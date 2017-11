Jean-Marc Doiron nommé coureur de l’année par Course NB

La prochaine fois que vous verrez Luke Skywalker, vous penserez à Jean-Marc Doiron. Un peu comme le célèbre Jedi, le coureur de Collette a découvert en lui une force insoupçonnée qui a fait de lui le meilleur de sa profession pour la saison 2017.

Le coureur âgé de 29 ans a remporté le titre d’athlète masculin de l’année, lors du gala annuel de Course Nouveau-Brunswick qui avait lieu samedi à Fredericton.

«J’ai l’impression que je viens de découvrir une nouvelle force que je ne savais pas que j’avais avant. Je sais maintenant que je peux aller m’exprimer sur les routes et briser mes records personnels», raconte-t-il.

Dans le cas de Jean-Marc Doiron, son mentor n’était pas Obi-Wan Kenobi, mais plutôt Ryan Cassidy.

Les deux amis ont eu une conversation lors des championnats canadiens de cross-country en 2015, une conversation qui a eu tout un impact sur celui qui est journaliste à l’Acadie Nouvelle dans la vie de tous les jours.

Shelley Doucet et Jean-Marc Doiron ont été désignés coureuse et coureur de l’année par Course Nouveau-Brunswick, samedi. – Gracieuseté

«Je suis revenu sur cette conversation dans les mois et les années suivantes et je me suis demandé si je repoussais vraiment mes limites. Ça m’a pris du temps à intérioriser cette leçon et j’ai l’impression que je l’ai finalement fait sur les plaines d’Abraham, deux semaines avant la course Courir pour lire (le 20 octobre à Moncton)», explique-t-il.

«Dans ce 8 km, j’ai vraiment senti que j’ai poussé mes limites et je n’ai pas eu peur de devoir abandonner ou de manquer d’énergie. J’ai vu que j’étais plus fort que je le croyais. Quand je suis arrivé au demi-marathon de Courir pour lire, je me disais qu’il n’y avait personne qui pouvait me battre.»

L’Acadien a non seulement franchi la ligne d’arrivée au premier rang, mais il a aussi établi un nouveau record de l’épreuve (1h13m17s). Ce sacre, il le préparait donc depuis longtemps.

«En 2015, j’ai pris ma retraite des courses sur piste pour me concentrer sur les courses sur route. Un des objectifs que je m’étais fixé, c’était justement de gagner le titre de coureur de l’année de Course NB», raconte-t-il.

«Je voulais le gagner en 2015, mais j’avais des choses à apprendre et de l’expérience à gagner. Je pense que les choses sont tombées en place pour moi cette année pour passer au prochain niveau», poursuit l’athlète originaire de Collette.

«C’est vraiment spécial pour moi de gagner ce prix. J’avais déjà remporté le prix d’athlète senior de l’année d’Athlétisme Nouveau-Brunswick en 2009 (piste), mais jamais celui-ci.»

Plus il avance en âge et plus il semble apprécier les différentes facettes de son sport.

«Je n’ai pas de course préférée. J’aime vraiment toutes les courses. Chaque distance a des nuances que tu dois apprendre. Il y a toujours des petites choses qui sont différentes et elles ont toutes quelque chose qui les rendent uniques. C’est ça qui me garde intéressé dans la course.»

À la lumière de ses récentes performances, bien malin qui pourrait prédire quels sommets l’athlète acadien pourra atteindre au cours des prochaines années.

«Je pense que je pourrai me mesurer à Lee Wesselius, Lee Roy ou Matt McNeill. Je pourrai oser les suivre et une fois de temps en temps, si tout va bien, finir devant eux. Je sens que je suis aujourd’hui du même calibre.»

Chez les femmes, le titre de coureuse de l’année va à Shelley Doucet, de Quispamsis.

Les deux coureurs de l’avenir sont Erin Vringer et Zach Boulanger, tous deux de Saint-Jean.

Nathalie Thériault, de Bathurst, reçoit le Prix de la réalisation personnelle, alors que Kim Spinney (Saint-Jean) mérite le titre de marcheuse de l’année.

Daniel Landry, de Bathurst, hérite du Prix de l’inspiration de l’année, alors qu’Alex Coffin (Saint-Jean) est récompensé pour sa contribution exceptionnelle.

La course de 5 km Run For Renée (Quispamsis) est désignée événement de l’année.

Deux athlètes ont fait leur entrée au temple de la renommée de l’organisme, soit Paul Lavoie (Fredericton) et Scott Hare (Miramichi).