On parle entre autres d’installer des bancs et des étagères. Mais au moins, la situation sera réglée rapidement pour la saison en cours.»