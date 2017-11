Senior Nord-Est: les Stallions n’existent plus

Les Stallions de Montague n’existent plus. Du moins pour le moment.

Les Jc’s de Bouctouche, les Hawks d’Elsipogtog et les Acadiens de Memramcook ont unanimement rejeté la demande de la formation de l’Île-du-Prince-Édouard lors d’une réunion téléphonique qui a duré une trentaine de minutes mardi soir.

Le propriétaire de l’équipe, Tom Walker, avait demandé au président de la Ligue de hockey senior Nord-Est, Roger Brun, de ne pas disputer le reste des rencontres prévues au calendrier régulier ou une aide financière pour leurs parties sur la route.

Les Stallions voulaient par contre disputer la demi-finale contre Elsipogtog pour décider de l’identité de l’équipe qui représentera le circuit au prochain tournoi de la coupe Allan (le championnat canadien de hockey senior).

«On n’accepte pas cette demande. S’ils maintiennent cette position, on va automatiquement dissoudre l’équipe et disperser les joueurs dans les autres équipes durant un repêchage spécial qui devrait avoir lieu jeudi soir», explique le président.

«Il y a des règlements dans notre ligue et si une équipe ne veut pas suivre le calendrier, il y a des conséquences. L’important, c’est de permettre aux joueurs de continuer à jouer», ajoute-t-il.

«Personne n’est contre Montague. On veut qu’ils continuent dans notre ligue. Mais qu’ils jouent leurs parties comme tout le monde et ils iront ensuite compétitionner pour la coupe Allan.»

Sauf que le sort des Stallions semble scellé.

«Pour le moment, ils semblent nous dire qu’ils vont rester chez eux et sauver un paquet d’argent, ce qui leur permettra de dépenser une fortune pour avoir des joueurs pour la coupe Allan. Ce n’est pas acceptable.»

La lettre aux Stallions devrait leur être livrée mercredi, ce qui leur laissera très peu de temps pour réagir.

«Ce sont à eux de venir à nous s’ils veulent continuer. Si on reste comme ça, les JC’s de Bouctouche, les Acadiens de Memramcook et les Hawks d’Elsipogtog vont jouer un tournoi à la ronde en séries, soit quatre parties à domicile et quatre sur la route, et les deux meilleures formations (au total des points) vont se rencontrer en finale dans une série quatre de sept», mentionne Roger Brun.

«Avec cette façon de procéder, tout le monde aura un minimum de quatre parties à la maison dans les séries, et s’ils vont en finale, ce sera six parties assurées.»

Il y a peut-être un dernier espoir de voir les Stallions rester dans le circuit senior Nord-Est, mais il semble très mince.

«Si c’est vrai que les joueurs veulent continuer, ils vont persuader Tom (Walker) de continuer ou ils vont aller voir Hockey Île-du-Prince-Édouard pour qu’on lui retire l’équipe. Comme ce n’est pas dans notre juridiction, les gens de Hockey Nouveau-Brunswick nous disent qu’on ne peut rien faire, à part dissoudre l’équipe», avance-t-il.

«S’ils veulent une équipe, c’est à eux de régler leurs problèmes entre eux. Nous autres, on ne veut pas embarquer là-dedans. Tout ce qu’on veut, c’est qu’ils respectent le calendrier. Si ce n’est pas le cas, c’est terminé», assure le président.

«Les trois équipes qui sont là sont solides» – le DG des JC’s de Bouctouche, Jules Léger

Le directeur général des JC’s de Bouctouche, Jules Léger, s’est dit déçu de la tournure des événements, mais affirme que la santé du circuit à long terme n’est pas en danger.

«Ce n’est pas le scénario parfait pour nous, mais ils (les Stallions) nous ont forcé la main. Ils voulaient qu’on les aide à défrayer les coûts pour se rendre ici. J’ai assez de choses à payer sans aller payer leurs dépenses», lance-t-il en riant.

«Une ligue avec quatre équipes, c’est bien mieux qu’une ligue avec seulement trois formations. Plus d’équipes, ça fait plus de parité et de variété. Mais si on doit aller à trois équipes, ça va donner du hockey encore plus fort.»

Il souhaite bien sûr garder les Stallions dans le circuit, mais toutes les équipes risquent de faire des économies importantes si on élimine les voyages jusqu’à Montague.

«On voit déjà du gros hockey dans notre ligue et ça peut seulement devenir meilleur. Ça nous permettrait aussi de couper sur les voyages. Le plus de route qu’on aurait à faire, c’est 45 minutes», mentionne Jules Léger.

«Les trois équipes qui sont là sont solides. Les gens vont voir qu’on a du très bon hockey, et la saison prochaine. il y aura peut-être d’autres équipes intéressées à se joindre à notre ligue», ajoute le grand patron des JC’s.

Malgré tout, il affirme avoir un petit pincement au coeur de voir une équipe disparaître.

«Personnellement, je ne voulais pas voir une équipe tomber. Je n’étais pas en faveur de ça l’an passé avec le Restigouche (les Vikings) et ensuite Lamèque (le Au P’tit Mousse) à la fin de l’année. On essaie de grossir notre ligue, pas de la diminuer. Mais on ne peut pas contrôler ce que les autres font.»