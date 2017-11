Alexandre L’Heureux voit grand pour sa course Pirate

Le test est passé. La grande répétition générale est un succès sur toute la ligne. Le projet un peu fou d’Alexandre L’Heureux – sa course Pirate de 5 km – peut maintenant passer à l’étape suivante.

L’événement qui regroupait la plupart des meilleurs coureurs de la province a eu lieu dimanche matin, sous le ciel pluvieux de Upper Kingsclear, en banlieue de Fredericton.

Les organisateurs ont parlé d’un beau succès, mais mentionnent du même souffle que nous n’avons encore rien vu.

Le but ultime, c’est que cette course soit absorbée par une autre organisation pour en faire une des plus importantes, sinon la plus importante au Canada.

On parle ici d’une course qui attirera des milliers de coureurs, dont plusieurs professionnels, et distribuera plus de 15 000$ en bourses.

Des discussions avec Greg MacFarlane, directeur de la course Run the River (à Nackawick), sont d’ailleurs déjà en cours pour concrétiser le projet, avance Alexandre L’Heureux.

Ce dernier caresse de grandes ambitions pour son projet. Il parle de mettre sur pied une série de deux ou trois courses de niveau national au Canada atlantique dans un avenir rapproché.

«On voit très grand. Tant qu’à mettre le paquet, on va y aller à fond», lance-t-il avec enthousiasme.

Le but est fort simple. Il veut offrir des meilleures bourses aux athlètes, leur donner une scène afin d’améliorer leurs temps, attirer plus de commanditaires et développer la course au Nouveau-Brunswick ainsi qu’en Atlantique.

Mais pour ça, il aura besoin d’aide.

C’est d’ailleurs un organisateur complètement crevé qui a tracé un bilan de l’événement de dimanche.

«J’ai adoré l’expérience et je suis vraiment content de l’avoir fait. Mais je ne ferai plus jamais ça tout seul. J’ai été choyé d’avoir ma famille qui est venue m’aider», avance-t-il en rigolant.

«Pour la température et le temps que j’ai eu pour organiser ça, ainsi que le niveau de compétiteurs qui étaient là, je ne pourrais pas demander mieux», poursuit-il.

«C’est juste un peu dommage que la température n’ait pas été parfaite. Quand on s’est levé, il faisait chaud, il ne pleuvait pas, c’était un temps idéal pour une course, même si le parcours était boueux.»

Malgré tout, l’enthousiasme et la fougue des athlètes étaient au rendez-vous.

«Dès qu’on a lancé la course, le vent s’est levé – on a presque perdu une tente – et il s’est mis à pleuvoir. La température a aussi chuté de quatre degrés d’un coup. On aurait dit que Dame Nature voulait qu’on ait un peu de misère.»

Lee Wesselius est sorti vainqueur de l’épreuve, négociant le parcours dans un temps de 15m53s.

Le coureur de Riverglade a devancé l’Acadien Jean-Marc Doiron, qui a bouclé l’épreuve avec un chrono de 16m15s. Bryan Thomas, de Shippagan, complète le podium avec un temps de 16m23s.

Sasha Hourihan, de Sussex, a été la plus forte chez les femmes avec un temps de 18m22s. Elle a devancé Carol Ann MacDonald (Moncton) et Anouk Pelletier (Bathurst). Elles ont enregistré des temps de 18m59s et de 19m38s respectivement.

Un total de 17 coureurs ont franchi le fil d’arrivée, alors que huit participantes ont fait de même.

Malgré le nombre peu élevé de participants, Alexandre L’Heureux s’est dit satisfait de la réponse des athlètes.

«À part Barry Britt, Geneviève Lalonde, Laura Dickinson, James Murphy et Lee Roy, j’avais tous les meilleurs athlètes dans la province», dira-t-il.

Et si son rêve devait se concrétiser, ce ne serait que le début d’une belle aventure.