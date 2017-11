Hockey senior: La Pologne affrontera les étoiles du circuit Nord-Est

L’équipe nationale de hockey de la Pologne sera bientôt de passage au Canada afin de disputer trois matchs hors-concours, dont deux en sol néo-brunswickois. La formation dirigée par Ted Nolan affrontera dans un premier temps les Varsity Reds de UNB, le 10 décembre, au Aitken Centre de Fredericton. Puis, trois jours plus tard, elle se frottera aux meilleurs éléments de la Ligue de hockey senior Nord-Est au Centre J.-K.-Irving de Bouctouche.

L’un des dirigeant de l’équipe d’étoiles de la LHSNE, Jules Léger, soutient que l’identité des joueurs sera dévoilée d’ici une semaine.

«Nous avons demandé à chaque équipe de nous remettre une liste de leurs joueurs qui seraient disponibles pour la partie du 13 décembre», affirme Léger, qui est aussi le directeur général des JC’s.

«Nous aimerions annoncer l’équipe vendredi prochain au plus tard», dit-il.

Bien qu’il n’y ait encore rien de confirmé, vous pouvez parier que les Billy Bezeau, Jackson Houck et Ryan Mockler, des Acadiens de Memramcook, Jacques Cormier, Andrew Flemming, Daniel Pettersson, Peter Boyd et Bruce Graham, des JC’s de Bouctouche, Tyler Carroll, Trevor Leyton, Taylor MacDougall, Brian Gillis et Rankyn Campbell, des Hawks d’Elsipogtog, ainsi que Chris Doyle, Matt Myers et David Mazurek, des Stallions de Montague, seront vraisemblablement sélectionnés.

«Pour nous, cet événement est une belle occasion de faire découvrir notre produit à des amateurs de hockey qui n’ont jamais vu de match de notre ligue auparavant. Nous voulons démontrer la grande qualité de nos joueurs face à une équipe nationale qui tente de se qualifier pour les prochains Jeux olympiques. C’est à la crème de notre ligue que les gens vont avoir droit sur la glace», révèle Léger.

Les billets seront mis en vente dès dimanche lors du match des JC’s contre les Acadiens.

Repêchage

Par ailleurs, la LHSNE a procédé mercredi soir à un petit repêchage impliquant sept joueurs qui ont récemment fait savoir qu’ils désiraient joindre les rangs du circuit.

Ainsi, les JC’s ont pu mettre la main sur les jeunes défenseurs Mark Kennedy et Robert Williams, âgés respectivement de 19 et 23 ans.

«Comme nous ne voulions pas d’autres joueurs de niveau A et que nous sommes déjà très satisfaits de notre offensive, nous avons opté d’ajouter de la profondeur en défensive», souligne Jules Léger.

Les Hawks ont de leur côté sélectionné le défenseur ontarien Brad Lewis, qui a déjà évolué pour les IceDogs de Mississauga (OHL), et le combatif attaquant Benji Curtis, que les amateurs de hockey ont pu voir, entre autres, avec les Wildcats de Moncton (LHJMQ) et les Commandos de Dieppe (MHL).

Les Stallions, eux, ont opté pour l’ancien attaquant des Screaming Eagles du Cap-Breton (LHJMQ), Cory MacIntosh, ainsi que sur l’Américain Brandon Michaud.

Enfin, les Acadiens ont greffé l’ex-ailier gauche des Mooseheads de Halifax (LHJMQ), des Huskies de Saint Mary’s (SUA) et du Thunder de Wichita (ECHL), Gerrad Grant.

Trois matchs seront disputés en fin de semaine dans la LHSNE.

Les JC’s (4-1-1, 9 pts) seront à Montague ce samedi pour se mesurer aux Stallions (1-4-0, 2 pts). Puis, dimanche, les Hawks (6-1-0, 12 pts) recevront la visite des Stallions à l’aréna d’Elsipogtog (16h), alors que les JC’s accueilleront les Acadiens (1-5-0, 2 pts) au Centre J.-K.-Irving (18h45).

«Nous nous attendons à deux matchs difficiles contre Montague et Memramcook, indique Jules Léger. Tous les pointages sont serrés cette saison. Montague et Memramcook pourraient facilement avoir deux ou trois victoires si elles avaient été plus chanceuses. Je dirais que la ligue n’a jamais été aussi forte.»

Ted Nolan à la tête d’une équipe méconnue

Déterminée à obtenir son laissez-passer pour les Jeux de Pékin en 2022, elle qui est éclipsée des Olympiques depuis 1992, la Pologne a pris les grands moyens pour y arriver en confiant les rennes de son équipe nationale à Ted Nolan.

L’ancien entraîneur des Sabres de Buffalo et des Islanders de New York a non seulement accepté de relever le défi, mais il a aussi convaincu son bon ami Tom Coolen d’accepter le poste d’adjoint. À noter que les deux hommes ont aussi en commun d’avoir déjà dirigé les Wildcats de Moncton dans la LHJMQ.

Ce n’est donc pas un hasard si les Polonais seront de passage au Canada dans un peu plus de deux semaines. Non seulement Nolan et Coolen auront l’occasion de revoir leurs proches, mais ils pourront également voir si le travail des dernières semaines a porté fruit.

La Pologne disputera trois rencontres en sol canadien. Elle sera d’abord au Gateway Ice Centre de Hamilton, le 8 décembre, afin de se mesurer aux Generals de Stoney Creek, les finalistes de la dernière Coupe Allan présentée à Bouctouche.

La troupe de Ted Nolan se rendra ensuite au Nouveau-Brunswick pour faire face aux Varsity Reds de UNB (Aitken Centre de Fredericton, 10 décembre) et à une formation d’étoiles de la Ligue senior Nord-Est (Centre J.-K.-Irving de Bouctouche, 13 décembre).

La Pologne n’est pas réputée pour avoir produit plusieurs joueurs à la LNH. En fait, ils ne sont que deux.

Le plus doué est sans aucun doute Mariusz Czerkawski, qui a porté les couleurs cinq équipes de la LNH, dont le Canadien de Montréal. Il a toutefois connu ses meilleurs moments avec les Islanders de New York, où il a réussi deux saisons de 30 buts et plus.

L’autre est l’ancien dur à cuire Krzysztof Oliwa, un pan de mur de 6 pieds 5 pouces et de 245 livres qui a évolué pour six formations de la LNH, dont les Bruins de Boston. Il a même déjà évolué au Nouveau-Brunswick puisqu’il a disputé 14 matchs avec le club-école des Flames de Calgary qui était à Saint-Jean en 1994-1995.

Au sein de la formation polonaise qui sera de passage au Canada, un seul d’entre eux a été repêché par une équipe de la Ligue nationale. Il s’agit du capitaine Marcin Kolusz que le Wild du Minnesota avait sélectionné au 5e tour (157e au total) en 2003. Il n’a toutefois jamais joué en Amérique du Nord.

La Pologne est un club relativement âgé avec 11 joueurs qui ont 30 ans ou plus. En fait, seulement deux des 23 membres de l’équipe nationale ont moins de 25 ans, soit les attaquants Kasper Guzik et Patrik Wronka.

Par ailleurs, il est bon de noter que Tom Coolen était l’entraîneur des Axemen d’Acadia à l’époque où Scott Farrell y jouait au début des années 1990. Farrell, qui dirige désormais les Hawks d’Elsipogtog, sera l’entraîneur-chef de l’équipe d’étoiles de la LHSNE. À noter que Coolen, qui a été entraîneur adjoint chez les Sabres de Buffalo en 2014-2015, a aussi dirigé les Varsity Reds de UNB à la fin des années 1990.