Le Titan écrase les Screaming Eagles

Le vétéran Adam Holwell a participé à quatre buts des siens pour conduire le Titan à une victoire décisive de 6 à 1 devant les Screaming Eagles du Cap-Breton, vendredi soir, au Centre régional K.-C.-Irving.

Le défenseur terre-neuvien a terminé sa soirée de travail avec un but, son sixième de la campagne, et trois passes. Il a de plus présenté un différentiel de +3. Antoine Morand a également profité de la soirée pour gonfler ses statistiques avec un magnifique but sur une échappée, son 10e, ainsi que deux mentions d’aide.

Liam Murphy (5e), lui aussi de façon spectaculaire sur une échappée, Jordan Maher (8e), avec un tir sur réception, Justin Ducharme (8e), à la suite d’un tour de magie, et Samuel L’Italien (9e) ont complété la marque. Le Néo-Brunswickois Peyton Hoyt (5e) a fourni la réplique des Screaming Eagles (12-11-2, 26 pts).

Joseph Murdaca a réalisé 33 arrêts devant la cage du Titan. À l’autre bout, Kevin Mandolese a dû composer avec 40 rondelles.

Le Titan (14-7-5, 33 pts) reçoit les Mooseheads de Halifax, dimanche après-midi. Un duel dont l’enjeu sera le premier rang de la division Maritimes.