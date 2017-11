Le patinage extrême envahira Memramcook les 2 et 3 février

Rémi Mantion, le créateur du parcours de la course Xtreme, le maire de Memramcook, Michel Gaudet, et le co-organisateur de l’événement, Bruno Richard. – Acadie Nouvelle : Patrick Lacelle

Les dates de la course Xtreme de Memramcook sont maintenant connues. Chaussés de leurs patins, des athlètes amateurs dévaleront les pentes glacées de la Belle vallée les 2 et 3 février.

«Ce sera la seule course du genre dans le Canada Atlantique, donc ça devrait être merveilleux», a lancé Bruno Richard, athlète et coorganisateur de l’événement.

L’événement du genre Crashed Ice en sera à sa première année à Memramcook.

«Memramcook est un endroit où j’ai toujours bien été accueilli, avec un bon esprit communautaire et un site idéal avec des édifices historiques. Il y a vraiment des obstacles naturels sur la butte. Ça prenait aussi un conseil municipal engagé et à la recherche de nouveaux défis», a souligné M. Richard.

Le maire de Memramcook, Michel Gaudet, ne pouvait être plus heureux de recevoir cette compétition «unique» dans sa communauté. Il espère que le «Grand Sud-Est» sera de la partie.

«Le conseil municipal n’a pas hésité lorsque cette occasion s’est présentée», a-t-il indiqué en conférence de presse à l’aréna Eugène (Gene) Leblanc.

L’événement a été présenté à Bathurst en 2015 et en 2016 avant d’être annulé en février 2017 en raison des températures anormalement élevées qui ont fait fondre la piste. Pour cette municipalité, c’était le temps «de tourner la page».

Cette année, Bruno Richard et son équipe ont «un plan B», si jamais la météo n’est pas de leur bord. Évidemment, il leur faut beaucoup de neige et du temps froid.

«Nous sommes à la merci de Dame Nature. C’est sûr que ça nous prend beaucoup de neige. Ça prend des températures froides pour faire une piste. Une fois que la piste est construite, ça prend juste du moins-1 et moins-2 degrés pour la conserver. C’est sûr que s’il fait 9 degrés avec des vents du Sud-Ouest, ça va dynamiter une piste. Donc on va se croiser les doigts», a confié M. Richard.

Rémi Mantion est chargé de la création du parcours. Cet expert du BMX d’origine française habite maintenant Memramcook. Il compte tirer le maximum du petit dénivelé pour créer une bonne piste de niveau débutant d’environ 240 mètres.

«Avant de préparer cette glace, ce sera de créer des obstacles intéressants pour justement avoir de l’intérêt du départ à l’arrivée pour que ce ne soit pas seulement une course à plat. L’idée sera justement de créer des virages relevés, des marches, des bosses… Finalement, des obstacles pour créer une difficulté pour les utilisateurs tout en rendant la course spectaculaire», a expliqué M. Mantion.

Des prix plus généreux pour les hommes

La course est de niveau amateur. Aucun point ne sera accordé au classement mondial et aucun laissez-passer ne sera attribué. Tout de même, au moins 80 athlètes sont attendus, soit 64 hommes et 16 femmes.

Des bourses seront remises aux athlètes qui se classent dans le top 3, autant chez les hommes que chez les femmes. Or, les prix offerts aux athlètes féminines sont 50% moins élevés que les bourses offertes aux hommes.

Cette différence s’explique par le nombre beaucoup plus élevé de compétiteurs masculins.

«Pour les bourses, je vais donner un exemple. La première année, Alex Mercier a eu besoin de battre 85 athlètes pour toucher son prix comme grand vainqueur de la course, tandis que l’athlète féminine, Alex Jackson a eu besoin de devancer 11 athlètes pour remporter la palme. Donc, on voit qu’il y avait huit fois plus d’hommes que de femmes et la bourse n’était pas huit fois plus grosse», a avancé le co-organisateur.

«Ça fait partie des projets de donner de plus grosses bourses, s’il y a plus de commanditaires», a-t-il ajouté.

Une trentaine de bénévoles seront nécessaires afin de créer la piste et présenter l’événement.