Trois Néo-Brunswickois brillent chez les Gladiators

Les Flyers de Moncton, les McDonald’s de Halifax et les Gladiators de la Newbridge Academy sont les trois formations des Provinces atlantiques qui attirent davantage de recruteurs de la LHJMQ cette saison, en raison du grand nombre de surdoués nés en 2002 qu’on y trouve. Le talent y foisonne tellement qu’au moins huit joueurs, peut-être même plus, pourraient trouver preneurs dans les cinq premières rondes à l’encan de 2018.

Rien qu’à la Newbridge Academy, une école préparatoire située à Dartmouth et dirigée par l’ancienne vedette du Titan d’Acadie-Bathurst, Olivier Filion, trois jeunes hockeyeurs sont actuellement sur toutes les lèvres des découvreurs de talent.

Il s’agit du défenseur Nicholas Savoie, de Dieppe, de l’attaquant Alexandre David, de Pigeon Hill, et du gardien Ethan Pearson, de Fredericton.

Chacun d’entre eux sont vus, du moins pour l’instant, comme des joueurs qui devraient être sélectionnés dans les trois premières rondes.

Filion ne tarit d’ailleurs pas d’éloges à leur endroit.

Par exemple, si Lukas Cormier, des Flyers midget majeur de Moncton, est vu comme le meilleur à sa position par la majorité des recruteurs, lui ne jure que par Nicholas Savoie.

«Lukas et Nicholas sont à mes yeux les meilleurs défenseurs âgés de 15 ans au Nouveau-Brunswick depuis Kevin Gagné et Luc Bourdon. Lukas est vraiment beau à regarder jouer et c’est évident que j’aurais aimé avoir la chance de le diriger, mais selon moi, Nicholas est plus complet. Il excelle dans les deux sens de la patinoire, tout en apportant une contribution physique. Nicholas est le genre de joueur que tu peux utiliser sans problème une trentaine de minutes par match», affirme Filion.

«C’est justement en raison de la maturité de son jeu que j’ai fait de Nicholas mon capitaine. Il possède un bon coup de patin, il est fort physiquement et il s’adapte rapidement à toutes les situations. Il a beau n’avoir que 15 ans, je suis convaincu que déjà il n’aurait pas l’air fou dans n’importe laquelle équipe de la LHJMQ. C’est clair dans ma tête que Nicholas va sortir en première ronde», révèle Filion.

En 23 parties jusqu’ici, l’arrière montre un dossier de cinq buts et 24 passes pour 29 points. Le hockeyeur de 6 pieds et de 166 livres a aussi accumulé 54 minutes de pénalités.

David le magicien

Alexandre David a démontré une nette progression personnelle et compte déjà 47 points en seulement 23 rencontres pour les Gladiators. – Gracieuseté

Alexandre David a lui aussi droit aux éloges de son entraîneur. Pourtant, ça n’a pas toujours été le cas.

«Tu m’aurais demandé de te parler d’Alexandre il y a un an et je ne tiendrais pas le même discours. En fait, je n’aimais pas Alexandre il y a un an. Je trouvais qu’il n’avait aucun leadership et qu’il manquait de caractère. Son body language laissait fortement à désirer. Bref, je n’aimais pas son comportement», dit-il.

«Mais cet été, Alexandre a décidé de se prendre en main et il est arrivé ici plus fort, plus rapide et, surtout, plus sérieux. Ce n’est carrément plus le même Alexandre. Il a finalement compris qu’il lui fallait travailler pour passer à la prochaine étape. Je suis encore très dur avec lui, mais c’est parce que je crois qu’il en a besoin. Comme il s’est aussi découvert des qualités de leader, j’ai décidé de lui coller un A sur son chandail», raconte Filion au sujet de son joueur de centre de 5 pieds 8 pouces et de 163 livres.

En 23 rencontres, David affiche déjà 17 buts et 30 mentions d’aide pour 47 points.

«Alexandre me rappelle un peu moi-même dans sa façon de jouer. Mais à vrai dire, il est nettement plus en avance que je ne l’étais au même âge. C’est un magicien avec la rondelle. Il voit bien le jeu dans le trafic. J’aimerais cependant qu’il lance un peu plus au filet parce qu’il a tendance être trop généreux dans ses passes», mentionne-t-il.

«De tous les attaquants du Nouveau-Brunswick, je dirais qu’il n’y a que Joshua Lawrence, de Fredericton (Selects Hockey Academy) qui le surpasse. Ils sont tous deux des choix de première ronde selon moi», assure Filion.

Pearson la muraille

Le gardien Ethan Pearson montre une moyenne de buts alloués de 1,50 et un taux d’arrêts supérieur à ,940. – Gracieuseté

Quant à Ethan Pearson, l’entraîneur des Gladiators n’hésite pas à le qualifier de meilleur espoir de l’Atlantique à sa position. À 6 pieds et 187 livres, le gardien de Fredericton devrait de plus gagner encore quelques pouces dans les prochaines saisons.

«Ethan est très athlétique. Il est un vrai gamer», révèle Filion.

«C’est aussi un grand leader. Si ce n’était pas qu’il est un gardien, c’est sûr qu’il aurait une lettre sur son chandail. Quand Ethan a décidé de venir ici, c’était avec l’idée de profiter quotidiennement d’un entraîneur des gardiens. Sa technique était sa principale lacune et c’est incroyable à quel point il s’est amélioré à ce niveau. C’est même rendu une force», soutient Filion.

«Je le vois sans aucun problème comme l’un des cinq meilleurs espoirs du repêchage chez les gardiens», indique Filion.

Pearson montre effectivement des statistiques éclatantes avec une moyenne de buts alloués de 1,50 et un taux d’arrêts supérieur à ,940.

«J’ai hâte de voir ce que le Nouveau-Brunswick va faire au Défi Gatorade. À mon avis, cette équipe-là va dominer le tournoi tellement le niveau de talent est élevé», estime l’entraîneur au sujet du tournoi des meilleurs espoirs des différentes provinces présenté chaque année quelques semaines avant le repêchage de la LHJMQ.

Une manne de beaux talents pour la LHJMQ

Deux autres joueurs des Gladiators devraient également trouver preneurs assez rapidement au prochain encan de la LHJMQ. Kyle Lynch et Brandon Casey sont tous deux originaires de Terre-Neuve et évoluent comme défenseur.

Lynch est un grand droitier de 6 pieds 4 pouces et 198 livres doté d’un beau potentiel offensif. Casey, lui, est un excellent patineur de 6 pieds et 153 livres reconnu pour sa fiabilité dans les trois zones.

Olivier Filion est d’avis que Lynch devrait sortir au deuxième tour, alors que Casey pourrait être appelé entre les rondes 3 à 5.

Selon Filion, trois autres joueurs de son équipe pourraient être repêchés entre les rondes 6 à 14, soit le défenseur néo-écossais Jack Taylor, ainsi que les petits attaquants néo-brunswickois Alex Arsenault, de Saint-Charles, et John Beers, de Saint-Jean.

«Arsenault apporte beaucoup de vitesse, Beers est un joueur de centre complet et Taylor est un spécialiste en défensive», rapporte Filion au sujet de ces trois joueurs.