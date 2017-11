Défi Monctonian: le Moose du Nord recherche de l’intensité

Le Moose du Nord a beau n’avoir remporté que quatre de ses 14 parties en saison régulière, le jeune vétéran Frédéric Castonguay est convaincu que l’équipe peut mêler les cartes lors du Défi Monctonian.

Castonguay, l’un des meilleurs défenseurs du circuit midget AAA, voit le tournoi de Moncton, présenté en fin de semaine, comme l’occasion idéale de démontrer que le Moose est un bien meilleur club que ne l’indique sa fiche.

«Il ne nous manque pas grand-chose pour gagner plus régulièrement, dit-il. Nous venons d’en perdre deux par un seul but, dont notre dernier contre Moncton. Ce qui nous manque, c’est un brin plus d’intensité.»

«Il faut que les gars soient prêts à en donner plus. Il faut jouer avec la mentalité du do or die», affirme l’arrière originaire d’Atholville.

Au Monctonian, le Moose fait partie de la division D qui comprend aussi le McDonald’s de Halifax (N.-É.), le Icepak de Central (T.-N.-L.) et les Coyotes de Richmond Hill (Ontario).

Les joueurs de l’entraîneur Charles LeBlanc devront particulièrement avoir à l’oeil Halifax avec ses jeunes étoiles Alex Drover et Ethan Landry, deux des meilleurs espoirs en vue du prochain repêchage de la LHJMQ.

«Nous sommes venus ici pour gagner, soutient Castonguay. Nous voulons aussi dire aux autres clubs que nous serons dangereux d’ici aux séries éliminatoires. Le Monctonian est l’un des plus gros tournois midget dans l’est du Canada et il y a plusieurs recruteurs qui vont voir chacun des matchs. C’est motivant.»

Sur le plan personnel, Castonguay compte également profiter de cette tribune pour augmenter sa valeur aux yeux des recruteurs des 18 formations de la LHJMQ.

«C’est mon but de jouer un jour dans la LHJMQ, révèle-t-il. Ce printemps, je croyais vraiment avoir assez bien fait lors du Défi Gatorade pour me faire repêcher. Ça m’a déçu. En même temps, je savais que c’était une possibilité. Je savais que ce n’était pas garanti que je sois sélectionné.»

«Les recruteurs ne prennent pas leurs décisions uniquement à partir du Défi Gatorade. Ils prennent aussi en considération les matchs de notre ligue et dans les autres tournois. La saison dernière, nous n’avions pas un club qui attirait les recruteurs (à Miramichi). Nous manquions de structure», mentionne Castonguay, qui a toutefois été repêché par les Tigres de Campbellton en neuvième ronde (98e au total).

Le hockeyeur âgé de 16 ans a bon espoir de voir son rêve se réaliser, étant donné que les défenseurs de petit gabarit sont de plus en plus à la mode. Il cite en exemple les cas de Samuel Girard (Colorado) et Victor Mete (Montréal) qui ont gradué dans la Ligue nationale à seulement 19 ans.

«Tu n’aurais jamais vu ça il y a quelques années, confie l’athlète de 5 pieds 10 pouces et de 165 livres. Le hockey a changé et c’est encourageant pour les petits défenseurs comme moi. Je me vois comme un gars qui joue bien dans les trois zones. Mes grandes forces sont mon coup de patin et ma prise de décision avec la rondelle.»

En 13 parties cette saison, le numéro 24 du Moose montre une fiche de deux buts et cinq passes pour sept points.

Le Moose a entamé son tournoi jeudi soir en affrontant les Coyotes de Richmond Hill. Il disputera toutefois ses deux autres parties en matinée contre le Icepak de Central (vendredi, 10h15) et le McDonald’s de Halifax (samedi, 10h45).