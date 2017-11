Une finale holywoodienne en cross-country pour Frédérique Cyr-Deschênes

Il n’y a pas que sur scène à chanter ou jouer la comédie où Frédérique Cyr-Deschênes semble vouloir exceller.

En compagnie de ses coéquipières du collège Lionel-Groulx de Sainte-Thérèse, la jeune femme originaire d’Edmundston a récemment mis la main sur le Championnat canadien collégial de cross-country, qui se tenait au parc équestre de Blainville, en banlieue de Montréal.

L’équipe féminine les Nordiques a remporté le titre en devançant 19 autres formations provenant des quatre coins du Canada.

Au total, 300 des meilleures athlètes de niveau collégial de cross-country ont participé à la compétition d’une distance de six kilomètres.

En remportant le titre à deux reprises (2015 et 2017), l’équipe du collège Lionel-Groulx a écrit une nouvelle page de l’histoire du cross-country collégial au Québec.

Quant à Frédérique Cyr-Deschênes, elle est aussi devenue la seule athlète du Réseau des sports collégiaux au Québec à remporter quatre championnats provinciaux de suite, en plus de deux championnats nationaux dans cette même discipline.

«Elles ont tout gagné, que ce soit au niveau régional, provincial et canadien. Aussi, Frédérique a fait une course incroyable en dépassant à la toute fin (400 derniers mètres) deux coureuses de l’équipe qui était en avance sur nous», a expliqué Jean Philippe Hurteau, l’organisateur du Championnat de cross-country canadien collégial.

En mettant la main sur ce titre canadien, Frédérique Cyr-Deschênes ne pouvait pas rêver d’une meilleure fin de carrière au niveau du sport collégial.

«La fin de la course était pour moi un peu comme un scénario de film. J’ai entendu mon entraîneur me crier de dépasser la première fille de l’équipe qui pouvait nous battre et, à quelques pieds du fil d’arrivée, ma famille m’a donné l’énergie nécessaire pour dépasser la coureuse devant moi, sans savoir que ce dernier effort allait nous faire remporter le championnat canadien», a affirmé l’athlète.