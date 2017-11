Soccer NB: l’équipe masculine des Jeux du Canada se distingue

L’équipe qui a représenté la province lors des derniers Jeux du Canada à Winnipeg a surpris beaucoup de monde avec une performance inspirante et une cinquième position au classement. Ce n’est donc pas un hasard si la troupe dirigée par Younes Bouida a mis la main sur le prestigieux Prix du président lors du gala annuel de Soccer Nouveau-Brunswick, qui s’est déroulé samedi à Fredericton.

Plusieurs membres de cette formation ont eu l’occasion de se retrouver lors de cette soirée riche en émotions.

«Cet honneur veut dire beaucoup pour moi parce que nous avons travaillé très fort au cours des trois dernières années», mentionne le défenseur central, Gershome Mambo.

«Le fait de terminer en cinquième place, c’est excellent pour une province comme le Nouveau-Brunswick», ajoute l’athlète âgé de 18 ans.

Celui qui vient de terminer sa première saison avec les Aigles Bleus de l’Université de Moncton s’est dit choyé de faire partie d’un groupe aussi uni.

«On était une équipe sous-estimée, mais on avait confiance», souligne-t-il.

Félix Robichaud était du même avis.

«On a eu des hauts et des bas, mais je n’ai jamais vu une équipe qui a travaillé fort comme ça, indique l’attaquant originaire de Tracadie qui, à 17 ans, a aussi fait ses premiers pas avec la Bleu et Or cette saison. Tous les gars avaient du plaisir ensemble et c’est en équipe qu’on a réussi à réaliser cette bonne performance. Je pense que nous avons fait encore mieux que ce qu’on anticipait.»

Michel Lummo savourait aussi le moment.

«C’est vraiment un grand plaisir de recevoir cet honneur. Je veux remercier le personnel d’entraîneur pour tout leur travail», souligne le futur milieu défensif des Aigles Bleus.

Le journaliste Stéphane Paquette, de l’Acadie Nouvelle, a été récompensé pour sa couverture médiatique par Soccer NB. – Collaboration spéciale: Normand A. Léger

Plusieurs autres prix ont été décernés au cours de cette soirée qui s’est déroulée à l’hôtel Fredericton Inn.

Les titres de joueurs de l’année vont à Zane Brennan et à Olivia Rowinski, deux athlètes de l’Association de Fundy.

La gérante de l’année est Kim Ganong (Codiac), alors que les deux entraîneurs de l’année sont Wendy Woodsworth Dickson (Western Valley) et Chris Fanjoy (Miramichi United).

Scott Costain, de Riverview, est le bénévole de l’année, alors que l’équipe de l’année est la formation U-13 masculine des Wanderers de Fredericton.

Cinq bénévoles ont été honorés pour leur implication, soit Éric Laplante (Est), Guy Léger (Sud), Susan Harris (Ouest), Stéphane Carrier (Nord) et Ivan McLaughlin (Nord-Ouest).

Cinq athlètes ont reçu le prix Roland Belliveau (meilleurs espoirs) soit Ryan Breau (Est), Ryan Rogers (Sud), Brandon Lemieux (Ouest), Alexandre Comeau (Nord) et Oakley Smith (Nord-Ouest).

Enfin, votre humble serviteur a reçu le prix pour la couverture médiatique de l’année.

Stéphane Carrier, s’est dit comblé de se voir honoré par ses pairs.

«C’est une belle reconnaissance pour tout le temps qu’on met là-dedans», explique celui qui est directeur technique de Soccer NB pour le Restigouche, entraîneur de l’équipe féminine U-16 de sa région, en plus d’être responsable des officiels.

L’ancien joueur des Aigles Bleus (de 1997 à 2002) dit s’inspirer de son ancien entraîneur (René Fecteau), décédé il y a deux ans.

«C’est mon modèle. Je pense qu’il serait fier de ce que je fais pour les jeunes. Tout ce que je fais, c’est un peu à cause de lui. Comme lui, je veux inspirer les jeunes, leur redonner ce que j’ai reçu.»

