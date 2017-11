Aigles Bleus: le volleyball féminin sauve les meubles

Une chance qu’il y avait l’équipe de volleyball féminin…

La formation dirigée par Monette Boudreau-Carroll a évité une autre fin de semaine de misère aux équipes sportives de l’Université de Moncton avec une victoire de 3 à 2 (17-25, 25-22, 27-25, 21-25 et 15-13) face aux Varsity Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick, dimanche après-midi.

Le Bleu et Or avait perdu ses deux rencontres de samedi, des échecs de 3 à 0 (25-20, 25-20 et 28-26) contre les Tigers de l’Université Dalhousie et de 3 à 1 (21-25, 25-12, 25-17 et 25-15) face aux Huskies de l’Université Saint Mary’s.

Il s’agissait des trois dernières rencontres de la première moitié de saison de l’U de M, qui termine cette portion du calendrier en cinquième position, avec une fiche de 3-6 (6 points).

De leur côté, les deux équipes de hockey des Aigles Bleus ont connu un autre week-end pitoyable.

La troupe de Denis Ross (5-5-2=12 points) a d’abord subi un échec de 4 à 2 face aux Tigers de l’Université Dalhousie (7-4-0= 14 points) samedi à Halifax, Une poussée de quatre buts en troisième période a propulsé l’équipe locale vers la victoire.

L’histoire a été semblable dimanche, alors que l’U de M a baissé pavillon 4 à 1 devant les X-Women de l’université St. Francis Xavier (9-1-2= 20 points), dans une rencontre présentée à Antigonish.

«On a raté trop de chances lors de nos deux parties de la fin de semaine», indique l’entraîneur-chef du Bleu et Or.

Chez les hommes, la troupe de Judes Vallée (1-11-2= 4 points) a donné pas moins de 16 buts à ses adversaires lors des deux rencontres qui avaient pourtant lieu dans son nid.

Ce fut d’abord un gênant revers de 9 à 1 contre les Axemen de l’Université Acadia (9-3-1= 19 points) vendredi soir.

Le lendemain, ce sont les Huskies de l’Université St. Mary’s (10-3-1= 21 points) qui se sont éclatés, dans un triomphe de 7 à 2.

«Leurs trois buts en première, sur cinq lancers, et les quatre sur six tirs en troisième ont fait mal», mentionne l’entraîneur-chef à propos du revers de samedi.

«On manque de constance présentement. Les gars ont travaillé fort, mais dans notre zone, ça devient compliqué et démoralisant. On se doit de redonner confiance à nos gardiens», ajoute-t-il.