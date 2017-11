Marc Arseneau et Karine Spagnoletti: une folie en Arizona

Cinq triathlètes du Nouveau-Brunswick, dont les Acadiens Marc Arseneau et Karine Spagnoletti (Maltais), prendront part samedi au Ironman de l’Arizona qui sera présenté dans la municipalité de Tempe, en banlieue de Phoenix.

Spagnoletti, qui est originaire de Balmoral mais qui habite depuis plusieurs années à Raleigh, en sera croyez-le ou non à un deuxième Ironman en cinq semaines.

Le mois dernier, elle était du départ des Mondiaux présentés sur l’Île de Hawaï qu’elle a terminé en 11h09m02s, bon pour la 178e position chez les dames.

Le cas d’Arseneau est encore plus dingue puisqu’il n’aura profité que d’une petite pause de sept jours. Aussi incroyable que cela puisse l’être, le triathlète de Bathurst a complété samedi dernier le Ironman de Los Cabos, au Mexique, en 10h56m04s.

«Je le fais seulement pour le trip de voir si je peux en faire un deuxième à sept jours d’intervalle», affirme celui qui a également pris part à l’Ironman du Texas en avril.

«Je sais que c’est complètement fou comme projet, mais ça, tout le monde le savait que je l’étais, dit-il en riant. Honnêtement, j’ai du plaisir à faire des folies de ce genre-là. Et puis, ça va être pour moi un beau test de caractère. Mon père m’a dit un jour: “Si tu as à faire un choix, choisis de faire la chose dont tu vas te souvenir le plus longtemps”. C’est ce que je fais.»

Arseneau ne craint pas la chaleur de l’Arizona, après avoir connu celle de Los Cabos.

«Il fait 28 degrés en ce moment en Arizona et je porte des gros chandails. L’autre jour, il faisait 43 degrés à Los Cabos en tenant compte de l’humidex. Il fait donc plus froid ici et le terrain est plus plat. C’est pourquoi je tente ma chance. Je ne vais quand même pas me faire mourir. Si ça va mal, je marcherai c’est tout», mentionne le triathlète âgé de 49 ans.

«Bien sûr, je me doute bien que mon médecin ne serait pas d’accord de me voir faire une telle folie, mais c’est justement pourquoi je ne lui en parle pas», ajoute Arseneau en éclatant de rire.

Les trois autres Néo-Brunswickois en Arizona sont Satish Punna, de Moncton, James Gibson, de Grande-Digue, et Chris Burke, de Berry Mills.

Le départ sera donné à 6h30 (9h30 en Acadie) samedi matin.