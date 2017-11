Boxe: Annie Mazerolle promet de l’action samedi

Mine de rien, Annie Mazerolle en sera samedi à un quatrième combat en 2017. Pas si mal pour une maman qui trouve le temps de s’entraîner sérieusement tout en travaillant de nuit. Une superwoman, l’Acadienne de Saint-Ignace? C’est tout comme.

Samedi, au Club Lions de Moncton, Mazerolle (4v, 3d) en viendra aux prises avec Martha Patricia Lara Gaytan (11v, 7d), une coriace Mexicaine âgée de 30 ans qui compte près de 90 rondes d’expérience chez les professionnelles.

Lors des deux dernières années, Gaytan a même affronté trois des meilleures boxeuses au monde en l’Allemande Alicia Melina Kummer, la Québécoise Marie-Ève Dicaire et la Mexicaine et actuelle championne mondiale Alejandra Jimenez.

Certes, elle a perdu ces trois duels, mais seule Jimenez est parvenue à l’emporter avant le son de la cloche de la dernière reprise, soit par arrêt de l’arbitre.

«J’ai vu des vidéos de ses combats sur YouTube et j’ai découvert qu’elle était une boxeuse très technique. Elle a aussi un bon crochet de gauche et une bonne mâchoire», affirme Mazerolle, qui est âgée de 33 ans.

«J’ai cependant remarqué qu’elle ne bougeait pas tellement la tête. Et puis, elle a pris une trentaine de livres dans la dernière année. Elle avait l’habitude de se battre à environ 150 livres. Elle n’a pas le physique pour traîner autant de poids. Je suis lourde aussi, bien sûr, mais je suis bâtie costaude. Pas elle», confie-t-elle.

«Je sais qu’il y a du monde qui va dire qu’elle est la favorite en raison de son expérience. Ça ne me dérange pas. Je me suis bien entraînée pour ce combat. J’ai fait du sparring avec Stephen Clement et aussi un peu avec Émile Arsenault. Je suis prête pour samedi», dit celle qui a accumulé 32 rondes de boxe jusqu’ici en carrière.

«Ce serait plaisant si je parviens à l’arrêter, mais je ne suis pas le genre à faire des prédiction. Tout ce que je prédis est que je vais donner mon 100% et qu’il va y avoir de l’action. Ce sera pour moi un deuxième combat de six rondes et j’ai aimé mon expérience la première fois. Tu ne combats pas de la même manière dans un plus long combat. Tu as plus de temps pour appliquer ton plan de match. Je trouve que je suis également plus calme sur le ring. Les gens sont même surpris parce qu’ils croyaient que je n’étais qu’une brawler», révèle-t-elle avec humour.

Cette année, Mazerolle a d’abord défait la Mexicaine Maria Jose Valis, en avril, au Forum de Bouctouche. Elle a ensuite subi en mai une défaite crève-coeur par décision partagée devant l’Ontarienne Claire Hafner au Aitken Centre de Fredericton. Elle a heureusement pu obtenir une revanche contre la même Hafner en août à Shediac, combat qu’elle a remporté par décision partagée.

«Je demeure encore convaincue que je méritais la victoire à Fredericton, mentionne-t-elle. Il y a malheureusement un peu de politique en boxe. Là, c’est possible que Hafner et moi nous nous affrontions ce printemps pour un titre canadien. Ce n’est pas encore officiel, mais ça s’annonce pour ça.»

«J’ai encore le rêve de combattre pour le titre mondial, mais une chose à la fois. Je vais d’abord m’occuper de Hafner. C’est 1-1 entre nous deux. Ensuite, on verra. J’aimerais bien affronter l’une des quatre Américaines (Carlette Ewell, Sonya Lamonakis, Laura Ramsey et Sonja Fox) qui sont devant moi au classement. J’ai besoin de livrer au moins un ou deux combats de huit rondes avant de penser à la championne mondiale», ajoute Annie Mazerolle, qui occupe en ce moment le septième rang mondial chez les poids lourds.

Au moins quatre autres combats seront présentés samedi au Club Lions.

La grande finale de 10 rondes opposera Nathan Millier, d’Elsipogtog, au champion canadien des poids moyens Adam Green, de Montréal. Le titre de ce dernier sera en jeu.

Par ailleurs, Robbie Cameron, de Dalhousie, affrontera le Montréalais Samuel Vasquez dans un duel prévu pour quatre engagements.

Pour sa part, le mi-lourd Tom Vautour, de Saint-Jean, sera opposé au Néo-Écossais Mohamed Debbagh.

Enfin dans un autre duel entre mi-lourds, Stephen Clement, d’Elsipogtog se mesurera à l’Ontarien Darren Fletcher dans un match entre mi-lourds.