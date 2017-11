Maxime Saint-Cyr, le joueur fantôme des Aigles Bleus

Il est là, mais il n’y est pas. On voit bien le numéro 91 sauter sur la glace pour les entraînements, mais il est introuvable durant les parties. C’est un Aigle Bleu qui ne l’est pas encore officiellement. Pour le moment, il est un joueur fantôme.

Maxime Saint-Cyr a pourtant le logo des Aigles Bleus déjà tatoué sur le coeur.

Après avoir roulé sa bosse un peu partout aux États-Unis, le patineur québécois a décidé de s’inscrire à l’Université de Moncton pour assurer son avenir.

Mais comme il a évolué dans le hockey professionnel au cours des deux dernières saisons, il n’était pas éligible pour jouer dans le circuit universitaire en 2017-2018.

En attendant de donner ses premiers coups de patin avec le Bleu et Or, le joueur de centre s’aligne avec les Panthères du Haut-Madawaska, dans le Circuit régional de hockey.

L’athlète originaire de Saint-Didace, au Québec, arrive à Moncton avec un bon bagage d’expérience.

Après un passage chez les Huskies de Rouyn-Noranda et le Drakkar de Baie-Comeau dans la LHJMQ, le patineur de 5 pieds 7 pouces et de 180 livres a porté les couleurs des Everblades de la Floride, des Admirals de Norfolk, des Swamp Rabbits de Greenville et du Thunder de Wichita dans la Ligue de hockey de la Côte Est, ainsi que des Rivermen de Peoria et des Ice Flyers de Pensacola dans la Ligue de hockey professionnelle du Sud.

Il a connu sa meilleure saison en 2014-2015 avec le Drakkar, avec un rendement de 54-30=84 en 68 rencontres.

S’il se dit heureux dans son nouveau milieu, le numéro 91 en a plein le dos d’être un joueur fantôme.

«Ce n’est pas facile d’être là dans les gradins à regarder jouer les autres. J’aimerais ça être là pour les aider», confie-t-il.

«Mais pour le moment, tout ce que je peux faire, c’est de travailler fort durant les entraînements et de montrer l’exemple», soupire le patineur âgé de 23 ans.

L’explosif attaquant a très hâte d’enfiler officiellement le gilet de l’U de M.

«Je suis un joueur surtout offensif. Je veux apporter de l’attaque à cette équipe l’an prochain», avance-t-il.

Pour l’instant, ce sont les Panthères qui profitent de son talent. Saint-Cyr vient au deuxième rang des meilleurs pointeurs (13-10=23 en 10 rencontres) du CRH, tout juste derrière l’ancien Aigle Bleu Dean Ouellet.

«C’est beaucoup de route, mais je voyage avec d’autres coéquipiers comme Danny Chiasson et Alex Émond. On a du plaisir en voyageant.»

Le Québécois se dit convaincu d’avoir fait le bon choix.

«Je pense à mon avenir quand le hockey ne sera plus une option pour moi. J’aurai un métier et je pourrai retourner jouer au hockey la tête tranquille après l’université, mentionne celui qui poursuit ses études en administration. Dans les mineures, il n’y a aucune stabilité. Tu peux te faire échanger n’importe quand. Je voulais avoir une certaine sécurité. Mais c’est certain que je vais retourner jouer au hockey après mes études.»

L’entraîneur-chef Judes Vallée se frotte les mains quand on évoque le nom de Maxime Saint-Cyr.

«C’est le plus bel exemple d’un joueur professionnel. Dans les entraînements, je l’ai mis à la défense, au centre, à l’aile droite et à l’aile gauche. Il y a juste dans les buts où il n’est pas allé. C’est un gars qui travaille et qui s’entraîne fort dans le gymnase, affirme-t-il. C’est un marqueur qui veut marquer des buts. C’est le genre de gars qui va être le premier à sauter sur la glace. Il aime le hockey et ça paraît. Tout le monde voit qu’il va être un gros atout pour nous l’an prochain.»

Étienne Montpetit devient un Aigle Bleu: c’est confirmé

Comme l’Acadie Nouvelle l’annonçait en primeur la semaine dernière, les Aigles Bleus de l’Université de Moncton confirment la signature du gardien Étienne Montpetit pour la saison 2018-2019.

Originaire de Valleyfield, au Québec, le portier âgé de 20 ans est présentement un des meilleurs de sa profession dans la LHJMQ avec les Foreurs de Val-d’Or.

