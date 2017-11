Gros week-end de volleyball pour les Aigles Bleues

Une mention spéciale sera accordée jeudi aux six membres du Bleu et Or - Bailey Lemieux, Télia Gaudet, Jessie Robichaud, Nicole Jamieson, la gérante Pauline Cormier et l’entraîneure Monette Boudreau-Carroll - qui ont fait partie de la performance historique d’Équipe N.-B. médaillée de bronze aux Jeux du Canada, en août à Winnipeg. - Archives

Gros week-end en perspective pour l’équipe féminine de volleyball des Aigles Bleues de l’Université de Moncton. La formation dirigée par Monette Boudreau-Carroll (1-3, 5e) sautera sur le terrain du CEPS Louis-J.-Robichaud à pas moins de cinq reprises.

Ça débutera par un affrontement jeudi, dès 19h, face aux Sea-Hawks de l’Université Memorial (3-0). La suite est programmée pour vendredi soir, à la même heure, contre les Axewomen de l’Université Acadia (2-3).

Samedi, les filles du Bleu et Or viseront la victoire contre les Tigers de l’Université Dalhousie (5-0), à 13h30, avant de se frotter aux Huskies de l’Université Saint Mary’s (2-2), à 19h30.

Enfin, dimanche, les Varsity Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick (0-5) se mesureront à l’U de M à compter de 16h.

En fait, toutes les équipes du Sport universitaire de l’Atlantique en volleyball féminin vont converger vers Moncton pour la dernière fin de semaine d’activités du calendrier avant la pause des Fêtes. Un total de 13 matchs seront joués de jeudi à dimanche.

«On doit remporter au moins trois parties, a demandé Monette Boudreau-Carroll. Si on veut demeurer dans le peloton, il faut des victoires. Les Sea-Hawks ont gagné trois fois contre nous chez elles, mais chez nous, je sais qu’on peut les battre. On ne peut pas laisser les équipes prendre le dessus et ensuite être sous pression après Noël. C’est beaucoup de jouer cinq parties en quatre jours et nos serons fatiguées dimanche.»

Une reconnaissance spéciale sera accordée aux six membres du Bleu et Or – Bailey Lemieux, Télia Gaudet, Jessie Robichaud, Nicole Jamieson, la gérante Pauline Cormier et l’entraîneure Monette Boudreau-Carroll – qui ont fait partie de la performance historique d’Équipe N.-B. médaillée de bronze aux Jeux du Canada, en août à Winnipeg.

Hockey masculin

Les Aigles Bleus de l’Université de Moncton (1-9-2, 7e) ont tout un défi à relever, en fin de semaine, dans leurs deux rencontres au hockey masculin du Sport universitaire de l’Atlantique présentées à l’aréna J.-Louis-Lévesque.

Le Bleu et Or recevra les Axemen de l’Université Acadia (8-3-1, 3e) vendredi, et les Huskies de l’Université Saint Mary’s (8-3-1, 3e) samedi. Les deux rencontres auront lieu à 19 h.

L’entraîneur-chef Judes Vallée pourra compter sur le retour de certains joueurs de la liste des blessés, dont Robbie Graham, Samuel LeBlanc, Danick Emond et Victor Beaulac. Cependant, Thierry Comtois, Joey Richard et Danick Crète seront absents vendredi.

«On fera notre possibles, promet le pilote du Bleu et Or. Acadia a plusieurs joueurs dominants et les Huskies ont quatre lignes efficaces. Ce sont deux équipes avec de la vitesse et de la profondeur. Je suis obligé de faire jouer mes jeunes joueurs dans des situations importantes. Ils acquièrent de l’expérience rapidement. Notre situation est difficile sur le moral, mais on fonce.»