Les meilleurs coureurs de la province prêts à en découdre

À moins d’une surprise, Lee Wesselius et Sacha Hourihan seront plus riches de 1000$, dimanche, au terme de l’événement The Pirate Elite 5K qui sera présenté à Upper Kingsclear, en banlieue de Fredericton.

Les deux athlètes sont les grands favoris pour rafler cette première course de 5 km réservée uniquement à l’élite de la course à pied dans les Maritimes.

Interrogé sur ses intentions pour la course de dimanche, le coureur de River Glade a mentionné qu’il ne visait rien d’autre que la victoire.

«C’est l’objectif», indique Wesselius, qui a enregistré un excellent chrono de 14m43s en août dernier lors la Gold Cup Trot 5k de Charlottetown.

«Je ne crois cependant pas que je parviendrai à briser la barre des 15 minutes en fin de semaine. Les conditions ne seront pas les meilleures et j’avoue que je me sens un peu fatigué après une longue saison de cross-country», affirme-t-il.

À savoir qui est le coureur qu’il craint le plus pour cette épreuve, Wesselius est d’avis que Jean-Marc Doiron sera à surveiller.

«Sur la base des résultats des derniers mois, je dirais que Jean-Marc est la plus grande menace. Il a très bien couru récemment. Il y a aussi Jérémie Pellerin, mais dans son cas ça va dépendre de sa condition physique», résume-t-il.

Doiron, lui, est convaincu que Wesselius est définitivement l’homme à battre.

«Lee a non seulement eu une excellente saison de cross-country, mais c’est également lui qui a le meilleur résumé du groupe», indique Doiron, qui vient d’être couronné coureur de l’année lors du gala de Course Nouveau-Brunswick.

«Par contre, ce qui pourrait jouer contre Lee est le fait qu’il vient de terminer une longue saison de cross-country. Il pourrait donc avoir un peu de fatigue accumulée. C’est pourquoi je pense que j’ai une petite chance de l’emporter. C’est sûr que ça ne sera pas donné, surtout qu’il y a d’autres excellents coureurs. Mais je pense que si je parviens à courir à mon plein potentiel, j’ai la vitesse que ça prend pour terminer en premier», souligne-t-il.

«En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c’est la première course depuis longtemps pour laquelle je suis autant nerveux. J’ai des papillons en regardant la liste des coureurs. Et le fait de savoir que je suis un des candidats pour gagner me met de la pression sur les épaules. En même temps, c’est ce genre de sentiment qui rend la course passionnante. Après tout, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire!», ajoute celui qui est journaliste à l’Acadie Nouvelle.

Jérémie Pellerin serait pour sa part satisfait d’une place sur le podium.

«Je crois qu’un 5 km me favorise en raison de mon expérience en athlétisme sur le circuit universitaire, dit-il. Il faudra toutefois que je sois vigilant parce que mes adversaires sont tous de très bon calibre. La cadence pourrait varier beaucoup, surtout qu’il y a des grosses bourses à gagner.»

Paul Gallant en est justement un qui pourrait venir jouer les trouble-fêtes, bien que ses objectifs sont relativement modestes.

«J’ai hâte de participer à cette course même si je ne suis pas dans ma meilleure forme. Ça fait d’ailleurs trois mois que je travaille à retrouver ma condition physique. Cela dit, ce ne sont pas des excuses. Comme c’est garanti que ça va partir vite, je vais prendre avantage du groupe qui sera avec moi sur la piste pour souffrir le plus possible. Ce n’est pas important la position où je vais terminer, quand bien même ce serait dernier. Par contre, plus je vais souffrir, plus ça va me motiver à m’entraîner afin d’être prêt pour 2018. Je remercie d’ailleurs les gars à l’avance pour le mal qu’ils vont me faire subir», relate avec beaucoup d’humour le coureur.

Bryan Thomas, qui a réussi un chrono de 15m56s en juin, dit avoir hâte de vivre cette expérience.

