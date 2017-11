Le sport universitaire ontarien honore Daniel Vautour

Daniel Vautour a connu un dernier week-end phénoménal avec les Paladins du Collège militaire royal du Canada basé à Kingston. Le brio du gardien de Sainte-Marie-de-Kent a été tel qu’il a été choisi l’athlète masculin de la semaine dans le sport universitaire ontarien.

Vautour a permis aux Paladins de l’emporter à deux reprises devant les puissants Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Lors du premier match, il a bloqué 32 des 33 rondelles dirigées vers lui dans un gain de 2 à 1 en prolongation. Puis, dans le deuxième duel, Vautour a fait encore mieux en réalisant 44 arrêts dans un triomphe de 4 à 1.

Vautour a donc conclu sa semaine de travail avec une moyenne de buts alloués de 0,99 et un pourcentage d’arrêt de ,974.

Le gardien Daniel Vautour a mené les Crushers de Pictou County vers la conquête de la Coupe Kent en 2015-2016. – Gracieuseté Daniel Vautour est originaire de Sainte-Marie-de-Kent. – Gracieuseté

Autre statistique intéressante, il s’agissait des premières victoires des Paladins contre les Patriotes depuis… 2005.

«Ç’a certainement été ma meilleure fin de semaine de hockey en carrière. Je suis très fier de ma performance», mentionne l’Acadien âgé de 21 ans.

«Nous avons enfin joué comme une équipe et ça m’a donné confiance juste de les voir aller devant moi», affirme-t-il.

Les Paladins (2-8-1, 5 pts) ont du même coup pu quitter la cave de la section Est, eux qui ne comptaient qu’un maigre point en neuf parties avant le dernier week-end.

«En raison de notre début de saison, nous avons douté de notre capacité de compétitionner contre les meilleures équipes. Mais, après cette fin de semaine, nous savons maintenant que nous en sommes capables», révèle le gardien de 5 pieds 11 pouces et de 185 livres qui montre actuellement une moyenne de buts alloués de 3,50 et un taux d’arrêt de ,904 en six rencontres.

Les Paladins auront l’occasion de démontrer leur progression en visitant ces mêmes Patriotes, vendredi, ainsi que les Gee-Gees de l’Université d’Ottawa, samedi.

À noter que ces deux formations comptent plusieurs anciens coéquipiers de Vautour. Ainsi, on retrouve les anciens du Titan Christophe Boivin, Alexandre Leclerc et Nicolas Latulippe chez les Patriotes, de même que les ex-Commandos Mathieu Newcomb, Michaël Poirier et Cody Drover avec les Gee-Gees. De plus, on retrouve un autre ancien du Titan avec les Paladins, soit l’attaquant Bruce Hornbrook, qui est originaire de Bathurst.

«Nous ne nous connaissions pas mais Bruce est rapidement devenu un très bon ami. C’est un excellent leader pour notre équipe», souligne Daniel Vautour, qui n’abandonne pas le rêve de jouer un jour chez les professionnels.

«Le hockey universitaire n’est plus considéré comme une fin en soi dans le hockey. Le calibre est rendu très fort avec des anciens professionnels qui décident de venir étudier à l’université. Après mes études, j’aimerais goûter au hockey européen. J’adorerais vivre cette expérience», ajoute celui qui a mené les Crushers de Pictou County vers la conquête de la Coupe Kent en 2015-2016.

Parmi les autres visages bien connus qui évoluent dans le circuit universitaire ontarien, on retrouve Adam Chapman (Titan) et David Weckworth (Sea Dogs), à Carleton, Christophe Lalonde (Wildcats) et Dominic Talbot-Tassi (Wildcats), à McGill, Scott Oke (Sea Dogs, Titan), Raphaël Lafontaine (Titan), Alexandre Gosselin (Titan) et Anthony Gingras (Titan), à Concordia, Sébastien Auger (Sea Dogs), à l’UQTR, Jacob Brennan (Titan), à Queen’s, Jonathan Bourcier (Titan) et Jacob Sweeney (Wildcats), à Ottawa, Tucker White (Wildcats, Titan), à l’Ontario Institute of Technology, Érik Robichaud (Wildcats), à Nipissing, Kyle Tibbo (Wildcats), à Ryerson, Lucas Batt (Wildcats), à Wilfrid-Laurier, Kyle Haas (Wildcats) et Kody Gagnon (Wildcats), à Windsor, Zachary Whitlock (Wildcats), Dillon Donnelly (Wildcats) et Daniel Del Paggio (Sea Dogs), à Lakehead, Frédéric Foulem (Commandos), à Toronto, et Benji Curtis (Wildcats), à Carleton.