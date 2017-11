Jasmine LeBlanc et Martine Caissie visent l’or aux Mondiaux de ringuette

Les Acadiennes Jasmine LeBlanc et Martine Caissie sont présentement en Ontario, où Équipe Canada s’active à peaufiner son jeu d’ensemble en vue des Championnats mondiaux de ringuette qui prendront leur envol jeudi au Hershey Main Bowl de Mississauga.

Pour LeBlanc, qui est originaire de Dieppe, il s’agit déjà d’une quatrième participation aux Mondiaux de ringuette après 2012 (London, junior), 2013 (North Bay, senior) et 2016 (Helsinki, senior).

Si la gardienne du Ice d’Ottawa a goûté à l’or au niveau junior, en compagnie de Caissie justement, elle a toutefois dû se contenter de l’argent les deux fois aux Mondiaux senior, chaque fois devant la Finlande.

«C’est aussi excitant que les autres années», s’exclame-t-elle.

«Les équipes, les entraîneurs et l’endroit où se déroule le tournoi sont différents chaque fois et c’est ce qui fait que chacun d’entre eux est une expérience unique», affirme la jeune femme âgée de 24 ans.

«Le fait que nous ayons travaillé fort pour obtenir notre place dans l’équipe contribue aussi à rendre tout cela spécial et excitant. Le moment est maintenant venu de démontrer ce que nous sommes capables de faire», révèle celle qui a remporté ses quatre départs cette saison en maintenant une moyenne de buts alloués de 3,30 et un taux d’arrêt de ,902.

Martine Caissie, de l’Attack de l’Atlantique, a récemment franchi le cap des 250 buts en carrière en ringuette. – Archives

Onze des 20 filles sélectionnées étaient là à Helsinki en 2016 lorsqu’elles ont échappées l’or. Cette fois-ci, elles ont bien l’intention de renverser la vapeur.

«C’est évident que les Finlandaise ont le même objectif que nous en tête, mais j’ai bon espoir. Je crois aux chances de mon équipe. Si nous exécutons le système que nous avons pratiqué pendant la dernière année, ça devrait bien aller», dit-elle.

«Nous avons mis beaucoup d’effort tant sur la patinoire qu’à l’extérieur de l’aréna et je peux te dire que chacune des filles est déterminée. Je suis chanceuse d’avoir des coéquipières aussi passionnées et talentueuses à mes côtés», ajoute Jasmine LeBlanc, qui se dit également comblée de retrouver sa bonne amie Martine Caissie après la conquête des Mondiaux junior de 2012.

Caissie se dit d’ailleurs extrêment excitée à l’idée de participer à ces deuxième Mondiaux en carrière.

«Je suis excitée d’y retourner, surtout que ç’a toujours été un rêve de jouer avec l’équipe senior», mentionne la vedette de l’Attack de l’Atlantique qui, comme LeBlanc, est âgée de 24 ans.

Caissie, qui occupe présentement le sixième rang des pointeuses de la Ligue nationale de ringuette avec un dossier de 16 buts et huit passes pour 24 points en seulement huit rencontres, ne demanderaient pas mieux que d’ajouter une autre médaille d’or à sa collection, elle qui a déjà touché au Saint Graal en 2012 avec l’équipe junior.

«Nous avons une équipe dynamique et notre vision est la médaille d’or. Nous avons l’intention de jouer avec passion et avec coeur pour réaliser notre vision», image-t-elle.

Caissie est d’autant plus contente d’avoir été sélectionnée qu’elle retrouvera Jasmine LeBlanc.

«C’était l’un de nos rêves de jouer ensemble avec l’équipe senior», indique celle qui a atteint récemment le plateau des 250 buts en carrière dans la LNR.

Caissie et LeBlanc avaient été choisies au sein de la deuxième équipe d’étoiles des Mondiaux junior de 2012.

Dans le passé, trois autres Néo-Brunswickoises ont réussi à se tailler une place dans l’une des formations nationales.

En 2009, Joëlle Proulx, de Dieppe, et Jessica Snowdon, de Moncton, ont pris part aux Mondiaux junior présentés à Prague, en République tchèque. Et avant elles, Tina Pineau a pris part aux Mondiaux senior qui ont eu lieu à Helsinki, en Finlande.

Équipe Canada disputera un match préparatoire mardi contre la Finlande, équipe qu’elle retrouvera ensuite jeudi et samedi pour les Mondiaux dans une série deux de trois. Si nécessaire, un troisième duel sera disputé dimanche.

Mondial junior: Jenny et Britney Snowdon à la tête d’une formation canadienne déterminée

Jenny et Britney Snowdon en Finlande en 2016, au Championnat mondial de ringuette. – Archives

Déjà présentes en 2016 à Helsinki, où elles ont aidé Équipe Canada à rafler l’or, les soeurs Jenny et Britney Snowdon sont de retour aux Mondiaux junior avec le même objectif en tête.

L’aînée des deux, Jenny, est d’autant plus enjouée qu’elle a hérité du titre de capitaine.

«Ç’a été une belle surprise quand je l’ai appris. C’est quelque chose dont je suis fière», souligne la jeune athlète âgée de 20 ans qui prend son rôle très au sérieux.

«Je veux bien faire les choses et m’assurer que l’équipe aura toujours la tête relevée et les épaules droites.»

Jenny Snowdon, qui compte déjà 150 buts et 308 points en 119 duels avec l’Attack de l’Atlantique dans la LNR, est d’avis qu’Équipe Canada a encore les éléments pour répéter l’exploit de 2016. Et cela même si on ne retrouve que quatre filles de retour, soit elle et sa soeur de même que la Québécoise Laurie St-Pierre et l’Ontarienne Sidney Nosal.

«Je crois que nous méritons d’être considérées les favorites, dit-elle. Même si c’est une nouvelle équipe, la passion et l’amour du sport est aussi fort. Les nouvelles filles ont mérité leur place dans l’équipe. Elles ont travaillé fort pour y arriver.»

Jenny Snowdon aime particulièrement la profondeur de la formation. Elle se dit même incapable de dire laquelle des nouvelles joueuses parviendra à sortir du lot cette semaine.

«Honnêtement, je ne parviens pas à en choisir une plus qu’une autre. Chacune d’entre elles aura un rôle important au sein de l’équipe», ajoute le capitaine.

Équipe Canada junior disputera un premier match préparatoire mardi face à l’équipe senior de la Suède. Puis, mercredi, Snowdon et ses coéquipiers joueront un dernier match avant le tournoi contre la Finlande. Les Mondiaux débuteront officiellement jeudi, toujours contre la Finlande, dans le cadre d’une série deux de trois. Elle se retrouveront samedi, puis, si nécessaire, disputera un match ultime dimanche.