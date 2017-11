Acadie-Chaleur: les Ice Dogs de Néguac sont en feu!

Après avoir perdu trois de leurs quatre premiers duels, les Ice Dogs de Néguac sont depuis invincibles. Les choses vont tellement bien que l’entraîneur Daniel LeClair, qui ne craint visiblement pas la controverse, estime que ses Ice Dogs sont désormais la véritable équipe à battre dans la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur.

Des propos pour le moins surprenant quand on sait que Néguac (4-3-0, 8 pts) est actuellement à égalité au deuxième rang avec les Acadiens du Grand Caraquet (4-3-0, 8 pts). Un club qui leur a d’ailleurs servi une correction de 10 à 5 le mois dernier. Sans oublier les Alpines de Tracadie (8-0-0, 16 pts) n’ont toujours pas subi la défaite en 2017-2018.

Mais LeClair persiste et signe.

«Nous n’avions pas notre équipe complète en début de saison, précise-t-il. Jamais je n’ai été inquiet du potentiel de mon équipe. J’ai dit avant le début de la saison que nous serions parmi les trois meilleures équipes et c’est là que nous sommes. Avec notre pleine équipe, nous dominons cette ligue.»

«Honnêtement, je n’aimerais pas être dans les souliers des Alpines. Ils sont au premier rang et on s’en va maintenant après eux. On a hâte de les affronter le 15 décembre. Ils nous ont battus 3 à 2 en début de saison malgré le fait qu’il nous manquait au moins cinq gros morceaux. Ce n’est pas mon idée que les Alpines vont terminer la saison avec une fiche parfaite», affirme-t-il.

«Mais avant, on va s’occuper des Acadiens. Nous avons un goût de vengeance contre eux. Nous ne les avons jamais battus. Nous sommes la seule équipe à part ça qui n’a jamais battu les Acadiens, à part bien sûr Shippagan. Nous sommes passés proche, mais nous n’avons pas réussi à gagner. Là, il est temps de virer ça de bord. Les gars en ont besoin. Et moi aussi j’en ai besoin», lance-t-il en riant.

«Les Acadiens ont quand même un gros club. Nous n’oublions pas qu’ils sont les champions en titre», prend-t-il soin d’ajouter, comme s’il craignait d’allumer davantage le feu.

N’empêche qu’on est en droit de se demander quelle mouche a bien pu piquer l’entraîneur des Ice Dogs pour qu’il ose s’exprimer avec autant de confiance?

«La grande différence au sein de notre équipe est que tous les gars sont enfin sur la même page. Il n’y a que du positif dans le vestiaire, sur le banc et sur la glace», dit-il.

Pour leur match de vendredi soir, à Néguac, les Ice Dogs pourront compter sur le retour au jeu de David Mitchell, qui en sera à son premier match depuis sa suspension d’il y a un an. Mitchell avait été suspendu pour la totalité de la saison après avoir tenté de frapper Sébastien Lanteigne, des Acadiens, à la tête avec son bâton.

Le robuste Nick Foran sera également de retour après avoir purgé une suspension de six rencontres.

Trois autres rencontres seront disputées en fin de semaine dans le circuit René Savoie. Samedi, les Marchands de Shippagan (3-4-1, 7 pts) seront au Centre Réal-Boudreau de Beresford pour se mesurer aux Rameurs de la baie des Chaleurs (1-4-1, 3 pts), alors que les Acadiens accueilleront les Navigateurs de Baie-Sainte-Anne (2-6-0, 4 pts). Dimanche, les Alpines en viendront aux prises avec les Rameurs au Complexe S.-A.-Dionne de Tracadie.