Le Titan ne peut pas tricher, avertit Pouliot

Avec une récolte de 29 points sur une possibilité de 34 à leurs 17 dernières confrontations (14-2-1), il ne fait aucun doute que depuis deux ans le Titan a le numéro des Wildcats, leurs adversaires de jeudi soir. Mais n’allez surtout pas en parler à Mario Pouliot, lui qui n’a toujours pas digéré la médiocre prestation de ses ouailles à Sherbrooke, dimanche.

L’entraîneur ne l’a dit pas aussi explicitement, mais il clair qu’il considère la dernière sortie de son club comme gênante, pour ne pas dire indigne.

Le Titan (12-7-5, 29 pts) s’est incliné 5 à 2 après avoir permis 44 tirs au Phoenix. Ce n’est pas arrivé souvent que sa troupe accorde autant de lancers cette saison.

«Mentalement, les gars n’étaient pas là», affirme Pouliot.

«Ils n’étaient pas prêts et les prises de décisions étaient mauvaises. C’est simple, ils n’ont pas été à la hauteur. Ils avaient la tête dans les nuages», mentionne-t-il.

«Nous ne sommes pas un club comme les Sea Dogs de l’an dernier, qui pouvaient se permettre de tricher un peu parce que le talent leur sortait par les oreilles. Ça leur prenait juste un petit relâchement de quatre ou cinq minutes de l’adversaire pour qu’ils te marquent deux ou trois buts vite fait», révèle-t-il.

«Nous, pour avoir du succès, il faut que les joueurs soient préparés à compétitionner à un haut niveau et à exécuter de façon excellente. Nous devons aussi capitaliser sur notre vitesse. J’espère que le match de dimanche aura servi de leçon. Heureusement, ce n’est pas arrivé souvent que les gars aient un si mauvais match dans le corps», souligne-t-il.

Cela dit, Pouliot est conscient que le calendrier n’est pas facile ces temps-ci pour ses hommes. Les matchs sont rapprochés et nombreux. Sans oublier que l’équipe a effectué deux séjours consécutifs en sol québécois.

C’est d’ailleurs pourquoi il a accordé une journée de repos additionnelle à Adam Holwell, à Noah Dobson et à Antoine Morand. Ces trois joueurs ont vu énormément d’action ces dernières semaines.

«Ils ont joué beaucoup de hockey récemment et je voulais qu’ils puissent se reposer autant mentalement que physiquement. Ils vont seulement reprendre l’entraînement mercredi», mentionne-t-il.

Le match de jeudi au Colisée de Moncton s’annonce d’autant plus ardu que les Chats Sauvages (13-9-3, 29 pts) n’ont certes pas oublié la correction de 7 à 4 encaissée en début de saison à Bathurst. Ils voudront certainement rendre la pareille à leurs grands rivaux.

«Il est clair que les Wildcats sont capables de marquer des buts. Leur premier trio avec (Julien) Tessier, (Mika) Cyr et (Jeremy) McKenna, en plus d’être jeune, est très dangereux. Ils ont de la vitesse et ils sont dynamiques sur la patinoire. Il faudra les avoir à l’oeil. Ils ont aussi Anderson McDonald qui est selon moi un véritable tireur d’élite, en plus de leur général en défensive Nicholas Welsh», ajoute Pouliot, qui aurait pu ajouter le jeune surdoué Jakob Pelletier dans son analyse.

L’entraîneur du Titan dit s’attendre à un match serré, comme le sont la plupart des duels dans la mésestimé division des Maritimes.

«Un peu tout le monde parlait de la faible division des Maritimes avant que ne débute la saison. Pourtant, nous avons cinq clubs parmi les 10 premiers au classement. Nous sommes à égalité avec Moncton, Halifax est devant nous par deux points, alors que Charlottetown et Cap-Breton sont seulement à deux et trois points. Une chance que notre division est faible», signale Pouliot sur un ton sarcastique.

Le Titan sera vraisemblablement privé des attaquants German Rubtsov et Domenic Malatesta pour la rencontre de jeudi. Rubtsov soigne une blessure qui est évaluée au jour le jour, tandis que Malatesta est retourné chez lui pour des raisons familiales. Ces absences s’ajoutent à celles des arrières Louis-Philip Fortin, dont la saison est terminée, et Elijah Francis, blessé au haut du corps.

Reilly Pickard sera envoyé dans la mêlée devant la cage de l’équipe.

Les Sea Dogs rappellent le défenseur dieppois Thomas Ashe

Les Sea Dogs de Saint-Jean ont rappelé mardi l’Acadien Thomas Ashe des Ramblers d’Amherst, de la Ligue de hockey junior des Maritimes.

Le défenseur âgé de 17 ans, de Dieppe, avait disputé deux matchs dans l’uniforme des Sea Dogs pendant le tournoi des recrues en août. En 18 matchs à sa première campagne chez les Ramblers, il a inscrit un but et écopé de 24 minutes de pénalité.

L’athlète de 6 pieds et de 182 livres, repêché en 9e ronde (159e au total) par Saint-Jean en 2016, devait être en uniforme mercredi soir alors que la formation qui occupe le 17e rang dans le circuit Courteau (5-13-6) rendait visite aux Screaming Eagles du Cap-Breton (12-9-2, 10e), à Sydney.

Ashe a également porté pendant deux saisons l’uniforme des Flyers midget majeur de Moncton.