Titan: une mauvaise dans le corps à Sherbrooke

Le Titan d’Acadie-Bathurst en avait une pourrie dans le corps, dimanche en Estrie!

L’équipe de Mario Pouliot joue pourtant du très bon hockey par les temps qui courent.

On en a eu une belle preuve samedi soir avec la victoire de 3 à 1 face aux Cataractes de Shawinigan (7-16-1).

Mais dimanche après-midi, ce fut une tout autre histoire.

Devant plus de 2000 spectateurs réunis au Palais des sports Léopold-Drolet, le Phoenix de Sherbrooke (9-9-6) a touché la cible quatre fois de suite sans réplique, en route vers une victoire à sens unique de 5 à 2.

«Ce n’est pas dur à expliquer. Ils ont été plus rapides que nous, ils ont gagné toutes les batailles et je te dirais qu’on a donné plus de surnombres dans ce match-là que dans les 10 dernières parties» a commenté l’entraîneur-chef du Titan (12-7-5).

Il a tout tenté pour essayer de brasser la cage de ses joueurs, mais ce fut en vain. Les locaux avaient le match bien en main.

«J’ai ramené Reilly (Pickard) dans le filet en troisième période pour essayer de créer une étincelle, même si Joseph (Murdaca) a fait des bons arrêts au cours des deux premières périodes. On ne l’a pas bien protégé, un point c’est tout.»

Au total, la défensive du Titan a accordé pas moins de 44 tirs à l’adversaire. Pouliot n’a pas l’intention de jeter la brique à ses joueurs, mais ces derniers feraient mieux de ne pas en prendre une habitude.

«Des mauvais matchs comme ça, on n’en en pas eu beaucoup cette saison et j’espère que ce sera le dernier», tranche-t-il.

Tout un contraste avec le match de samedi à Shawinigan, une rencontre dominée par les visiteurs du début à la fin.

«On s’est mis à imposer notre rythme en deuxième période. On s’est mis à patiner et à bien exécuter nos jeux. On a aussi été très intenses en échec avant. Le match s’est terminé 3 à 1, mais ça aurait pu finir 7 à 1 ou 8 à 1», mentionne l’entraîneur-chef.

Le Titan disputera le dernier de ses six rencontres de suite sur les patinoires ennemies jeudi soir, alors qu’il rendra visite aux Wildcats de Moncton au Colisée.

Le premier rang de la division des Maritimes sera à l’enjeu puisque le Titan, les Wildcats (13-8-2-1) et les Mooseheads (13-7-3-0) sont présentement tous à égalité avec 29 points.