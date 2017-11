Titan: une saison de controverses pour Alexandre Vigneault

Quand on demande à Alexandre Vigneault de puiser dans ses vieux souvenirs de son unique campagne avec le Titan en 2000-2001, ce ne sont pas des moments heureux qui lui viennent aussitôt à l’esprit. Oh bien sûr, il y a quand même eu quelques joies, particulièrement lors des séries éliminatoires. Mais règle générale, la saison a été plutôt éprouvante.

Une saison qui, il faut bien le dire, a été marquée par plusieurs événements malheureux, dont le tristement célèbre incident impliquant Jonathan Roy et Yann Joseph.

Selon Vigneault, ç’a commencé tout croche dès le camp d’entraînement. De son propre aveu, lui et son vieux pote Simon Laliberté se sont présentés à Bathurst à reculons.

Ces deux vétérans de la première heure des Wildcats avaient le sentiment d’avoir été trahis par leur ancienne organisation. Vigneault a d’ailleurs mis beaucoup de temps avant de pardonner aux Chats sauvages.

Pendant le week-end du repêchage de juin 2000, Vigneault, Laliberté, Mirko Murovic, Simon Lajeunesse et Jonathan Ferland ont pris le chemin inverse de la route 11 comme compensation des acquisitions de Jonathan Girard, François Beauchemin, Mathieu Benoît et Martin Lavergne pendant la saison précédente.

Bref, frustrés par leur changement de décor, Vigneault et Laliberté ont décidé de faire la grève avant un match préparatoire et ont demandé du même coup une transaction. Dès l’aube, le lendemain, ils déchantent rapidement lorsqu’ils reçoivent un coup de téléphone du propriétaire de l’équipe Léo-Guy Morrissette.

«Léo-Guy nous a carrément passé au bat, affirme Vigneault. Il était furieux. Il nous a dit que si nous rêvions de faire une carrière chez les professionnels, nous avions intérêt à arrêter notre grève. Il ne voulait rien savoir de nous échanger.»

Les deux récalcitrants reviennent donc au bercail sans pour autant abandonner leur amertume.

«Ç’a mal été dès le départ. L’entrée par effraction dans une maison par quelques joueurs n’a pas aidé non plus à alléger l’ambiance. Au début novembre, ça allait tellement mal que Roger Dejoie a été remplacé par Réal Paiement. Je me souviens que Réal était venu nous rejoindre en Abitibi. À Noël, la majorité des joueurs voulait être échangé. Il y avait des cliques. Les gars des Wildcats se tenaient ensemble et il y avait l’autre groupe», se souvient-il.

«L’équipe n’était même pas en position de faire les séries et Léo-Guy, lui, s’entêtait à dire que nous allions faire un bon bout de chemin dans les éliminatoires. Personne dans l’équipe n’y croyait à part lui. Nous avions un bon club sur papier, mais les épreuves continuelles qui se déroulaient hors-glace envenimaient tout», dit-il.

L’incident Joseph-Roy

Le 15 décembre, Morrissette poursuit son plan en allant chercher Yann Joseph et Michaël Lanthier chez le Rocket de Montréal. Le 5 janvier, il ajoute Miroslav Durak, acquis des Castors de Sherbrooke.

Deux jours plus tard, le coloré propriétaire obtient Antoine Bergeron, Éric Labelle et Jean-François Laniel, des Foreurs de Val-d’Or, tout en leur refilant le gardien Simon Lajeunesse, qui avait au préalable perdu son poste de numéro un au profit d’un jeune et petit portier âgé de 17 ans appelé Adam Russo.

Morrissette complète son magasinage le 8 janvier en s’assurant les services d’Éric Cloutier, des Remparts de Québec.

Les résultats sur la glace vont aller en s’améliorant, mais il y a encore bien des blessures d’orgueil qui tardent à guérir.

Puis survient le match du 16 février 2001 au Centre régional K.-C.-Irving. Les Wildcats sont en ville et la tension est palpable dans le vestiaire. Yann Joseph a l’étrange idée de narguer Jonathan Roy qui, le printemps précédent, a subi l’ablation d’un testicule en raison d’une tumeur cancéreuse.

