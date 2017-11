Les Wildcats sont un bon filon pour le Lightning

En 2009, les gardiens Calvin Pickard et Louis Domingue avaient retrouvé Frantz Jean aux Championnat mondial de hockey des moins de 18 ans. - Gracieuseté

En 2008-2009, Frantz Jean occupait le poste d’entraîneur des gardiens chez les Wildcats de Moncton. Les deux hommes masqués de l’équipe alors dirigée par Danny Flynn étaient Nicola Riopel et Louis Domingue. Dix ans plus tard, c’est avec un plaisir évident que Jean retrouve ses deux poulains chez le Lightning de Tampa Bay.

Ce petit retour dans le passé a été rendu possible grâce à la transaction (en retour du gardien Michael Leighton et de l’attaquant Tye McGinn) avec les Coyotes de l’Arizona qui a permis à l’équipe de Steve Yzerman de mettre la main sur Louis Domingue.

Nicola Riopel évolue cette saison avec le Thunder d’Adirondack, dans la Ligue de hockey de la Côte Est, alors que Domingue s’est présenté au Crunch de Syracuse, dans la Ligue américaine de hockey.

La gardien des Wildcats de Moncton, Nicola Riopel, et Frantz Jean au gala de la Rondelle d’Or de 2009. – Gracieuseté

«Je n’ai pas été surpris de la transaction parce que nos gardiens de but dans la Ligue américaine de hockey n’ont pas joué du gros hockey depuis le début de la saison», raconte Jean.

«On avait un vétéran (Michael Leighton) qui joue dans le hockey professionnel depuis une quinzaine d’années et on s’attendait à beaucoup de lui, surtout qu’on a une jeune équipe. Mais il a eu beaucoup de difficultés en début de saison et il n’a pas livré la marchandise. Il a eu un camp très moyen ici à Tampa», ajoute-t-il.

«La transaction avait beaucoup de sens pour nous puisque nous avons échangé un joueur âgé de 35 ans (Leighton) contre un autre âgé de 25 ans (Domingue). Louis est un gars qui a faim et qui veut revenir dans la LNH.»

L’entraîneur des gardiens s’est dit heureux de pouvoir renouer avec le gardien gaucher, lui qui avait eu la chance de retrouver Nicola Riopel en début de saison alors qu’il s’est joint à l’organisation du Lightning comme agent libre.

«J’ai toujours gardé contact avec Louis (avec Riopel aussi d’ailleurs). On s’est vu un peu plus au cours des dernières années parce qu’il était dans la LNH. On prenait toujours cinq ou dix minutes pour jaser après les parties ou les entraînements», précise celui qui passe toujours ses étés dans sa résidence de Cap-Pelé.

«On a jasé la journée de la transaction et je lui ai dit de voir ça d’un oeil positif, qu’il aille à Syracuse et qu’il retrouve sa confiance et son jeu pour revenir dans la LNH à un moment donné. C’est une belle occasion pour lui de se replacer. Il était vraiment excité de s’en aller dans la LAH.»

Même si Andreï Vasilevskiy sera là pour plusieurs années, le contrat de son adjoint Peter Budaj prend fin l’année prochaine.

«Il n’y a rien qui presse pour Louis. Il n’a pas besoin d’être dans la Ligue nationale le mois prochain. Il doit trouver de la constance et redevenir un gardien numéro un. Il aura éventuellement une chance de jouer dans la LNH. Budaj a 35 ans et sa chance va venir avec le temps.»

Frantz Jean n’en revient toujours pas de retrouver Riopel et Domingue avec le Lightning.

«C’est rare que tu vois ça dans le hockey professionnel, deux gars de la même organisation junior qui ont été dirigés par le même entraîneur des gardiens de but et de se retrouver tous dans la même organisation 10 ans plus tard. C’est vraiment drôle», mentionne-t-il.

«Ce que j’aime, c’est que je vois que ces gars-là sont en train de vivre leur rêve et leur expérience professionnelle. Je suis heureux de faire partie de ça encore et de les aider le plus possible à atteindre leurs objectifs personnels. C’est gratifiant pour moi parce que je connais ces deux gardiens-là depuis qu’il sont 16 ans. C’est une belle expérience au niveau personnel.»

On peut donc dire qu’il y a un petit peu des Wildcats de Moncton chez le Lightning de Tampa Bay, surtout si on ajoute le fait que l’entraîneur-chef Darren Rumble a remporté la coupe Stanley en 2004 avec l’équipe de la Floride.

On pourrait aussi mentionner le fait le gardien des Wildcats, Mark Grametbauer, a participé aux deux derniers camps de développement du Lightning.

«Je travaille avec lui pendant sept ou huit jours durant l’été. Il est petit pour la LNH, mais il est travaillant et puissant. Je l’aime beaucoup comme gardien et comme personne», souligne Jean.

«C’est un bon gardien de but technique et il donne toujours tout ce qu’il a dans le ventre. Il mérite les succès qu’il a présentement.»