Éric Laplante, un enseignant de sciences à l’école Mathieu-Martin de Dieppe, est impliqué dans le soccer depuis plus de 20 ans.

«Je ne fais pas ça pour avoir des prix, mais c’est une belle reconnaissance de mes collègues», mentionne le directeur du club First Touch de Codiac.

Sport NB: plusieurs francophones honorés

Plusieurs francophones ont été honorés lors de la soirée des Prix Konica Minolta de Sport Nouveau-Brunswick, qui s’est déroulée samedi soir à Fredericton.

Les deux entraîneurs de l’année sont des Acadiens, soit Monette Boudreau-Carroll (volleyball) et Louis Melanson (golf).

Max Arsenault, de Rothesay, ainsi que Veronica Coombes, de Shediac Cape, méritent le Prix d’esprit sportif, alors que Paulette Cormier, de Dieppe, reçoit le prix d’administration bénévole de l’année (au volleyball).

Les athlètes de l’année sont Calvin Ross (Fredericton) au golf et Brook Douthwright (Riverview) en natation.

La formation qui a remporté la médaille de bronze aux derniers Jeux du Canada reçoit le titre d’équipe de l’année, alors que l’officiel de l’année est Laurie Hiltz (golf), d’Oromocto.

Jeff Jones, de Moncton, obtient le prix de l’implication bénévole de longue durée pour son travail dans le monde de la lutte.

Les deux Prix du président vont à la coureuse Laura Dickinson (Miramichi) et au lutteur Chris O’Toole (Hampton).

Le Prix des Jeux du Canada est remis à Veronica Coombes (athlétisme en fauteuil roulant), pendant que le Prix Tom Longboat (sport autochtone) va à Kaylee Wilmot-Joe et Brandon Robichaud.

Enfin, le prix de la couverture médiatique remarquable est attribué à Philip Drost, de CBC.

Athlétisme NB reconnaît le travail de Shayne Dobson et de Laura Dickinson

Les lauréats d’Athlétisme NB pour 2017. – Collaboration spéciale: Normand A. Léger

Shayne Dobson et Laura Dickinson ont beaucoup fait parler d’eux en 2017.

Les deux machines à courir ont vu leurs efforts récompensés, samedi soir, à l’occasion du gala annuel de Course Nouveau-Brunswick, qui a été présenté à Fredericton.

Les coureurs de Campbellton et de Miramichi ont mérité le titre d’athlètes de l’année après avoir tous deux brillé sur la scène internationale.

L’Acadien ajouté à sa collection le titre d’athlète para de l’année, alors que Dickinson remporte aussi les prix en cross-country U-18 féminin et celui de l’athlète junior de l’année.

L’entraîneur de l’année est Earl Church (Shediac Cape), alors que l’officiel de l’année est Edgar Vick (Moncton).

Scott Davis, de Fredericton, mérite le prix de bénévole par excellence, alors que l’équipe du 4X100m U-23 (Brandon Cleghorn, Braden Harrison, Tyrell Marin et Alexander Williston) est la formation de l’année.

En cross-country, Brady Graves (Saint-Jean) et Sarah Myatt (Fredericton) sont les athlètes de l’année.

Chez les U-18, le titre va à Lars Schwarz (Fredericton) et Laura Dickinson (Miramichi).

Sharon Peabody (Saint-Jean) et Andy Justason (Fredericton) sont les athlètes de l’année dans le groupe des maîtres.

Au niveau senior, le prix est remis à Nick MacMackin (Saint-Jean) et Geneviève Lalonde (Moncton).

Dans le groupe des juniors, la palme va à Andrew LeBlanc (Fredericton) et Laura Dickinson (Miramichi).

Craig Thorne (Saint-Jean) et Kyla Hughes (Cocagne) sont les athlètes les plus méritants dans la catégorie jeunesse, alors que François Richard (Dieppe) et Shelby MacIsaac (Riverview) sont les athlètes de l’année au niveau midget.

Dans la catégorie bantam, le titre va à Micah Landry (Saint-Jean) et Erin Vringer (Saint-Jean).