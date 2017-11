Ironman: Karine Spagnoletti sera aux Mondiaux de 2018

Cinq semaines après avoir pris part aux Championnats mondiaux de Ironman de Kailua-Kona sur l’île de Hawaï, Karine Spagnoletti (Maltais) a offert la performance de sa vie, dimanche, à l’épreuve de l’Arizona. En plus de battre quelques marques personnelles, l’Acadienne de Balmoral a obtenu son laissez-passer pour les Mondiaux de 2018.

Avec Vincent Légère, de Dieppe, qui a récemment obtenu son laissez-passer pour Hawaï, l’Acadie est déjà assurée d’avoir deux représentants aux Mondiaux de 2018, prévus le 13 octobre.

Spagnoletti, qui habite depuis plusieurs années à Raleigh dans l’État de Caroline du Nord, a enregistré un chrono cumulatif de 10h05m34s. Elle battait ainsi son ancienne marque de 10h46m50s établie en juillet à Lake Placid.

Le triathlète âgée de 41 ans a de plus amélioré ses records au vélo (5h24m57s) et à la course (3h32m38s). En fait, la seule marque qui lui a échappée est celle de la natation (1h02m46s), où elle avait fait mieux par 46 secondes à Lake Placid.

Claudette Maltais s’est rendue en Arizona afin d’aller encourager sa fille Karine Spagnoletti. – Gracieuseté

«Terminer avec une victoire en Arizona est incroyable. Jamais je n’avais pensé pouvoir terminer première dans un Ironman. C’est tout un feeling. Je suis sur un high et encore sous le choc», s’est-elle exclamée, lundi matin, en entrevue.

«Ç’a été pour moi une journée pleine de records. J’ai terminé en première place dans mon groupe d’âge (40-44 ans), au 18e rang chez les femmes en comptant les professionnelles, en 82e position au total en tenant compte des hommes et brisé mes records au vélo et à la course dans un Ironman. Et en plus, j’ai ma place pour Kailua-Kona», a-t-elle ajouté au comble du bonheur.

Sa qualification pour les Mondiaux signifie donc qu’elle devra rompre sa promesse de prendre une pause en 2018. Ça n’aura pris que six semaines pour la faire changer d’idée.

«Je sais que j’avais promis, mais je ne peux pas refuser d’aller aux Mondiaux. Et puis, ce n’est pas de ma faute. Je suis une victime en réalité», lance-t-elle en éclatant de rire.

«En fait, c’est la faute de mon entraîneur (Chuck Kemeny) qui m’a trop bien préparée. Et puis, de toute façon, l’idée de retourner à Hawaï n’a pas l’air de trop peser sur le dos de mon époux (Christopher)», ajoute-t-elle avec humour.

Satish Punna, de Moncton, en est un autre qui a bien fait en fin de semaine avec une 10e place chez les hommes de 45 à 49 ans, ce qui lui a procuré la 93e position au cumulatif. Punna a complété l’épreuve en 10h10m31s.

Dans la même catégorie d’âge, Marc Arseneau, de Bathurst, a pris le 45e rang avec un chrono de 11h16m56s.

Arseneau est habituellement en mesure d’afficher de meilleurs temps, mais à sa défense il faut souligner qu’il s’agissait pour lui d’un deuxième Ironman en sept jours.

«C’est difficile de ne pas être satisfait, mentionne-t-il. J’ai été bon à la nage et au vélo. Même que j’étais en 91e place après le vélo. Je savais donc que je n’avais besoin que d’une course ordinaire pour me qualifier aux Mondiaux. Par contre, dès le premier kilomètre de course, je savais que je n’y arriverais pas.»

«Je me doutais que j’allais avoir des crampes après ma déshydratation de la semaine dernière et c’est ce qui m’est arrivé. J’ai eu une solide crampe à la jambe gauche qui est seulement partie ce matin. J’avais de la difficulté à marcher et je n’ai même pas été en mesure de courir dans la deuxième moitié du marathon», affirme-t-il.

«Il n’en reste pas moins que ç’a été une fort belle expérience. Cependant, je ne ferai probablement plus la folie de faire deux Ironman en une semaine. En même temps, on oublie rapidement le mal. Hier soir (dimanche), je regardais déjà mon calendrier de courses pour 2018. Surtout que ça va être un peu moins difficile pour moi l’an prochain puisque je change de catégorie d’âge», a ajouté Arseneau, qui a tenu à féliciter Karine Spagnoletti et Satish Punna pour leurs excellentes prestations.

Deux autres Néo-Brunswickois ont pris part au Ironman de l’Arizona. James Gibson, de Grande-Digue, a complété l’épreuve en 13h13m18s, alors que Chris Burke, de Berry Mills, a réussi un temps de 15h44m40s.