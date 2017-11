Wildcats: Casey Fox rejoint son bon ami Mika Cyr

Casey Fox attend ce moment depuis le premier jour du camp d’entraînement. Il aura fallu une suspension au vétéran Liam Dunda pour recevoir l’appel qu’il souhait.

Le hockeyeur originaire de Rivière-Verte a été rappelé par les Wildcats de Moncton en vue du match de mardi soir contre les Mooseheads de Halifax. Il s’agira pour l’attaquant d’un premier match dans la LHJMQ cette saison (il en avait disputé deux en 2016-2017).

«J’étais un peu surpris quand j’ai reçu l’appel. J’ai eu un bon camp, mais mon âge (19 ans) a été un facteur dans leur décision de ne pas me garder», raconte le sympathique gaillard de 6 pieds et 170 livres.

«J’ai pas mal hâte au match de mardi. Ça va être plaisant de retrouver mon bon ami Mika Cyr», ajoute-t-il du même souffle.

Les deux Brayons ont évolué ensemble avec les Canadiens (aujourd’hui les Caps) de Fredericton dans le midget majeur et avec les Bulls du Nord-Ouest dans le bantam AAA.

Fox n’a pas volé cette belle promotion puisqu’il connaît une saison très intéressante avec les Aces de St. Stephen (Ligue de hockey junior des Maritimes), comme en témoigne son dossier de 6-12=18 en 21 rencontres.

Cela dit, il est également un as de la défensive et c’est en bonne partie pourquoi il a été rappelé par les Wildcats.

«Je vais jouer un rôle défensif. Je veux leur montrer que je peux aussi bien jouer offensivement. Je vais essayer de garder les choses simples et donner la meilleure performance possible, souligne-t-il. J’étais pas mal plus nerveux l’an passé quand j’avais été rappelé. Mais la nervosité sera là parce que je veux bien faire. Je suis convaincu que ce sera une belle expérience, surtout contre Halifax, une des bonnes équipes dans la ligue cette année.»

Le directeur des opérations hockey, Roger Shannon, semble beaucoup aimer Casey Fox.

«On voulait un joueur plus âgé, qui avait plus d’expérience, particulièrement pour aller jouer à Halifax. Casey est un excellent joueur et il peut jouer plusieurs rôles dans une équipe, avance-t-il. Il joue très bien présentement à St. Stephen et il mérite d’avoir sa chance. On voulait rappeler quelqu’un qui peut écouler des punitions à cause de l’absence de Dunda et c’est justement un des points forts de Casey.»

Le grand patron des Wildcats avait aussi des bonnes nouvelles concernant les deux Russes, Daniil Miromanov et Alex Khovanov. L’ancien du Titan serait sur le point de se joindre à l’équipe. Selon Shannon, tout devrait être réglé au cours des prochaines semaines.

«Je suis très optimiste de pouvoir régler le dossier de Miromanov dans un avenir rapproché. C’est surtout une question de paperasse à ce point-ci, confie Shannon.Le jeune (il est âgé de 20 ans) est excité de venir jouer avec nous, mais transférer un joueur d’un pays à un autre, c’est aussi compliqué qu’une hypothèque. Ça prend du temps. Je ne peux pas brusquer la fédération russe ni l’ambassade canadienne pour son visa.»

«Daniil est le genre de gars qu’on cherchait, soit un joueur capable d’évoluer sur les deux premiers trios. Et comme il est devenu un excellent défenseur dans la KHL, nous aurons la possibilité de lui faire jouer plusieurs rôles avec nous, poursuit-il. On pourrait le voir sur le premier trio à cinq contre cinq, avant de diriger l’avantage numérique à la pointe ou encore tuer des punitions. Chose certaine, il va jouer beaucoup.»

Le cas de Khovanov est plus compliqué. À cause d’une fracture à la cheville (le 13 mars) et un virus (l’hépatite) contracté en juillet, il est loin d’une patinoire depuis près de neuf mois. Mais son état s’améliore.

En fait, Roger Shannon est convaincu qu’il endossera l’uniforme des Wildcats avant la fin de la saison.

«Sa santé s’améliore constamment. Nous souhaitons seulement que sa condition progresse suffisamment pour qu’on puisse l’amener ici et qu’il puisse s’adapter à son nouvel environnement et commencer à s’entraîner avec nous.»

Le joueur âgé de 17 ans est déjà vu comme un choix possible de premier tour au prochain repêchage de la LNH.