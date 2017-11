Robbie Cameron, un cas à part dans la boxe

Dans l’univers sportif néo-brunswickois, Robbie Cameron est un cas vraiment à part. Après avoir excellé dans plusieurs sports à l’adolescence, ce spécialiste des prêts hypothécaires à la Banque Nationale de Fredericton a décidé sur un coup de tête, à l’âge de 27 ans, de devenir boxeur professionnel.

Samedi, au Club Lions de Moncton, l’Acadien désormais âgé de 35 ans devait au départ combattre pour le championnat des poids moyens de l’Est canadien face au vétéran Jonah Arbuckle.

Malheureusement, Arbuckle s’est blessé à un muscle dans un bras, mardi après-midi, et a dû abandonner l’idée de combattre.

«Je ne serai pas en mesure de boxer pour un moment, a révélé Arbuckle au journal. Ça me brise le cœur après tout le dur labeur que Robbie et moi-même avons fait ces dernières semaines. J’ai eu les meilleurs séances de sparring pendant ce camp d’entraînement et j’étais à mon top au niveau cardio. Je sais que ça fait partie du sport, mais ça ne change en rien ma déception. J’espère qu’ils pourront trouver un remplaçant pour Robbie parce que lui aussi a travaillé dur pour ce combat.»

Le souhait d’Arbuckle a justement été exaucé puisque le promoteur Ian MacKillop a trouvé un remplaçant le temps de le dire.

Il s’agit du Mexicain Arturo de la Cruz (5v, 8d), un modeste boxeur âgé de 38 ans qui a subi la défaite dans six de ses sept derniers affrontements. Il a toutefois le mérite de n’avoir jamais perdu par K.-O. Une seule fois l’arbitre a dû arrêter le combat avant la fin.

Robbie Cameron (6v, 5d) est évidemment déçu de voir son combat de championnat s’envoler.

«C’est sûr que c’est décevant, mais au moins j’ai un combat», mentionne-t-il, bon joueur.

«Je n’ai malheureusement pas pu trouver de vidéo de l’un de ses combats. Je vais donc apprendre à le connaître samedi sur le ring. Il m’a quand même l’air d’un dur puisqu’il n’a jamais été mis K.-O., mais je sais que je peux le boxer. Je ne suis pas inquiet», souligne Cameron.

À l’écouter parler, il est très difficile de croire que ce «bollé» des chiffres soit également boxeur. Lui n’en fait pourtant aucun cas.

«La boxe m’aide à rester zen, dit-il. Je vois plus ça comme un loisir.»

Un loisir qu’il prend néanmoins au sérieux puisqu’il a l’intention de sortir vainqueur de son duel de samedi.

«Je suis plus rapide que jamais et je n’ai jamais cogné aussi dur de ma vie. J’ai travaillé fort ces derniers trois mois pour ce match. J’ai fait plus de 80 rondes de sparring avec Brandon Brewer et le jeune champion canadien de boxe amateur Sean Finnigan. Ils ne m’ont pas ménagé sur le ring», souligne-t-il.

À noter que neuf des 11 combats de Cameron n’ont pas eu à se rendre à la limite.

«C’est vrai qu’il y a de l’action dans mes combats. J’aime donner un bon spectacle pour les gens qui paient leurs billets. Et samedi, pour la première fois depuis que je boxe, je vais combattre dans ma véritable catégorie de poids. Je suis un poids moyen naturel et j’ai malheureusement toujours boxé jusqu’ici contre des gars beaucoup trop lourds pour moi», révèle-t-il.

Samedi, Robbie Cameron se dit convaincu que c’est son bras que l’arbitre va soulever au terme de son combat.

«Mon plan est de gagner puis de livrer deux ou trois autres matchs avant de demander un combat pour le titre canadien. J’ignore qui sera champion canadien à ce moment-là, que ce soit Adam Green, Nathan Millier ou peu importe, mais je veux avoir la chance de réaliser mon rêve de disputer au moins une fois un combat pour le titre canadien. C’est ce que je me souhaite avant d’arrêter la boxe», conclut-il.

Quatre autres combats seront présentés pendant la soirée, dont un combat de championnat canadien entre le champion des poids moyens Adam Green et le Néo-Brunswickois d’Elsipogtog, Nathan Millier.

L’Acadienne de Saint-Ignace Annie Mazerolle affrontera de son côté la Mexicaine Martha Patricia Lara Gaytan.

Des débuts modestes

Pour Cameron, il s’agira d’un 12e combat depuis ses débuts professionnels en septembre 2009 au CEPS de l’Université de Moncton. L’appel de la boxe lui est venu trois mois plus tôt quand il a été voir son cousin Anders Frees affronter Pierre St-Amand au Tim Hortons 4-Ice Centre.

«Je suis allé parler au promoteur (Dwayne Storey) après le combat et je lui ai dit que j’aimerais essayer la boxe. Dès le lundi j’étais au gymnase et trois mois plus tard j’ai fait mes débuts», raconte-t-il.

Des débuts qui n’ont d’ailleurs pas été à la hauteur de ses attentes. Visiblement pas prêt, lui qui n’avait même jamais livré de combats amateurs, Cameron s’inclinera par K.-O. au troisième engagement contre Jesse Francis. Par un étrange tour du destin, l’un des trois juges est justement Jonah Arbuckle, son adversaire de samedi.

«Ç’a été difficile de perdre comme ça devant tout le monde, avoue-t-il. J’ai finalement décidé de prendre ça positivement. Je me suis dit que des fois tu perds, d’autre fois tu gagnes. J’ai donc décidé de travailler encore plus fort pour m’améliorer.»

Comme il n’a pas d’entraîneur et sans doute aussi parce qu’il était gêné de sa défaite, Cameron ne se présentera qu’une ou deux fois par mois au gymnase. Toutefois, il s’entraînera comme un forcené dans son sous-sol. Huit mois après avoir visité le tapis, il se présente au Club Lions pour triompher au troisième engagement par arrêt de l’arbitre devant Norman Peters. Il livrera cinq autres combats (deux victoires contre trois défaites) avant de mettre sa carrière de boxeur sur la glace en 2013.

«Je venais de me marier et mon épouse ne voulait pas que je boxe. Elle n’aimait pas ça. J’ai finalement recommencé à boxer après mon divorce en 2016», mentionne-t-il.

Cameron a cependant dû avoir une bonne conversation avec ses parents lorsqu’il leur a annoncé son intention de revenir sur le ring. En 2011, il a subi une sévère commotion cérébrale face à Éric Roy.

«Je ne me souviens même pas m’être relevé. Il m’avait eu avec un coup chanceux. Ce n’était pas ma première commotion cérébrale; j’en ai eu deux en jouant au hockey et trois depuis que je boxe. J’ai d’ailleurs fait la promesse à mes parents (Peter et Debbie) que j’arrêterais aussitôt que j’en ferai une autre. Mon père sera là samedi, mais ma mère ne veut plus voir ça. Elle est venue une fois et elle m’a vu perdre contre Travis Connors quand mon entraîneur a lancé la serviette», lance-t-il.