Être musclé, ça se mérite

Thierry Gautreau, Jessica Basque et Berthier Robichaud ne sont pas des novices en culturisme. Depuis plusieurs années, ils s’entraînent dur et en championnat, ils récoltent le fruit de leurs efforts. - Acadie Nouvelle: Vincent Pichard

Le culturisme fascine autant qu’il révulse. Quelles sont les motivations de ces sportifs qui le pratiquent? Comment vivent-ils la rigueur qu’il suppose? Combien leur coûte-t-il? Trois passionnés qui se sont récemment illustrés au championnat provincial révèlent l’envers de leur imposante musculature.

Jessica Basque, son chum Berthier Robichaud et leur ami Thierry Gautreau ont le souci de leur silhouette. Ils aiment la façonner à coup d’exercices avec haltères. Plus qu’une saine habitude, c’est devenu leur style de vie.

Mieux, «ça fait partie de moi, c’est mon identité», confie Berthier Robichaud, un solide gaillard aux muscles saillants sous son chandail rose à manches courtes. Tous les trois s’entraînent de cinq à six fois par semaine au Gym Palestra, à Tracadie.

Jessica et Berthier en sont les propriétaires. Le couple a fait de sa passion son quotidien professionnel. Avec d’autres adhérents, le trio s’est motivé, en début d’année, pour participer au Championnat provincial de culturisme (bodybuilding en anglais). La compétition s’est déroulée le 4 novembre, à Fredericton.

«En tout, nous étions six. C’était inspirant de faire ça à plusieurs. On se comprenait», raconte Jessica Basque.

Chacun a bien performé, tous ont terminé dans les trois premiers de leur catégorie. Thierry Gautreau, par exemple, a remporté la première place chez les poids légers. Le presque trentenaire en est fier, mais il en veut plus.

«Je me donne de un à deux ans pour compétitionner chez les poids moyens. Pour ça, il va falloir que je revoie ma nutrition et que je travaille plus certaines parties du corps, comme le dos.»

Ce superviseur logistique à Shippagan aimerait se qualifier pour un championnat national, histoire de vivre l’expérience.

«Mais c’est d’un autre niveau. Il y a de trois à quatre fois plus de compétiteurs qu’au provincial. Ça fait de trois à quatre fois moins de chances de gagner», calcule-t-il.

Afin de connaître l’ivresse de défiler sur scène, les culturistes ne se cantonnent pas à leurs séances au gym. Ils surveillent leur alimentation au gramme près, mangent de six à sept fois par jour et s’accordent de longues nuits de sommeil réparateur de huit à neuf heures.

«C’est très exigeant. On me demande souvent pourquoi je fais ça. J’ai la chance d’avoir une blonde qui s’entraîne elle aussi. Elle se montre compréhensive», souligne Thierry Gautreau.

Six membres du Gym Palestra, à Tracadie, ont tenté leur chance au dernier Championnat provincial de culturisme. Certains ont raflé les premières places de leur catégorie. – Gracieuseté

En plus de leur accaparer une large partie de leur temps, leur activité de prédilection leur coûte cher.

«Au bas mot, on parle de 20 000$ par année, révèle Berthier Robichaud. La nutrition, c’est ce qui est le plus dispendieux.»

«Pour les femmes, c’est moitié moins. On mange moins. Mais à côté de ça, pour les compétitions, on peut trouver des bikinis à 1000$», précise Jessica Basque.

Les trois compères s’adjoignent les services d’un entraîneur personnel.

«C’est rassurant. Il nous guide, suit notre évolution et ajuste notre diète au cas où. En plus, c’est quelqu’un de neutre qui nous donne un avis objectif sur ce qui va et sur ce qui ne va pas», explique la jeune femme.

Les conseils du mentor ont un prix qui alourdit la facture annuelle. Être musclé, ça se mérite.

Certaines personnes extérieures à cet univers le perçoivent comme futile et superficiel. Dans leur tête, les culturistes ne sont que des écervelés accros à la gonflette.

«L’image du bodybuilding change», a l’impression Berthier Robichaud.

Qu’importe ce que les gens pensent, lui et ses acolytes éprouvent la satisfaction d’appartenir à une classe à part de la population. Les gros bras et les cuisses galbées ne sont pas la norme. Le trio sait que leur silhouette avantageuse n’est que temporaire. La quarantaine est synonyme d’atrophie musculaire.

«Ça nous laisse une bonne dizaine d’années pour en profiter. Et puis, fait dans de bonnes proportions comme on le fait, cet entretien physique est un investissement pour notre santé», souligne Thierry Gautreau.

La musculation n’est pas qu’une question d’apparence

Dans tous les magazines de musculation masculins ou féminins, les modèles affichent une masse musculaire hypertrophiée et une mine réjouie. Sourire de circonstance ou réel épanouissement? La musculation n’est pas qu’une question d’apparence.

Elle a de nombreux bienfaits, prouvés scientifiquement. En 2004, une étude publiée dans le journal professionnel américain Primary Care Companion a démontré que la pratique de la discipline prévenait ou réduisait les symptômes de la dépression, au même titre que la natation ou la course à pied.

Les experts reconnaissent qu’elle est un moyen de lutter contre l’ostéoporose. À force d’entraînement, les os, comme les muscles, se renforcent. Le diabète aussi est peu répandu chez les culturistes.

Le National Institute of Health des États-Unis a mis au jour que les adeptes de la musculation avaient 34% de chances en moins de souffrir de cette maladie qui, d’ici 2030, touchera 350 millions de personnes à travers le globe, selon l’Organisation mondiale de la santé (l’OMS).

Ce pourcentage grimpe à 59% pour les sportifs qui combinent les entraînements de force aux exercices d’endurance cardiovasculaire.

Peaufiner sa silhouette n’a pas que des vertus esthétiques, cela prévient les problèmes de dos et améliore l’équilibre, car développer ses pectoraux ou ses ischio-jambiers c’est en même temps travailler ses muscles stabilisateurs.

Sport bénéfique, la musculation? Oui, mais gare à l’outrance. Lorsque le culte du corps est poussé à l’extrême, que le culturiste en veut toujours plus et qu’il régit sa vie uniquement en fonction de ses entraînements et de ses idéaux, cela vire parfois au cauchemar.

Les psychiatres s’intéressent de plus en plus au phénomène de la bigorexie. Ce trouble mental se définit par un décalage entre la réalité et la perception que la personne qui en est atteinte a de son propre corps. Il touche majoritairement les hommes.

La psychologue Nathalie Saint-Amour, à Lévis (au Québec), s’est spécialisée dans le traitement de cette maladie. Elle observe que les gens concernés sont souvent perfectionnistes et animés d’un irrépressible désir de plaire.

À qui la faute? La psychothérapeute pointe les images de corps parfaits bombardées dans nos sociétés modernes (et le plus souvent retouchées sur ordinateur).

«Les idéaux de la beauté masculine rattrapent ceux des filles», affirme-t-elle.