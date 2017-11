Yanick LeBlanc, le cadeau de Noël des Flyers de Moncton

Le père Noël s’est pointé le bout du nez quelques semaines avant le temps chez les Flyers de Moncton. Quand l’attaquant Deny Gaudet est tombé au combat, l’entraîneur John DeCourcey a demandé au gros barbu un bon joueur de hockey en cadeau. Quelques heures plus tard, Yanick LeBlanc débarquait à Moncton.

La perte de l’excellent centre Deny Gaudet (opéré à un genou) aurait pu être catastrophique pour l’équipe qui occupe le premier rang de la Ligue de hockey midget majeur du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard (13-3-1, 27 points).

Mais l’ajout du jeune LeBlanc permettra de compenser l’absence de Gaudet, un joueur qui appartient aux Saguenéens de Chicoutimi dans la LHJMQ.

Le patineur âgé de 17 ans a amorcé la saison avec les Timberwolves de Miramichi, dans la Ligue de hockey junior des Maritimes. En sept rencontres, le centre s’est façonné un dossier de deux buts et de trois points.

Mais il a finalement réalisé qu’un retour au niveau midget serait probablement bénéfique à son développement. Il avait aussi envie de rentrer à la maison, après un exil de deux ans.

«Je voulais terminer mes études au secondaire ici avec mes amis. C’est pourquoi j’ai décidé de venir jouer avec les Flyers», raconte le Dieppois de 5 pieds 9 pouces et de 160 livres.

Après son séjour avec les Flyers de Dieppe dans le bantam AAA, LeBlanc a porté les couleurs de l’Académie de hockey de l’Ontario (OHA) et des Northern Cyclones U-16 de Nashua (une école préparatoire du New Hampshire) à ses deux premières années midget.

Il fait donc ses premiers pas dans une ligue qu’il ne connaît absolument pas.

«C’est une nouvelle expérience pour moi. Je suis très content d’être de retour pour jouer devant ma famille et mes amis. C’est pas mal différent que lorsque j’étais aux États-Unis rigole-t-il. Je veux me rendre jusqu’aux championnats de l’Atlantique. Je veux leur apporter des points, être un joueur offensif qui peut aussi avoir un impact au plan physique. Nous n’avons pas beaucoup de gros joueurs dans l’équipe et je veux faire ma part de ce côté.»

Même s’il n’a pas été sélectionné lors des deux derniers encans midget, Yanick LeBlanc rêve encore à la LHJMQ.

«J’ai été au camp des Islanders de Charlottetown cet été et j’aimerais avoir ma chance avec eux éventuellement. Ils m’ont dit qu’ils allaient garder un oeil sur moi cette saison. C’est à moi de les impressionner.»

Le fervent admirateur de Patrick Kane, des Blackhawks de Chicago, affirme que son adaptation au midget majeur va bon train.

«En Ontario, c’était tous des gros gars et le jeu était très physique. Il n’y avait pas beaucoup de petits joueurs comme moi. Aux États-Unis, c’était beaucoup plus offensif. Le jeu était super vite» explique-t-il.

L’entraîneur-chef John DeCourcey doit quasiment se pincer pour s’assurer que l’arrivée du talentueux patineur n’est pas un rêve. Ce n’est pas tous les jours qu’on peut remplacer un de ses meilleurs joueurs (Deny Gaudet) par un autre patineur de premier plan qui nous tombe du ciel.

«C’est un bonhomme bourré de talent. Nous sommes très heureux de l’avoir avec nous. C’est dommage de perdre Deny Gaudet, mais je pense que Yanick sera capable de remplir ses grands souliers», affirme-t-il.

Évoluant en compagnie de Cole Cormier (le fils de Derek) et de Patrick LeBlanc, le numéro 12 a eu impact immédiat sur les Flyers, avec deux buts à ses deux premières parties.

«Les trois s’entendent bien et on peut déjà voir la chimie se développer», indique John DeCourcey.

«Je compare son arrivée à celle de Chris Sarault il y a quelques années, soit un joueur d’impact qui nous arrive juste au bon moment.»

Un véritable cadeau de Noël quoi!