Le championnat canadien en jeu à Moncton

Le Club Lions de Moncton sera le théâtre d’un combat de championnat canadien qui opposera le monarque des poids moyens de la CPBC, Adam Green, à l’une des vedettes montantes de la boxe néo-brunswickoise, Nathan Millier, d’Elsipogtog, le samedi 2 décembre.

Le promoteur Ian MacKillop fonde de grands espoirs sur ce duel de dix assauts qui complétera un gala mettant également en vedette l’Acadienne Annie Mazerolle.

Pour l’instant, la seule chose qui soit certaine concernant cette finale, c’est que Nathan Millier (10v, 2d, 2n) sera le grand favori de la foule.

Millier promet d’ailleurs une victoire à ses nombreux partisans.

«Je n’en sais pas trop concernant Adam, si ce n’est qu’il est l’actuel champion des poids moyens de la CPBC et qu’il sera un adversaire difficile», affirme le pugiliste âgé de 26 ans.

«Je me suis laissé dire qu’il était toujours prêt à se battre et il semble avoir des mains lourdes. Ça devrait donc donner un combat divertissant», dit-il.

«Je suis prêt à recevoir tous les coups qu’il compte me lancer. Par contre, moi aussi j’ai des mains lourdes. Et crois-moi, j’ai très hâte d’être sur le ring. Cette ceinture, j’ai l’intention de la ramener avec moi à Elsipogtog», mentionne-t-il.

Millier estime que les cinq pouces de différence au niveau de la taille l’avantagent fortement. Millier fait 6 pieds contre 5 pieds 7 pouces pour Green (14v, 7d).

«Ça, c’est sûr, lance-t-il. En même temps, je me dois quand même de le prendre au sérieux. Dans le fond, ça importe peu la grandeur d’un homme. Après tout, chaque chien a son jour.»

«Mais honnêtement, je ne peux pas voir Green tenir debout devant moi pendant les 10 rondes. Je prédis une victoire par KO à la quatrième reprise. Les spectateurs seront derrière moi et chaque fois que j’ai combattu devant les miens, ils ont toujours été très bruyants et m’ont doublement motivé», indique-t-il.

De son côté, Green promet de livrer la bataille de sa vie au jeune boxeur d’Elsipogtog.

À l’évidence, le vétéran âgé de 36 ans – il en aura 37 le 11 décembre – semble avoir étudié attentivement le style du Néo-Brunswickois.

«Je sais que Millier aime lancer des coups très larges, mentionne-t-il. Pourtant, en temps normal, tu lances ce genre de coups quand ton opposant est fini afin de le terminer. Même s’il semble avoir beaucoup de courage, sa seule chance de me battre serait de m’affronter pendant l’une de mes très mauvaises soirées. Mais ça ne sera pas le cas le 2 décembre. Je prévois d’être à 100 % de ma condition physique pour ce combat», prévient le champion.

Un autre combat de championnat sera présenté pendant la soirée. Dans un duel on ne peut plus local, Jonah Arbuckle (9v, 5d) et Robbie Cameron (6v, 5d), tous deux de Moncton, tenteront de mettre la main sur le titre des poids moyens de l’Est canadien.

Chez les lourds Léger, Annie Mazerolle (3v, 4d), de Saint-Ignace, en viendra aux prises avec la Mexicaine Martha Patricia Lara Gaytan (11v, 7d).

Marcel Maillet (5v, 9d, 1n), de Pointe-du-Chêne, se mesurera au Montréalais Samuel Vasquez (0v, 1d) dans un duel entre super welters.

Dans un match entre mi-lourds, Stephen Clement (3v, 3d), d’Elsipogtog, tentera de venir à bout de l’Ontarien Darren Fletcher (1v, 4d).

Un sixième combat devrait être annoncé dans les prochains jours.

Le vétéran grisonnant contre le combattant de la relève

Ian MacKillop en est convaincu, la finale opposant le champion Adam Green et l’aspirant Nathan Millier sera l’une des plus spectaculaires présentées à Moncton au cours des dernières années.

Le promoteur, qui en sera à la présentation d’un deuxième gala après celui d’août dernier à Shediac, voit déjà ce rendez-vous comme un classique.

«Ça va être toute une bagarre», s’exclame MacKillop, qui a lui-même livré une quarantaine de combats professionnels entre 2000 et 2010.

«Adam est le vétéran grisonnant en fin de carrière, alors que Nathan représente le jeune combattant de la relève. Le passé contre le futur. Adam a toutefois affronté des gars qui étaient parmi les meilleurs au monde et il a souvent tenu la distance. Il s’est mesuré quatre fois à Jean Pascal chez les amateurs et tous les combats ont été serrés. Adam a aussi affronté deux des frères Hilton, Dave et Alex», mentionne MacKillop.

«Nathan, lui, a seulement livré une fois un match de plus de six rondes», souligne-t-il avec justesse.

«J’ai hâte de voir ce qui va se passer dans les rondes suivant le sixième. Je suis curieux de voir qui aura la meilleure endurance. Ce sont deux solides cogneurs, mais Nathan est beaucoup plus grand. D’ailleurs, en terme de taille, ce combat me fait penser à Thomas Hearns et Marvin Hagler avec un grand contre un petit dans le centre du ring», ajoute le promoteur.

Daniel Doiron, l’homme responsable des combats de championnat au sein de la National Boxing Authority (NBA), s’attend lui aussi à un duel épique.

«Ian a mis en place un très bon duel, dit-il. Ça promet d’être un combat explosif avec beaucoup de feux d’artifice. Je suggère aux spectateurs de ne pas trop cligner des yeux.»

«Il y a plusieurs facteurs qui font que ce combat s’annonce intéressant. Je pense à la différence de grandeur entre les deux hommes. S’il est vrai que la taille peut s’avérer un défi pour un petit boxeur, le contraire est aussi vrai», assure-t-il.

«Pour un grand boxeur, c’est parfois plus difficile d’atteindre un plus petit parce qu’il se trouve toujours à frapper vers le bas. Le petit boxeur devient en quelque sorte une cible illusoire. Ça va donc rendre ce combat intéressant, surtout que tous les deux ont de la vitesse, de l’agilité et assez de puissance dans leurs coups. Aucun des deux combattants n’aura à chercher bien loin pour trouver l’autre. Ils aiment échanger en trouvant des angles», ajoute Daniel Doiron.