En 136 rencontres dans le circuit Courteau, il présente un dossier de 88-48.

«Étienne connaît une autre saison exceptionnelle (moyenne de 2,93 et efficacité de ,924) et permet à une jeune équipe comme les Foreurs de jouer pour plus de ,500 (13-12-1) avec un alignement qui comprend notamment cinq joueurs âgés de 16 ans», indique le directeur des opérations hockey des Aigles Bleus, Jean-François Damphousse.

«Il a été approché par plusieurs universités et le fait qu’il ait choisi le programme des Aigles Bleus prouve que la relance est en marche et que de belles choses arriveront dans les prochains mois», ajoute-t-il.

Celui qui a été nommé au sein de la première équipe d’étoiles de la LHJMQ en 2015-2016 a permis aux Grenadiers de Châteauguay de remporter le championnat du circuit midget AAA québécois en 2013-2014.

Il avait d’ailleurs été désigné joueur par excellence des séries cette saison-là.

«Les Aigles Bleus ont démontré un bel intérêt à mon endroit et je pourrai poursuivre mes études en français», mentionne l’athlète de 5 pieds 11 pouces et de 160 livres.

«Les Aigles sont une équipe prestigieuse et Jean-François (Damphousse) m’a parlé de la nouvelle direction de l’équipe. Je sais que l’équipe sera compétitive et je veux participer à ce nouvel élan», mentionne Montpetit.

«À un moment donné, la chaîne a débarqué», image Judes Vallée

Même si son équipe croupit au dernier rang du classement du Sport universitaire de l’Atlantique (une fiche de 2-12-2), Judes Vallée a encore une bonne réserve d’optimisme dans son baluchon.

Il dit que son équipe est en pleine ascension, après avoir atteint le fond du baril.

«À un moment donné, on a vu que la chaîne a débarqué et il n’y avait plus moyen de la rembarquer», image-t-il.

«Il y avait aussi la façon dont les gars se comportaient dans la défaite. On peut avoir des défaites formatives, mais ont peut aussi avoir des défaites négatives. Et pendant cette période, on était beaucoup dans le négatif», raconte l’entraîneur-chef.

Mais tout ça appartient au passé, affirme-t-il.

«On voit l’amélioration et la progression des jeunes au niveau mental. Il y a eu une période où on lâchait après un, deux ou trois buts de l’adversaire. Mais récemment, les gars travaillent jusqu’à la fin, et pour nous, c’est quelque chose de très important, parce que le travail, c’est le nerf de la guerre.»

Judes Vallée demande du temps aux partisans du Bleu et Or.

«Changer sa façon de faire les choses, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Il faut se donner du temps. Il faut y aller par étapes parce qu’on ne peut pas tout changer en même temps.»

Il dit voir quelques lueurs d’espoir pointer à l’horizon, autant au plan individuel que collectif.

«On est content de certains gars qui nous donnent du bon hockey. Je pense au réveil d’Alexis Roy ou à la constance de Vincent Deslauriers (le meilleur pointeur de l’équipe avec 17). Il y a des belles choses qui s’en viennent. On sent qu’un noyau est en train de se former.»

Vallée est un gars d’équipe et il est le premier à prendre une partie du blâme pour le piètre rendement de son club cette saison.

«Je ne suis pas un entraîneur facile. Les gars ont eu à vivre une période d’adaptation. On s’est parlé là-dessus, mais à un moment donné, il y a un patron et il veut que ça fonctionne d’une façon. Ç’a n’a pas fait l’affaire de tout le monde, mais je ne suis pas ici pour un concours de popularité. On est ici pour mettre des choses en place et ça prend du temps.»

Selon lui, les deux dernières rencontres ont replacé bien des choses.

«La victoire contre UPEI (8 à 5 le 22 novembre) a ramené du plaisir dans l’équipe. Ils sont aussi sortis du match contre UNB (un revers de 5 à 3 le 25 novembre) satisfaits du travail qu’ils ont mis dans ce match. Ils étaient déçus d’avoir perdu, mais ils ont réalisé qu’avec un peu de chance, on aurait pu gagner.»

Le pilote de l’U de M croit encore que son équipe peut surprendre.

«On veut participer aux séries. Il y a toujours une équipe cendrillon et on ne sait pas ce que ça peut donner, une gang de gars qui joue ensemble. On n’a pas été souvent 20 gars depuis le début de l’année et je pense qu’ils en sont conscients.»