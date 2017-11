La bonne étoile de Joël Goguen

Il arrive parfois, et c’est tant mieux, que le hasard décide de récompenser un ou une athlète qui ne l’a pas eu facile dans l’année précédente. C’est justement ce qui arrive à Joël Goguen, un jeune gardien âgé de 18 ans qui a disputé vendredi soir son premier match officiel dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

La veille, soit jeudi, le natif de Cocagne a apposé son nom sur un contrat comme joueur affilié avec les Sea Dogs de Saint-Jean.

Les représentants de la Ville portuaire, qui affrontaient vendredi les Mooseheads à Halifax, l’ont aussitôt rappelé afin de combler l’absence de leur gardien numéro un Alex D’Orio, qui soigne une blessure.

Évidemment, les chances de voir Goguen affronter les tirs des Orignaux étaient plutôt minces étant donné que c’est l’adjoint de D’Orio, Matthew Williams, qui était devant la cage des Sea Dogs. Mais il n’empêche qu’il a enfin pu vivre l’expérience de la LHJMQ. Et cela, personne ne pourra le lui enlever.

«Ce moment, j’en ai rêvé souvent depuis que je suis enfant», avoue le sympathique gardien.

«Je me souviens très bien des fois où je suis allé voir les Wildcats au Colisée. Nicola Riopel était alors l’une de mes idoles», confie-t-il.

Relativement inconnu, Joël Goguen arrive de loin. Très loin même. En fait, depuis trois ans, les mauvaises nouvelles se sont empilées à un rythme qui aurait fait abandonner plus d’un d’entre nous. Lui, ça l’a rendu plus fort.

Après son bantam AAA à Dieppe, Goguen a tenté sa chance avec les Flyers de Moncton deux années consécutives. Il a été retranché chaque fois.

«La première fois je m’y attendais parce que les Flyers avaient déjà deux excellents gardiens, dont Julian Galloway. Mais la deuxième fois, ça m’a déçu même si j’ai été le dernier joueur retranché. J’ai donc joué deux saisons avec les Cavaliers de Clément-Cormier sans jouer dans le midget AAA», dit-il.

Repêché par les Ramblers d’Amherst en juin 2016, ces derniers lui suggèrent d’aller poursuivre son apprentissage avec les Koyotes de Kent dans la Ligue junior B du Nouveau-Brunswick. Après avoir disputé sept parties, il se retrouve soudainement dans un ménage à trois. Le responsable se trouve à être Frédéric Foulem qui venait de se joindre aux Commandos de Dieppe. Xavier Cormier, qui occupait le poste d’adjoint à Dieppe, a du même coup été envoyé aux Koyotes.

«On m’a alors offert la possibilité d’aller jouer à Cumberland en Nouvelle-Écosse, mais ç’a malheureusement pris énormément de temps avant que tout soit réglé. Je n’ai finalement pu jouer que deux parties en fin de saison. Ç’a été une période très frustrante», mentionne-t-il.

Heureusement, ç’a été sa dernière mauvaise expérience. Rappelé par les Ramblers pendant les séries éliminatoires, la maladie aux deux gardiens de l’équipe force l’entraîneur à l’envoyer dans la mêlée.

«Ça faisait deux mois que je n’avais pas joué et ç’a été tout un feeling de me retrouver devant 1500 personnes dans les gradins, moi qui était habitué à jouer devant seulement 200 personnes. J’étais juste heureux d’être là et de pouvoir m’entraîner avec l’équipe», indique-t-il.

Puis en août, cinq jours avant le début des camps d’entraînement de la LHJMQ, il reçoit un appel d’un membre de la direction des Sea Dogs.

«J’étais en train de magasiner et je reçois cette invitation pour aller à leur camp. Je ne le croyais pas. Je ne m’y attendais tellement pas. J’ai d’abord pris part au tournoi des recrues, puis on m’a invité au gros camp. J’ai finalement disputé quatre matchs», raconte-t-il.

Malgré des statistiques plus que modestes (4,75/,819), il faut croire qu’il en a assez bien fait pour retenir l’attention de l’organisation. Ajoutez à cela que Goguen connaît beaucoup de succès avec les Ramblers, où il partage le travail avec… Julian Galloway. Sa moyenne de buts alloués se situe à 2,45 alors que son taux d’arrêt est de ,915.

Goguen entend profiter au maximum de son week-end.

«Je joue ce soir (vendredi) à Halifax, demain je serai de retour avec les Ramblers et je ne sais pas encore si les Sea Dogs vont me rappeler de nouveau pour la partie de dimanche à Charlottetown», confie celui qui se décrit comme un bourreau de travail.

«Que ce soit les entraînements, la période d’échauffement d’avant match ou les parties, peu importe, j’aime être sur la glace. C’est là que je suis le plus heureux», ajoute l’étudiant de première année en gestion de sports et loisirs à l’Université de Moncton.

Parlant de l’U de M, un autre des rêves de Goguen serait de porter un jour l’uniforme du Bleu et Or.

Si sa bonne étoile continue de lui tendre la main comme elle le fait depuis quatre mois, qui sait ce que l’avenir lui réserve.