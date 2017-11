Bleu et Or: autre week-end de misère au hockey

Autre week-end de misère pour les deux équipes de hockey des Aigles Bleus de l’Université de Moncton. Une chance que la pause des Fêtes arrive à grands pas…

La formation masculine a perdu un 12e match en 16 sorties cette saison, s’inclinant 5 à 3 devant les Varsity Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick, samedi soir dans son nid.

Il s’agit au moins d’une défaite «honorable» si on la compare aux raclées subies l’an dernier contre l’équipe de Gardiner MacDougall.

Oliver Cooper, Colin Suellentrop, Tyler Boland et Christopher Clapperton (un doublé) ont réussi les buts des gagnants (14-0-2= 30 points).

Alexis Roy (deux fois) et Ryan Chiasson, avec son premier dans le hockey universitaire, ont riposté pour la bande à Judes Vallée (2-12-2= 6 points).

«Je suis fier de mon équipe ce soir, a d’ailleurs commenté l’entraîneur-chef du Bleu et Or. Perdre 5 à 3 contre UNB avec un but dans un filet désert et jouer comme on l’a fait est quand même satisfaisant. On a travaillé jusqu’à la fin. Je sais qu’ils ont réussi plus de tirs au but que nous (40), mais on en avait accordé 60 lors du dernier match contre eux.»

Malgré la défaite, l’entraîneur a vu plusieurs belles choses de ses joueurs dans ce match.

«On a raté nos chances, ce qui aurait pu faire une différence et aller chercher un point. Alexis Roy a marqué deux gros buts et il a mené notre attaque. Ce trio avec (Vincent) Deslauriers et (Robbie) Graham fonctionne très bien présentement.»

Les Aigles Bleus termineront la portion 2016 du calendrier régulier en fin de semaine prochaine, alors que les Tigers de l’Université Dalhousie et les X-Men de l’Université St. Francis Xavier seront de passage à l’aréna J.-Louis-Lévesque vendredi et samedi.

Ce ne fut guère mieux pour les filles de l’U de M, alors que la troupe de Denis Ross a trébuché 4 à 1 devant les Huskies de l’Université St. Mary’s.

Siobhan Birch, Laura Henwood, Brooke Murphy et Breana Lanceleve ont touché la cible pour les gagnantes (10-3-1=21 points).

Seule Brittany Poitras a réussi à prendre en défaut la gardienne Rebecca Clark du côté des Aigles Bleues (5-7-1= 12 points).

«Les Huskies ont mieux joué que nous tout au long du match, a reconnu l’entraîneur-chef Denis Ross. On n’a tout simplement pas réussi à terminer nos jeux. C’est d’ailleurs notre tendance cette saison. On ne peut pas marquer de buts et on manque d’anticipation.»

Son équipe affiche d’ailleurs le deuxième pire rendement du Sport universitaire de l’Atlantique à ce chapitre, ayant touché la cible à seulement 25 reprises en 14 rencontres (une moyenne de 1,8 par match).

L’U de M disputera sa prochaine rencontre samedi à Edmundston, face aux Patriotes du Cégep de Saint-Laurent à compter de 14h.