Acadie-Chaleur: les Alpines se surprennent eux-mêmes

Les Alpines de Tracadie et Lucien-Carl Sonier avaient eu besoin de la prolongation pour dominer les Marchands de Shippagan et le gardien Jean-François Mallet, le 10 novembre. Les deux équipes se reverront dimanche, à Tracadie. - Collaboration spéciale: Louis Légère

Probablement personne ne s’attendait à voir les Alpines de Tracadie connaître un aussi bon début de saison dans la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur.

Après des séries éliminatoires catastrophiques ce printemps, les Alpines ont perdu plusieurs éléments importants pendant la saison morte, dont Christian Brideau, Olivier Breau et Rémi Légère.

Et cela, c’est sans oublier l’excellent défenseur Kevin Landry, qu’ils venaient à peine de récupérer après une saison avec les Acadiens du Grand Caraquet, qui sera absent pour encore deux mois à la suite d’un bête accident de vélo de montagne cet été.

Ça n’a quand même pas empêché les Alpines de s’emparer du sommet du classement, invaincus après six parties.

Les Alpines (6-0-0, 12 pts) ont non seulement remporté tous leurs matchs, mais ils sont également le club présentant la meilleure moyenne de buts par match (5), ainsi que la plus faible moyenne de buts alloués par partie (2,3). Ce sont là des chiffres qui résument on ne peut mieux leur excellent début de saison.

Il y avait pourtant des doutes avant que ne débute la deuxième campagne du circuit René Savoie.

En octobre, Brian Basque avait mis en doute dans nos pages le degré d’engagement des joueurs dans les succès de l’équipe. Et même si Basque a finalement opté de ne pas revenir à la barre du navire, il faut croire que son message a été compris.

Yannick Devost, l’un des nouveaux venus qui a rapidement trouvé sa place dans le noyau offensif, est de ceux qui croient que les propos de Basque ont frappé dans le mille.

«Brian voulait que les joueurs soient plus dédiés à la cause de l’équipe et les joueurs ont bien réagi. Les vétérans et le personnel d’entraîneurs ont mis beaucoup d’emphase sur l’esprit d’équipe dès le début de la saison. En gros, le message qui est véhiculé est axé sur l’importance de jouer ensemble, d’être là pour les autres et d’être fier de porter l’uniforme des Alpines», affirme Devost.

«Tous les gars ont adopté cette approche et c’est ce qui explique nos bons résultats jusqu’à maintenant. J’estime aussi que l’équipe est bien bâtie, à commencer par l’arrière avec Charles Austin qui est un gardien exceptionnel. Notre défensive est également excellente. Nous avons beaucoup de profondeur à cette position. C’est pourquoi nous accordons si peu de buts. Et cette profondeur facilite du même coup le travail des attaquants», mentionne Devost, qui se veut d’ailleurs une belle surprise avec une récolte de cinq buts et quatre passes pour neuf points.

Le petit attaquant âgé de 29 ans est de retour après une pause de quatre saisons. En 2012-2013, il avait réussi trois buts et deux passes avec les Alpines dans la Ligue de hockey senior Nord-Est. C’est la chance de pouvoir jouer avec son frère cadet Carl-André, lui aussi de retour, qui l’a convaincu de reprendre l’action.

«Il y a quatre ans, ma saison s’était terminée après 10 matchs en raison d’une blessure. J’ai seulement eu le goût de revenir quand mon frère, qui est revenu dans la région, a manifesté le désir de jouer avec les Alpines. J’ai saisi l’occasion de jouer avec lui», dit-il.

«Je suis quand même surpris de ma production offensive. Je suis encore en train de m’adapter au style de jeu de la ligue, mais ça va de mieux en mieux de match en match. L’entraîneur (André Saulnier) a démontré de la confiance en moi en m’utilisant dans plusieurs situations et ça m’aide à produire. Une belle chimie est en train de se développer au sein de notre trio entre Carl-André, Lucien-Carl (Sonier) et moi. Nous créons beaucoup de chances de marquer et ça se concrétise sur la feuille de pointage», indique Yannick Devost.

À noter que le directeur gérant André Saulnier, qui assurait l’intérim derrière le banc des Alpines, a trouvé un entraîneur pour remplacer Brian Basque, soit Peter Ferguson.

Les Alpines disputeront deux matchs en fin de semaine. Ça débute vendredi soir contr les Navigateurs de Baie-Sainte-Anne (2-4-0, 4 pts) qu’ils affronteront exceptionnellement à l’aréna de Rogersville à 20h. Puis, dimanche, sur le coup de 19h, ils accueilleront les Marchands de Shippagan (3-2-1, 7 pts) au Complexe S.-A.-Dionne.

De l’espoir chez les Ice Dogs de Néguac

La saison n’était pas encore débutée que la plupart des experts voyaient les Ice Dogs de Néguac (2-3-0, 4 pts) comme l’équipe la plus améliorée du circuit.

Pour plusieurs raisons, ils n’ont pas répondu aux attentes et n’ont remporté qu’un seul de leurs quatre premiers matchs.

Toutefois, il semble y avoir encore de l’espoir. C’est du moins l’avis du jeune vétéran Tyron Breau, convaincu que la victoire de 3 à 2 arrachée aux Navigateurs, la semaine dernière, va remettre l’équipe sur les rails. Et selon lui, ça va se confirmer dès vendredi soir, alors qu’ils seront les visiteurs face aux Marchands au Centre Rhéal-Cormier de Shippagan à compter de 20h.

«Nous avions besoin de cette victoire après nos trois défaites d’affilée, mentionne Breau. Je crois que ça va nous motiver à aller chercher deux victoires en fin de semaine. La dernière fois que nous avons affronté Shippagan, nous avions eu un bon début de match. Nous avons même eu deux fois l’avance par deux buts. Malheureusement, contre un club comme Shippagan, tu dois travailler fort pendant les trois périodes et nous ne l’avons pas fait. Les Marchands nous l’ont fait payé et les gars sont déterminés à aller chercher la victoire cette fois-ci.»

«Nous savons que les gens ont de grandes attentes envers notre équipe en raison des nouveaux joueurs qui ont été ajoutés. Ce sont tous, pour la plupart, des joueurs d’impact. Mais si nous ne travaillons pas en équipe, ce sera impossible de gagner des matchs juste à cause de la belle réputation de certains joueurs. Je crois cependant que nous allons rebondir sous peu. Je vois de belles choses à venir pour cette équipe dans le reste de la saison», ajoute Tyron Breau.

Les Ice Dogs disputeront également la victoire contre les Navigateurs qu’ils accueilleront au Sportsplex ce samedi à 19h.

Une seule autre rencontre sera disputée en fin de semaine dans la LHJMQ et mettra aux prises les Acadiens du Grand Caraquet (4-3-0, 8 pts) et les Rameurs de la baie des Chaleurs (1-4-1, 3 pts), samedi à 19h15, au Centre Réal-Boudreau de Beresford. – RL