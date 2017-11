Acadie-Chaleur: les Marchands attendent les Acadiens de pied ferme

Humiliés 6 à 1 lors de leur match d’ouverture par les Acadiens du Grand Caraquet, correction qui s’avère d’ailleurs leur seule défaite en temps réglementaire cette saison, les Marchands de Shippagan auront l’occasion de rendre la pareille à leurs rivaux, vendredi soir, au Colisée Léopold-Foulem.

Même qu’avec une victoire, les Marchands (2-1-1, 5 pts) pourraient s’approcher à un seul point du premier rang détenu par les Alpines de Tracadie (4-0-0, 8 pts), qui ont congé vendredi.

Le vétéran Charles Bergeron dit s’attendre à un excellent match.

«Nous sommes en train de nous habituer à jouer ensemble et nous voyons une amélioration chaque soir de match», dit-il.

«Il faudra cependant être plus efficace en avantage numérique. Et contre un club comme les Acadiens, il faut éviter de prendre des punitions inutiles. Nous avons été bons à ce niveau jusqu’ici et il faut que ça continue en ce sens», révèle-t-il.

Bergeron, qui est le seul joueur à avoir porté les couleurs des trois formations du Nouveau-Brunswick dans la LHJMQ, en plus des Aigles Bleus de l’Université de Moncton au niveau universitaire, est content que la région de Shippagan puisse continuer d’avoir des rivalités sportives avec les municipalités environnantes.

«Je me suis fait raconter beaucoup d’histoires du passé, mentionne-t-il. C’est sûr que ça ne pourrait jamais revenir comme c’était dans le temps, mais c’est important qu’il y ait une continuité pour les jeunes qui quittent le hockey scolaire, ou pour ceux qui ont encore la passion de jouer du hockey organisé avec du contact.»

Le match contre les Acadiens (3-2-0, 6 pts) débutera à 20h.

Au même moment, les Navigateurs de Baie-Sainte-Anne (2-2-0, 4 pts) accueilleront les Ice Dogs de Néguac (1-3-0, 2 pts) à l’aréna Adé-Thériault.

La recrue Abel Arsenault, auteur de quatre buts et six points jusqu’à présent, estime que l’occasion est belle de grimper au classement.

Concernant ses succès offensifs, Arsenault a tenu à donner tout le crédit à ses coéquipiers et à l’entraîneur Allan Menzies.

«C’est beaucoup plus facile quand tu as de bons compagnons de trio et la confiance de l’entraîneur», affirme le jeune Arsenault.

«J’ai beaucoup de temps de glace et l’entraîneur m’utilise en supériorité numérique. J’espère juste être en mesure de continuer à produire pendant toute la saison», ajoute-t-il.

Trois autres rencontres sont au programme en fin de semaine.

Samedi, les Navigateurs seront les visiteurs au Centre Rhéal-Cormier pour se mesure aux Marchands à compter de 19h.

De leur côté, les Rameurs (1-3-1, 3 pts) de la baie des Chaleurs accueilleront les Alpines au Centre Réal-Boudreau de Beresford à 19h15.

Enfin, dimanche, les Acadiens se rendront au Complexe S.-A.-Dionne pour y affronter les Alpines sur le coup de 19h.