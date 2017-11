Mathieu Blanchard quitte le Moose pour le Blizzard

Le Moose du Nord a appris une bien mauvaise nouvelle récemment avec le départ de son capitaine et meilleur pointeur Mathieu Blanchard. Le talentueux attaquant vient de faire le saut dans la Ligue de hockey junior des Maritimes avec le Blizzard d’Edmundston.

Le jeune hockeyeur âgé de 17 ans, sélectionné en quatrième ronde (43e au total) par le Blizzard en juin, avait pourtant boudé le camp d’entraînement de sa nouvelle équipe en août.

Selon Blanchard, les premiers contacts avec le Blizzard ont eu lieu pendant le tournoi Défi Monctonian il y a deux semaines.

«Ils m’ont demandé si ça m’intéressait de jouer pour eux. Ils voulaient ajouter de la profondeur à leur équipe. J’en ai ensuite parlé avec mon entraîneur (Charles LeBlanc) et aussi avec ma famille. Charles comprend ma décision. Il m’a dit que jamais il n’allait empêcher un joueur d’aller jouer dans un calibre de jeu plus élevé», affirme Blanchard.

«C’est plate pour le Moose, mais je ne pouvais pas passer à côté d’une telle occasion. Et moi, je ne suis pas trop le genre de gars à hésiter quand une belle chance se présente», révèle l’espoir du Titan d’Acadie-Bathurst, qui a d’ailleurs disputé deux rencontres avec l’équipe de la LHJMQ plus tôt cette saison.

À savoir si son utilisation comme défenseur dans les dernières semaines avait joué un rôle dans sa décision, Blanchard a répondu dans la négative.

«Je comprenais la situation dans laquelle le Moose se trouvait avec la blessure d’Olivier (Landry). Il fallait qu’un joueur prenne sa place et c’est moi qui a été choisi. Personnellement, j’ai vu tout cela comme une belle expérience. C’est loin d’avoir été négatif. Je ne regrette rien, pas même d’avoir manqué le camp d’entraînement du Blizzard. J’ai appris plein de choses avec Charles LeBlanc. J’ai pu continuer de développer d’autres aspects de mon jeu», soutient Blanchard.

L’attaquant de 5 pi 10 po et de 175 lb a déjà disputé trois rencontres avec sa nouvelle équipe. Il est toujours en quête d’une premier point.

«Ce n’est pas grave si je ne me suis pas encore inscrit au pointage. Ça faisait quand même un bout de temps que je n’avais pas joué à l’attaque et c’est un nouveau calibre. Je suis en train de m’adapter. Je trouve que ça va de mieux en mieux et l’entraîneur (Ryan Salvis) semble avoir confiance en moi. Si je continue de travailler fort, les points vont finir par venir», indique-t-il.

Un gros morceau de perdu

Chez le Moose, on est évidemment déçu pour l’équipe, mais néanmoins heureux pour le jeune.

«Mathieu connaissait une bonne saison avec nous et c’est évident que c’est un gros morceau que nous perdons», indique le directeur général de la formation midget AAA, Hollis Chamberlain.

«En même temps, le but premier de notre organisation est de préparer nos joueurs à passer au prochain niveau. Si nous avons pu lui permettre de monter en si peu de temps, c’est tant mieux pour lui. C’est sûr que c’est arrivé plus vite que nous l’anticipions, mais c’est ça la réalité du hockey midget», confie Chamberlain.

Remplacer un joueur du calibre de Blanchard, qui montrait une fiche de 9 buts et de 25 points en seulement 14 parties, ne sera évidemment pas facile.

«Ça va être à d’autres joueurs à prendre plus de responsabilités, estime Chamberlain. Déjà, dans les derniers matchs, il y a des gars comme Danik Bossé et Gavin Caissie qui ont ont très bien fait. Danik a justement marqué trois buts dans son dernier match et Gavin a trois points dans ses deux derniers. Il y a même le jeune Jayden Hickey qui a inscrit son premier but avec nous. Ce n’est pas un joueur, mais tous les joueurs qui vont permettre de combler la perte de Mathieu.»

Le DG aurait pu aussi ajouter le nom de Zack Manuel parmi les jeunes appelés à jouer un plus grand rôle, lui qui a inscrit six points (2-4) à ses deux dernières parties.

«Notre objectif demeure toujours le même, c’est-à-dire que les gars soient prêts pour les séries. Olivier Landry a recommencé à patiner et il devrait être bientôt de retour. Il va être un bon atout pour nous. Nous ne l’avons malheureusement eu que pour une demi période jusqu’ici. Après avoir inscrit le premier but de la saison, il s’est blessé au poignet peu de temps après. C’est un très bon défenseur», assure Chamberlain.

Quatre matchs au programme

Quatre rencontres seront présentées en fin de semaine dans le circuit midget AAA. Vendredi, le Pride de Charlottetown sera au Qplex pour se mesurer aux Vito’s de Saint-Jean sur le coup de 20h.

Samedi, le Moose accueille ce même Pride au Centre régional K.-C.-Irving à 15h, alors que les Caps de Fredericton seront les visiteurs à Kensington pour affronter le Wild à 19h30. Enfin, dimanche, à 15h, les Flyers de Moncton visiteront les Caps au Willie O’Ree Place.