Blizzard: la combinaison parfaite du succès

Ryan Salvis est un homme heureux par les temps qui courent. Son équipe domine la Ligue de hockey junior des Maritimes et toute la communauté reconnaît son travail derrière le banc du Blizzard d’Edmundston. Et c’est en français que l’ancien joueur des Wildcats de Moncton vit son rêve dans le Nord-Ouest. La cerise sur la ploye!

L’entraîneur originaire de Toronto est de plus en plus à l’aise dans son nouveau milieu. Même qu’il est tranquillement en train de devenir un vrai Acadien.

«Je n’ai pas tellement le choix, lance-t-il dans un français parfait. C’est super excitant de jouer devant des grosses foules dans notre nouvel aréna et les gars jouent du très bon hockey présentement.»

Pour l’ancien des Gagnon Beavers de Moncton (2000-2001), la réalité est très différente de ce qu’il a connu l’an dernier.

«Pour les deux premières rencontres à domicile, nous avons attiré un peu plus de 4300 spectateurs. Pour te donner une idée, l’an dernier, en 24 rencontres à Dieppe (avec les Commandos), nous avons eu un total d’un peu plus de 4500 spectateurs.»

Les gens du Madawaska mangent du hockey et ils n’ont pas peur de transmettre cet amour à leur équipe.

«C’est vraiment intéressant pour les jeunes. Ils sont un peu des petites célébrités à Edmundston. Nous vivons dans une communauté tissée serrée et on sent la proximité entre les gens et nous», mentionne l’entraîneur-chef du Blizzard.

«Nous sommes tous sous les réflecteurs et les gens savent qui nous sommes quand on voit notre face sur l’écran géant! Nous faisons aussi beaucoup de promotion dans la communauté, ce qui permet de faire grandir l’intérêt des gens d’Edmundston à l’endroit de leur équipe de hockey.»

Salvis savait que le transfert des Commandos serait un succès puisqu’il s’est rendu plusieurs fois à Edmundston avant la saison.

«Pour être honnête, je ne peux pas dire que je suis surpris de l’engouement du hockey junior ici. Le fait que nous avons une bonne fiche ne nuit certainement pas à l’intérêt des partisans. Je pense que c’est la combinaison parfaite, d’avoir du succès sur la glace et de profiter de l’appui de la communauté», explique-t-il.

«Depuis que nous avons emménagé dans notre nouvel aréna (le Centre Jean-Daigle), je pense que nous avons une moyenne de plus de 2000 spectateurs par match. Je dois aussi ajouter que l’organisation fait tout un travail du côté publicité et marketing pour rejoindre les amateurs.»

Sur la glace, le rendement de l’équipe (14-3-2= 30 points, au premier rang de la division Eastlink Nord) n’est certainement pas étranger des succès au guichet.

«Notre pourcentage de victoires et un peu surprenant, mais je savais que nous avions une excellente équipe de hockey dès le départ. Je crois même que notre fiche pourrait être encore meilleure. On s’est buté à des bons gardiens dans certains cas ou on n’a pas pu profiter de nos chances de marquer», raconte celui qui a mis un terme à sa carrière professionnelle en 2014-2015.

«Nous avons de plus un très bon groupe de leaders dans le vestiaire. Ils ne se gênent pas pour partager leur expérience avec les plus jeunes.»

Même s’il apprécie son nouveau milieu de vie, Salvis n’a que de bons mots pour son ancien domicile.

«C’est le jour et la nuit. Nous avons vécu une belle expérience à Dieppe et c’est dommage que l’équipe n’ait pu survivre dans ce marché. Tous les gens avec qui nous avons eu la chance de travailler, Jean-François Damphousse en tête, sont des gens de première classe et des gens passionnés de hockey», exprime-t-il.

«Mais quand vous avez un produit gagnant sur la glace année après année et que vous perdez quand même de l’argent, c’est difficile de rester en affaires. Je suis très heureux que les jeunes aient la chance de jouer devant des foules aussi enthousiastes cette année et de sentir cette atmosphère et cette énergie partout à travers la ville.»

Et le plus beau dans tout ça, c’est que le futur s’annonce faste pour le Blizzard puisque les deux meilleurs pointeurs de la Ligue de hockey midget majeur du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard (Mathieu Blanchard, du Moose du Nord-Est, et Caleb Kean, des Vitos de Saint-Jean) appartiennent au Blizzard.