Wildcats: Matthew Waite est de retour!

Même une défaite en tirs de barrage ne suffisait pas à enlever le grand sourire du visage de Matthew Waite samedi soir. Absent depuis près d’un mois et demi, le gardien québécois était simplement heureux de renouer avec la compétition.

À l’écart du jeu pour la deuxième fois cette saison en raison d’une blessure à l’épaule gauche, le gardien des Wildcats de Moncton (13-8-3= 29 points) n’en était qu’à son troisième match de la saison, samedi face aux Islanders de Charlottetown (13-8-1= 27 points).

Après un premier vingt chancelant, probablement à cause de la rouille qui s’était accumulée sur son équipement au fil des semaines, Waite a tenu l’attaque des visiteurs en respect pour le reste de la rencontre. Au total, il a repoussé 27 des 29 tirs dirigés vers lui.

Il allait finalement céder devant le cinquième joueur à lui faire face lors des tirs de barrage (Sam King).

Mais ce revers de 3 à 2 a tout de même procuré à son équipe son seul point de la fin de semaine puisque Moncton a baissé pavillon 5 à 2 dimanche, devant les Screaming Eagles du Cap-Breton (12-9-2= 26 points).

C’est donc un jeune homme soulagé qui est sorti du vestiaire samedi soir.

«Un mois et demi, c’est long. Avant ça, j’avais seulement joué deux parties cette saison. Je suis vraiment content d’être de retour, lance le portier âgé de 18 ans. Je me sentais bien sur la glace. J’ai eu un départ un peu lent en première période, mais ça s’est replacé à partir de la deuxième. Mes coéquipiers ont bien joué et ne m’ont pas trop donné de lancers. Je n’étais pas trop essoufflé après les deux premières périodes!»

Waite dit avoir mis un peu de temps à retrouver son synchronisme.

«Le plus difficile, c’est qu’on perd ses repères sur la patinoire. On doit être à l’aise avec nos angles et savoir où est le but pour être bien placé. L’autre chose, c’est la communication avec les défenseurs. Il faut s’habituer à la rapidité du jeu et c’est quelque chose qui prend un peu de temps», mentionne le joueur de 6 pieds et de 160 livres.

Malgré le revers, le numéro 28 s’est dit satisfait de cette première sortie depuis le 3 octobre, dans une victoire de 7 à 2 face aux Screaming Eagles du Cap-Breton.

«C’est sûr que j’aurais aimé arrêter le tir qui leur a donné la victoire, mais c’est correct, l’équipe a bien joué en général. Je pense que j’ai donné une bonne performance à mon retour, souligne-t-il. Je n’ai eu aucune douleur à l’épaule. La seule chose, c’est que comme je n’ai pas eu de chirurgie, les risques sont plus élevés que ça se produise encore.»

L’entraîneur-chef Darren Rumble trace aussi un bilan positif du retour au jeu de Matthew Waite.

«Il a été excellent. Je savais qu’il serait un peu rouillé après une si longue absence. Matthew s’est amélioré à mesure que le match progressait. Il aussi été excellent en tirs de barrage, même s’il a cédé au cinquième tir», exprime-t-il.

«C’était très positif pour le reste de l’équipe de le voir effectuer un retour au jeu. Ils savent qu’ils peuvent compter sur deux gardiens de premier plan (l’autre étant Mark Grametbauer).

Les Wildcats ont par ailleurs libéré le défenseur ontarien Jack Wieringa samedi, alors que le gardien Alec MacDonald a été cédé aux Bearcats de Truro, dans la Ligue de hockey junior des Maritimes.

Ces deux départs ouvrent donc toute grande la porte pour l’arrivée de Daniil Miromanov à Moncton. Rien n’est encore confirmé, mais la direction de l’équipe s’attend à régler le dossier au cours des prochains jours.

Elle pourrait également avoir de bonnes nouvelles à annoncer concernant le talentueux russe Alex Khovanov, qui se remet d’une grave maladie contractée lors d’un voyage dans le Sud.