Dans une entrevue accordée au Réseau des Sports (RDS), Roy soutient que le joueur du Titan n’a cessé de l’appeler «La Gosse» pendant tout le match. Toujours selon Roy, Joseph a aussi eu l’affront de lui dire qu’il avait été chanceux d’avoir eu le cancer et qu’il devait sa sélection pour le match des étoiles parce que les dirigeants de la ligue l’ont pris en pitié. Des propos qui, vous vous en doutez bien, provoqueront un immense scandale.

Léo-Guy Morrissette aura beau clamer contre vents et marées que tout cela était de la pure invention, personne n’est dupe. Le juge de lignes Ghislain Hébert, qui dit avoir tout vu et entendu, confirme les propos de Jonathan Roy dans un rapport envoyé au bureau de la LHJMQ à l’attention du préfêt de discipline Maurice Fillion et du commissaire Gilles Courteau.

Et comme près du tiers du vestiaire du Titan était composé d’anciens coéquipiers de Roy, disons que ça n’a pas aidé à y chasser la morosité.

«Simon, Jonathan, Mirko, Carl (McLean), Réal et moi-même étions tous auprès de Jonathan quand il nous a annoncé qu’il était atteint d’un cancer. C’était notre ami que Yann avait insulté. Simon et moi avons entendu Yann dire ces choses», souligne Vigneault.

«Malgré tout, nous avons décidé de soutenir notre coéquipier devant les caméras de Radio-Canada et aussi dans les journaux. Nous nous sommes excusés auprès de Jonathan, mais n’avions pas le choix de protéger Yann. Il était notre coéquipier et il faisait partie de l’équipe. Il n’en reste pas moins que cette histoire m’a marqué, c’est certain», confie-t-il.

Russo le sauveur

Étrangement, l’incident du 16 février aura finalement eu un effet bénéfique au sein de cette équipe moribonde qui débordait néanmoins de talent. Le Titan ira même jusqu’à remporter neuf de ses 12 derniers matchs avant d’aborder les séries éliminatoires.

Cela dit, peu de personnes croyaient aux chances de Titan de faire longue route dans les séries. Ils étaient vus comme les favoris dans leur duel de première ronde face aux Remparts, mais leur chance de franchir la deuxième ronde étaient nulles seront les experts.

À la surprise de tous, le Titan se frayera un chemin jusqu’à la finale, donnant ainsi raison à Léo-Guy Morrissette.

L’équipe a d’abord éliminé les Remparts en quatre matchs consécutifs, puis s’est chargée ensuite de Dominic Noël et des Screaming Eagles du Cap-Breton en cinq duels. Ce fut ensuite au tour du puissant Drakkar de Baie-Comeau en six parties.

Le Titan a finalement plié l’échine en finale devant les Foreurs de Val-d’Or qui étaient plutôt paquetés en joueurs d’impact avec les Simon Gamache, Brandon Reid, Stéphane Veilleux et Éric Fortier, pour ne nommer que ceux-là.

«Si nous avons réussi à atteindre la finale, c’est tout simplement à cause d’Adam Russo. C’est lui qui a battu le Drakkar en demi-finale. Il a été miraculeux», révèle Vigneault.

«De toute ma vie, je n’ai jamais eu un coéquipier qui était aussi gamer que lui et il n’avait que 17 ans. C’est quand même incroyable qu’il ait chassé un gars (Lajeunesse) qui avait pourtant été repêché (par les Sénateurs d’Ottawa). C’est grâce à Russo si j’ai finalement aimé mon séjour à Bathurst. C’est ce jeune gardien qui a permis à tous les gars dans le vestiaire d’y croire. Russo, s’il avait mesuré 6 pieds, il aurait certainement cogné à la porte de la Ligue nationale», , mentionne Vigneault, qui dit n’avoir jamais revu le gardien depuis ce fameux printemps 2001.