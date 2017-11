Les Huskies lancent un SOS à Olivier-Luc Haché

Olivier-Luc Haché, un jeune Acadien âgé de 17 ans de Shippagan, aura droit à son baptême de feu dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, mercredi soir, alors qu’il vient d’être rappelé par les Huskies de Rouyn-Noranda. C’est au Centre 200 de Sydney qu’il fera ses débuts face aux Screaming Eagles du Cap-Breton.

Haché, qui mesure 5 pieds 9 pouces et des poussières tout en faisant osciller le pèse-personne à 165 livres, est un joueur de centre réputé pour la qualité de son jeu défensif.

Après un excellent tournoi des recrues, une blessure à un genou subie dès la première journée du gros camp l’a malheureusement empêché de se faire justice.

«Je vois mon rappel comme une récompense pour ce que j’ai fait au camp des recrues, mais aussi pour tous les efforts que j’ai mis dans le hockey durant les dernières années», affirme Haché, qui évolue depuis trois ans pour les Riverhawks de la Rothesay Netherwood.

«Je veux aussi profiter de cette occasion pour prouver que je suis revenu plus fort de ma blessure subie au camp», dit-il.

«À la suite de ma blessure, j’ai eu un moment de déprime parce que mon but était de jouer avec les Huskies. Puis, je me suis dit que tout arrive pour une raison et que c’était à moi de revenir plus fort. J’ai donc utilisé ma blessure comme une source de motivation», révèle le sympathique hockeyeur.

Les Huskies l’ont sélectionné en 13e ronde (226e au total) lors de l’encan de 2016. Le Blizzard d’Edmundston l’a également sélectionné en troisième ronde (34e au total) en juin.

Plus tôt dans la journée, son père Gaétan n’a pas caché sa fierté de voir son fils disputer un match dans la LHJMQ.

«Nous sommes bien contents pour ce qu’il a accompli jusqu’ici, a-t-il confié. Julie (sa conjointe) et moi seront là demain soir (mercredi) pour l’encourager.»

Le directeur du recrutement des Huskies, Daniel LeBlanc, était quant à lui doublement heureux pour le jeune.

D’abord parce qu’il croit au potentiel de Haché, mais aussi parce qu’il est lui-même un Acadien ayant porté les couleurs de l’équipe au début des années 2000.

«Je l’avais référé cet été à Richard Léger afin qu’il travaille sur son explosion sur patins. Nous avons vu une réelle différence au camp. Dès le troisième match, tu voyais qu’Olivier-Luc jouait avec une grande confiance. C’est là que nous avons décidé de l’inviter au gros camp», dit-il.

«Malheureusement, il a été blessé dès le premier entraînement. Ironiquement, j’étais sur la glace quand c’est arrivé», raconte Daniel LeBlanc.

«À l’origine, nous pensions le rappeler lors de notre visite à Bathurst en octobre, ou du moins pour lui permettre de s’entraîner avec le club afin que Gilles (Bouchard) puisse l’évaluer. Nous croyons qu’Olivier-Luc pourrait devenir un spécialiste défensif. Il joue avec intelligence, il est responsable sans la rondelle, il a de la vitesse et il comprend bien le jeu», affirme LeBlanc.

Selon le directeur du recrutement, le jeune Haché n’a pas été rappelé pour réchauffer le banc. Il est convaincu qu’il va voir de l’action.

«Je connais bien Gilles Bouchard et c’est un homme qui a de la classe, indique-t-il. Il aime donner de l’expérience à des jeunes. Et puis, il connaît la famille Haché puisqu’il est ami avec la famille de Jérémie Hébert qui est le coéquipier de son fils Xavier à Baie-Comeau.»

Olivier-Luc Haché deviendra du même coup le huitième Acadien à porter les couleurs des Huskies au fil des ans. Le plus connu de tous est évidemment le grand défenseur Philippe Myers, de Dieppe, qui évolue aujourd’hui avec le club-école des Flyers de Philadelphie.

Parmi les autres, on retrouve Patrice Cormier et Daniel LeBlanc, de Cap-Pelé, Jessyko Bernard, de Dieppe, et Guillaume Doucet, de Moncton, Charles Beattie, de Tracadie, et Pier-Paul Landry, de Maltempec.