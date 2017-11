Noah Dobson contre les Russes: «Une formidable expérience»

Noah Dobson est revenu enchanté de sa participation à la série de deux matchs contre les Russes. Reste maintenant à savoir si le jeune défenseur en a assez fait pour convaincre les dirigeants de Hockey Canada qu’il mérite une invitation au camp de sélection de l’équipe nationale junior.

Lors de ces deux rencontres, Dobson a été blanchi de la feuille de pointage. Il a toutefois obtenu quatre tirs au but, dont trois dans le deuxième duel présenté au Colisée de Moncton.

«Ç’a été une formidable expérience, dit-il. Chaque fois que tu as la chance de représenter ta ligue et ton pays c’est un grand honneur.»

«Je suis content de la façon dont j’ai joué. Cela dit, ce n’est pas à moi de décider si je mérite une invitation ou non au camp de sélection. Tout ce que je peux contrôler c’est mon jeu sur la glace et continuer de travailler afin de m’améliorer de jour en jour», souligne l’Insulaire qui a aussi grandement apprécié d’avoir pu jouer devant parents et amis, mardi soir, à Charlottetown.

De son côté, Antoine Morand a complété la série de deux matchs avec un différentiel de +1, un tir au but et deux minutes de pénalité. Il a été particulièrement efficace dans le cercle des mises au jeu avec un impressionnant taux de réussite de 80% (12 en 15).

En ce qui concerne German Rubtsov, qui portait bien entendu les couleurs de la Russie, il a enregistré une passe, quatre tirs au but et quatre minutes de pénalité. Il a aussi gagné neuf de ses 24 mises au jeu (38%).

Les trois vedettes ont déjà rejoint leurs coéquipiers du Titan (11-6-5, 27 pts) en vue des matchs du week-end.

L’équipe était d’ailleurs en route vers Shawinigan sous la neige, où elle affrontera samedi soir les Cataractes (7-13-1, 15 pts) au Centre Gervais Auto. Dimanche, le Titan sera à Sherbrooke pour se mesurer aux Phoenix (7-9-6, 20 pts) au Palais des Sports Léopold-Drolet.

Les hommes de Mario Pouliot ont l’occasion de s’approcher davantage du sommet du classement général détenu actuellement par les Remparts de Québec (15-6-1, 31 pts) qui n’ont que quatre points de priorité.

Pour un, le vétéran Samuel L’Italien entend bien prévenir ses coéquipiers d’éviter de prendre ces deux parties à la légère.

«Les matchs sur la route ne sont jamais faciles, peu importe l’équipe, mentionne-t-il. Et ça ne sera pas différent en fin de semaine. Nous devrons jouer deux bons matchs de hockey si nous voulons revenir à la maison avec quatre points en banque.»

Le Titan a par ailleurs profité de la semaine de congé pour peaufiner certains aspects de son jeu.

«Nous avons surtout pratiqué notre jeu en zone défensive, soutient L’Italien. Ça devrait nous aider pour les matchs à venir.»