«Je viens de terminer une longue saison de cross-country après un long été d’athlétisme qui a été couronné par ma participation aux Jeux du Canada. Je n’ai donc pas eu beaucoup de repos ces derniers mois. Mon plan est de suivre les leaders et de rester aussi longtemps avec eux, du moins tant que mes jambes me le permettront. Je serai très satisfait si je parviens à battre mon record personnel de 15m56s», informe-t-il.

Malheureusement, Lee Roy ne sera pas présent à l’événement. Il s’est désisté cette semaine en prétextant qu’il n’était tout simplement pas en état d’y prendre part.

«J’ai pris la difficile décision de ne pas courir en fin de semaine, révèle-t-il. Après un repos d’un mois, je suis présentement dans un bloc d’entraînement de force pour m’améliorer au vélo. C’est plate, mais le timing de cette course n’était juste pas bon pour moi. Ç’a été une grosse année d’entraînement. Ça faisait un an que je poussais la machine et je n’ai pas eu le choix de prendre du repos, sinon j’allais casser.»

«J’ai quand même gardé espoir que je me sentirais assez bien pour y participer, mais ce n’est pas possible. C’est dommage. Mon horaire est planifié depuis longtemps et le plus important est de me préparer pour une autre grosse saison de triathlon en 2018», explique Roy.

Participation décevante

L’instigateur de l’événement The Pirate Elite 5K, Alexandre L’Heureux se dit déçu du nombre de participants qui prendront part à cette première édition. Lui qui souhaitait accueillir une soixantaine de coureurs devra donc composer avec 27 athlètes. Une situation qui le forcera d’ailleurs à puiser dans ses poches pour assurer les bourses promises aux trois premières positions des deux courses.

Il faut dire que L’Heureux n’a pas été chanceux ces dernières semaines avec le désistement de près d’une dizaine de coureurs pour diverses raisons. Parmi ceux-ci, on retrouve Laura Dickinson, qui a préféré prendre part aux Championnats canadiens de cross-country, et Lee Roy, qui ne se sentait pas assez bien pour y participer.

«C’est dommage parce que, comme je voulais garder la course locale, j’ai refusé quelques coureurs d’ailleurs, affirme L’Heureux.

«Je pense à Nathan Brannen, qui a pris part aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro et qui a réussi un temps de 14m07s l’an dernier aux Championnats canadiens du 5 km. J’ai aussi dit non à Evans Maiko, qui est un spécialiste du marathon, et à la gagnante du dernier Marathon de Vancouver, Gladys Jepkechei Tarus», révèle-t-il.

L’Heureux agira à titre de lapin pour les deux courses prévues à 10h (hommes) et 11h (femmes).

«Je vais courir environ trois kilomètres chaque course pour imposer un rythme rapide. Je risque donc d’être pas mal fatigué à la fin», lance-t-il en riant.

Selon L’Heureux, les coureurs devront s’exécuter sous la pluie. La température sera toutefois relativement chaude et devrait osciller entre 6 et 8 degrés.

Des vents faibles sont également annoncés.

«Les chances de voir un coureur briser la barre des 15 minutes sont très minces, dit-il. La pluie va rendre le parcours un peu glissant, surtout dans les courbes aux endroits où ils auront à courir sur du gazon. Ce sera très bien si le gagnant termine aux environs de 15m20s.»

Rappelons que les vainqueurs des deux courses se mériteront une bourse de 1000 $ chacun. Les deuxième et troisième positions récolteront quant à eux des prix respectifs de 250 $ et 150 $.

Tableau des participants

Femmes: Emily Doucet; Sacha Hourihan; Myriam Cyr; Carol-Ann MacDonald; Cathy Comeau; Anouk Pelletier; Noémie Godin; Sylvie LeBlanc; Isabelle Turner.

Hommes: Vincent Leclair; Jérémie Gervais; Lee Wesselius; Bryan Thomas; Alexandre Boulé; Daniel LeBlanc; Jérémie Pellerin; Nicholas Larade; Evan Pemberton; Rob Jackson; Greg Sawyer; Paul Gallant; Evan Arsenault; Jean-Marc Doiron; Jeff Queen; Martin Larose; Marc Joncas; Nassim Bousmaha.